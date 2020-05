L'oroscopo del 6 maggio è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri per tutti i segni dello zodiaco. In questa sezione si trovano le previsioni astrologiche relative alla giornata di mercoledì su amore e lavoro per la seconda sestina zodiacale, cioè per i segni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo giornaliero: Bilancia, Scorpione

Bilancia – In questa giornata avete voglia di condividere con il vostro amore qualsiasi cosa. Questo vale sia per le coppie giovani e sia per le coppie longeve.

In ambito professionale siete estremamente buoni, nel senso che tendete facilmente a fidarvi di qualcuno quando vi viene proposto un affare. In realtà, sono solo parole. Dovete essere più vigili ma soprattutto verificare le credenziali.

Scorpione – In amore avete tutte le carte in regola per tentare diversi approcci con la persona interessata. È molto probabile che nei primi periodi non tutto fila liscio, ma alla fine troverete la vostra dimensione. In campo lavorativo avete la possibilità di guadagnare qualche entra ma dovete fare tutto da soli, senza chiedere aiuto a nessuno.

Solo voi potete sciogliere i nodi più complicati, poiché avete una grande esperienza alle spalle.

Previsioni di mercoledì 6 maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – In questo periodo la tranquillità sembra essere ancora un lontano sogno, gli inconvenienti che ci sono stati in questo periodo vi hanno fatto maturare, quindi dovete affrontare il futuro con positività. Per il campo lavorativo è un .

Nonostante i ritmi si siano allentati, grazie alle conoscenze giuste riuscite a riprendere certi progetti. Avete una grande voglia di mettervi in gioco e questo vi fa onore.

Capricorno – In amore avete un'ottima sintonia con il partner. Si prospetta un periodo tranquillo con picchi d’intensa passione. Anche se litigate, trovate sempre un modo per fare pace in maniera sorprendente. In campo professionale, l'oroscopo consiglia di essere lucidi, se volete fare bene le vostre commissioni.

È richiesto qualche sforzo in più, ma niente paragonato a quanta soddisfazione vi regalerà il raccolto dei frutti del vostro lavoro.

Astrologia del giorno 6 maggio: Acquario, Pesci

Acquario – Per voi, l’amore è una cosa importante che vi aiuta ad andare avanti. Se avete la persona giusta al vostro fianco, questa rappresenta il vostro pilastro e la vostra forza. Le giovani coppie hanno modo di scoprirsi meglio, in quanto avranno più tempo a disposizione. Lasciatevi alle spalle tutti i pensieri negativi, avrete tempo per scervellarvi. Avete un’intensa vita lavorativa. Tanti sono i sacrifici che avete fatto, quindi mollare un po' la presa non potrà che farvi bene anche alla vostra mente.

Pesci – In campo amoroso la gelosia non alberga nel vostro cuore, per ora. L'oroscopo consiglia di sfruttare questa giornata per stare lontani da ogni turbamento dovuto a qualche conoscenza fatta dal vostro partner. Prendete tutto con filosofia. In campo professionale non potete pretendere troppo da voi stessi, visto che state lavorando in maniera troppo veloce per anticipare i tempi e fare in modo che tutto combacia alla perfezione. Spegnete il cellulare e lasciate il computer e ogni mezzo di comunicazione a casa, quando si lavora si lavora.