L'oroscopo della giornata di lunedì 11 maggio prevede un periodo abbastanza positivo per quanto riguarda il lavoro per i nativi Ariete, mentre per Vergine ci saranno tanti momenti positivi e saranno stimolati a dare sempre il loro meglio. Il Sole in congiunzione al segno del Toro regalerà splendidi momenti all'interno della propria relazione di coppia, mentre Venere in quadratura per i nativi Pesci potrebbe creare qualche difficoltà al segno d'acqua. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di lunedì 11 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 11 maggio 2020 segno per segno

Ariete: partirà piuttosto bene l'Oroscopo di sabato per voi nativi del segno, considerato che Mercurio in sestile dal segno dei Gemelli vi regalerà grandi soddisfazioni. Sul fronte sentimentale vi piacerà molto discutere con la vostra anima gemella, andando a creare piacevoli conversazioni, trascorrendo il tempo in modo gioioso. Se siete single Plutone in quadratura potrebbe mettere qualche ostacolo nella vostra ricerca del partner ideale, ma voi non mollate. Nel lavoro se dovete concludere qualche lavoro, fare un buon affare oppure iniziare una collaborazione allora la giornata sarà ottima per fare tutto ciò. Voto - 8

Toro: oroscopo di sabato da sfruttare al meglio delle vostre possibilità grazie ad un’ottima configurazione astrale che prevede il Sole in congiunzione al vostro cielo.

In amore se siete single sospirate pensando all'amore della vostra vita, attualmente lontano, ma non per questo non vuol dire che non possiate contattarla. Se avete una relazione fissa sarete molto felici e soddisfatti della compagnia del partner. In ambito lavorativo dovreste evitare di fare troppe mansioni contemporaneamente se non volete arrivare a fine giornata senza forze.

Voto - 7,5

Gemelli: con Mercurio e Venere positivi, il vostro oroscopo sarà caratterizzato da tanti bei momenti durante la giornata. A partire dalla sfera sentimentale dove le relazioni sociali con il partner e con gli amici non mancheranno, anche se alcune di esse saranno a distanza. Se siete single aprire una chat con un vecchio amico potrebbe essere una buona idea.

Nel lavoro ci vorrà un po’ di tempo prima che riusciate a concludere in maniera efficace un compito, quindi non abbiate fretta. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di sabato non particolarmente all'altezza delle vostre aspettative, considerato che il pianeta Giove si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo sarà solamente sufficiente, con pochi momenti positivi in famiglia. Se siete single essere nervosi perché non potete uscire non avrà senso, quindi trovate un metodo per passare il tempo. Nel lavoro svolgere le vostre mansioni sarà un po’ più complicato del previsto, tanto che forse sarà richiesto un po’ di tempo in più. Voto - 6

Leone: giornata di sabato non particolarmente pesante per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale fare qualcosa insieme al partner vi aiuterà a sconfiggere la noia e contemporaneamente stabilire la giusta intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single le vostre speranze potrebbero essere ripagate. In ambito lavorativo svolgerete solamente il minimo necessario in questa giornata, pensano il meno possibile ai problemi che state attraversando. Voto - 7

Vergine: sfrutterete al meglio questa giornata di sabato per cercare di vivere momenti molto belli e coinvolgenti, soprattutto all'interno della vostra relazione di coppia. I cuori solitari invece potranno sfruttare il periodo per approfondire meglio un rapporto nato non da molto.

In ambito lavorativo sarete in grado di ottenere discreti guadagni, soprattutto per coloro che sono nati nella terza decade, e ne andrete entusiasti. Voto - 8

Bilancia: oroscopo di sabato più che discreto per voi nativi del segno considerato che Mercurio e Venere si trovano in trigono dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete di ottimo umore e ciò gioverà alla vostra relazione di coppia, procurandovi bei momenti. Se siete single se non avete voglia di conoscere nuove persone, sappiate che nessuno vi obbliga, dunque se volete, potreste anche non farlo. Nel lavoro dovete convincervi che avete tutte le facoltà per riuscire in quello che avete intrapreso, dunque non mollate e continuate a fare del vostro meglio.

Voto - 7,5

Scorpione: avrete modo di godere al meglio della vostra relazione di coppia o del rapporto con un vostro familiare secondo l'oroscopo di sabato. In amore la vostra simpatia sarà contagiosa e vi permetterà di stare in compagnia delle persone che più amate senza troppi problemi. Se siete single fatevi coraggio e intavolate una piacevole e interessante discussione con la persona che amate. Nel lavoro svolgere adeguatamente le vostre mansioni non sarà affatto facile ma non per questo dovete demoralizzarvi. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di sabato più che soddisfacente per voi nativi del segno, grazie ad una configurazione astrale non così negativa. Sul fronte sentimentale vi sentirete belli, pieni di fascino, e con tanta voglia di esprimere i vostri sentimenti verso il partner.

Se siete single pensate a divertirvi e fare ciò che più vi piace. Nel lavoro sarete impegnati con un progetto molto ambizioso, e ce la metterete tutta per portarlo a termine. Voto - 8

Capricorno: periodo marcato da una notevole positività, ottimismo e fiducia in voi stessi grazie al pianeta Giove in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vivrete insieme alla vostra famiglia tanti bei momenti, anche solo facendo qualcosa di semplice, di quotidiano, ma sapere che c'è armonia tra voi e i vostri cari vi piacerà molto. Se siete single sarete pronti a vivere nuove esperienze. Nel lavoro potreste ricevere delle proposte davvero interessanti, dunque non lasciatevele sfuggire.

Voto - 8,5

Acquario: ancora una giornata soddisfacente per voi nativi del segno considerata la posizione stabile di Marte e Saturno nel vostro cielo. Sul fronte sentimentale saprete gestire molto bene le relazioni interpersonali e con grande tenacia, in particolare la relazione tra voi e il partner. Se siete single non rifiutate eventuali richieste da parte di un vostro amico. Nel lavoro accordi, collaborazioni sono baciati dalla fortuna adesso, tutto quello che è nuovo comporta successi e quindi aprite gli orizzonti. Voto - 8

Pesci: configurazione astrale che non sarà il massimo per voi nativi del segno a causa di Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Per quanto riguardala vostra relazione di coppia l'oroscopo annuncia pochi momenti piacevoli tra voi e il partner, e fareste meglio a non forzare troppo la situazione per non avere problemi.

I cuori solitari saranno particolarmente innamorati di una persona ma avranno voglia di stare con loro stessi per il momento. Nel lavoro portare a termine le vostre mansioni potrebbe sembrarvi più complicato, e fareste meglio a riflettere con calma su come agirete. Voto - 6,5