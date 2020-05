L'Oroscopo del giorno 11 maggio 2020 è pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali di lunedì relative alla seconda sestina da Bilancia a Pesci. Pronti a scoprire come saranno le stelle del giorno? Il cielo astrale di inizio settimana sarà tutto (o quasi) all'insegna di un nuovo transito: l'ingresso del Pianeta Mercurio in Gemelli, il tutto sotto gli occhi benevoli di una meravigliosa Luna in Capricorno. La sensuale propensione ai sentimenti del Pianeta Venere, nel frattempo ancora presente nel segno dei Gemelli, continuerà ancora per un po' ad essere dispensata a iosa, purtroppo solo a pochi fortunati.

Il Sole intanto irradierà i suoi benefici raggi all'universo circostante, stabile nel campo del Toro: la Stella della Terra si trova già in ottimo trigono alla Luna. Facile fare progetti di vita o pensieri amorosi con un cielo astrale così armonioso e benaugurante.

Ansiosi di tastare il polso alle nuove previsioni del giorno? Bene, è pronta la scaletta con le stelline seguita dall'oroscopo di lunedì 11 maggio, tutto in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Classifica stelline 11 maggio 2020

Nella nostra anteprima di apertura abbiamo già dato qualche indizio in merito ai transiti in arrivo e ad alcune situazioni astrali del prossimo lunedì. Adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei dello zodiaco sotto analisi in questo contesto.

Come da prassi, anche adesso a dare modo di organizzare al meglio questo primo giorno della nuova settimana, ovviamente tenendo conto del responso attribuito dall'Astrologia ad ogni simbolo astrale, è compito della nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata dell'11 maggio.

A cantar vittoria questa volta saranno, come abbiamo già annunciato nel nostro precedente articolo sull'oroscopo settimanale, gli amici nativi del Capricorno, nonché dei Pesci, ambedue valutati in periodo da cinque stelle. Tutto immerso nella più scontata delle routine invece, la giornata valutata a Scorpione e Sagittario, ambedue sottoscritti da quattro stelle.

Vogliosi di sapere a chi è stata assegnata la coda della classifica di lunedì? A voi scoprirlo di seguito leggendo il responso relativo dettato dalle effemeridi, interpretato all'uopo dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo lunedì 11 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★. Giornata poco consona per portare avanti discorsi importanti. Il periodo si annuncia infatti con il simbolo del "ko", dunque, cercate in tutti i modi di "issare i remi in barca" in attesa di momenti più congeniali. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si prevede che non sarete per nulla soddisfatti delle cose che state portando avanti in questo periodo.

Questo potrebbe generare nervosismo e tensioni: aspettate, rallentate un po' e piano piano vi avvierete verso giorni probabilmente più felici. Per adesso dovrete portare un po' di pazienza. Single, su coraggio, non chiudetevi a riccio ma siate socievoli, vedrete che la persona a cui pensate spesso presto prenderà il posto da voi sperato. L'oroscopo del giorno consiglia di coltivare qualche buon hobby, così da distendere eventuali tensioni e tornare belli pimpanti e rilassati. Invece nel lavoro c'è per voi una notizia buona ed una cattiva: la buona è che le cose stanno per cambiare; la cattiva, è che non sappiamo quando...

♏ Scorpione: ★★★★. In arrivo un lunedì 11 maggio quasi tutto improntato sulla normale routine.

Volendo però, anche se con un certo impegno, si riuscirà ugualmente a portare a buon fine la giornata. Invece, per quanto riguarda i sentimenti in questo avvio settimana, si consiglia di tenere i nervi un po' più a freno: in coppia, qualche bugia potrebbe scappare da entrambe le parti, dunque non dateci troppo peso e tirate avanti alla solita maniera. Attenti però, se a raccontare qualche frottola è solo (sempre?) il partner, allora potrebbe esserci un qualcosa che non quadra: fate subito il terzo grado! Single, se qualche scaramuccia con la persona che vi piace potrà irritarvi, non drammatizzate: si tratta di una nuvola passeggera. Se poi la cosa dovesse persistere, allora cercatevi un'altra fonte di interesse, questa attuale potrebbe essere in via di esaurimento...

Nel lavoro, occasioni per "fare centro" non mancheranno di certo, soprattutto se avete un’attività professionale in proprio.

♐ Sagittario: ★★★★. Buona abbastanza la giornata di questo nuovo lunedì. Secondo l'Astrologia, per quanto riguarda la giornata in generale, la stessa si annuncia immersa nella solita routine, in parte aiutata dagli effetti positivi provenienti dall'accoppiata vincente Luna e Marte. In amore, l’atteggiamento ammiccante, per non dire travolgente, di una persona conosciuta da poco potrebbe attizzarvi: attenti a non fare passi falsi, il partner non perdonerebbe di certo. Single, a voi le "trame amorose" potrebbero ingarbugliarsi, la matassa dei sentimenti attorcigliarsi a fatti o situazioni quasi surreali.

State calmi e aspettate di avere idee più chiare, ok? Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 11 maggio al Sagittario invita a stare particolarmente attenti. In special modo se in procinto di mettere in pratica progetti impegnativi: controllate bene che siano privi di rischi.

Astrologia del giorno 11 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì indica un periodo vissuto in modo sapiente e con una certa intraprendenza. Pronti a gongolare in amore? Diciamo subito che sarà un buon periodo per affetti e sentimenti. Infatti in amore avrete potere decisionale. Aprendovi al partner potreste migliorare il rapporto, oppure metterlo in difficoltà se non ne siete soddisfatti.

Sappiate comunque che la premura o l’approssimazione non sono mai stati buoni consiglieri: non tentate speculazioni ma siate sinceri e generosi con chi amate. Single, a voi invece non solo lunedì ma anche le prossime giornate porteranno momenti di grande tenerezza e comprensione (con chi sapete). Pertanto, non vi resta altro da fare che "agire": ma fatelo subito! Nel lavoro invece, a tenere un poco in ansia, alcune prospettive o diverse opportunità in via di definizione: grazie al vostro impegno avrete sicuramente successo, soprattutto se state per iniziare qualcosa che vi piace.

♒ Acquario: ★★★. In arrivo un lunedì 11 maggio abbastanza difficile da mantenere entro certi limiti. La prima giornata della nuova settimana si prevede "sottotono", dunque, cosa aspettarsi dagli astri?

In amore, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, potreste sentirvi abbastanza giù di morale, soprattutto senza avere un reale motivo a cui imputare tale stato. Se fosse davvero così, allora converrà rimandare un impegno importante relativo alla coppia o alla famiglia: ritagliatevi una buona parte di tempo da dedicare a voi stessi. Single, il clima nei rapporti in generale non saranno eccelsi. Mettete in campo quel poco d'ironia, con un pizzico di humour che non guasta, anziché irritarvi di fronte ad ogni piccola provocazione. Nel lavoro invece, visto il periodo per voi nativi non proprio soddisfacente, aspettate il vostro turno prima di intervenire: sapete voi riguardo "a cosa"...

♓ Pesci: ★★★★★. La giornata dei questo nuovo lunedì vi vedrà pacatamente adagiati tra le braccia delle buone stelle. Secondo l'oroscopo del giorno 11 maggio, riguardo l'amore, dopo un po’ di stanchezza vissuta non troppo tempo addietro, arriverà una gran voglia di sperimentare "nuove emozioni", in particolare a chi sta vivendo attualmente un grande rapporto sentimentale. In netta risalita il feeling amoroso, ottimo per chi avesse intenzione di ridare sprint all'intesa intima di coppia. Se single invece, Se siete single, non rifiutate un invito, sotto forma di sorriso o trapelato da un messaggio sibillino: potreste riceverlo in queste 48 ore. Aria di novità o sorpresa inaspettata? Comunque sia, beati voi!

Nel lavoro, per chiudere, sarete certamente più che sicuri del vostro operato e la vostra intelligenza potrebbe fare il resto: vietato arrendersi!