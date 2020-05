L'Oroscopo del giorno giovedì 28 maggio 2020 è pronto a togliere il velo alla quarta giornata della corrente settimana. Ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro simbolo astrale di nascita? In questo frangente, lo ricordiamo, saranno messi a confronto con i settori della vita relativi ad amore, lavoro e salute i segni della seconda metà dello zodiaco. Ovvero, per chi non lo sapesse, andremo a valutare Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Nella sestina in analisi, a trovare giovamento dalle previsioni zodiacali di oggi saranno in tutto quattro segni. Il migliore in assoluto, fortunato quanto basta per vivere alla grande questo nuovo giovedì, sarà il Capricorno, sottoscritto nel periodo da cinque ottime stelline indicative di massima positività.

A reggere abbastanza il passo del predetto simbolo astrale di Terra, Scorpione, Sagittario e Pesci, tutti a pari merito con in preventivo una buona giornata.

Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 28 maggio, a dover stare un po' con il fiato sospeso, Acquario e Bilancia, valutati nel periodo rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline 28 maggio 2020

L'Astrologia applicata alla giornata di giovedì è pronta a svelare come sono stati valutati i segni in oggetto. Allora, vediamo di analizzare insieme la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del giorno 28 maggio 2020: pronti a soddisfare la curiosità nonché la voglia di conoscere il grado di positività attribuito dagli astri alla giornata?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo del giorno per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno;

★★★★: Scorpione, Sagittario, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

L'oroscopo di giovedì 28 maggio: la giornata

L'oroscopo di domani, giovedì 28 maggio, svela una situazione astrale stabile per alcuni pianeti ed in evoluzione per altrettanti.

Volendo dare una infarinatura generale sulla Carta del Cielo di domani, non possiamo non mettere in evidenza la presenza della Luna in Leone in trigono a Venere, quest'ultima prossima alla congiunzione con il Sole. La stella della Terra sarà interessata da un ottimo trigono astrale con Saturno e nel contempo sottoposta ad una dura quadratura con Marte in Pesci.

Fermi nei rispettivi settori di appartenenza invece, Plutone, Giove, Saturno e Urano.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Oroscopo, le previsioni del giorno 28 maggio da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★. In base all'oroscopo del giorno, il periodo in analisi potrebbe essere sottoposto ad una certa negatività da parte degli astri. Le previsioni zodiacali riservate alla giornata del prossimo giovedì annunciano un periodo di stress sottomesso, volente o nolente, ai capricci di situazioni stagnanti o ridondanti. Amore: una scelta un po’ fuori dal coro potrebbe essere l’unica soluzione per porre fine a quell'intricato dilemma che sapete.

Seguite il vostro buon istinto. Single, se il cuore dovesse battere all'impazzata per un nonnulla e voi non vorreste mai separarvi dal telefonino in attesa di una "sua chiamata", allora siete davvero cotti a puntino. Lavoro: per un po’ avete percorso la strada sbagliata, che non ha portato e non porterà mai da nessuna parte. Abbandonate l’impresa, senza sentire il peso della sconfitta: capita a tutti. Salute: se state seguendo qualche dieta particolare, attenetevi scrupolosamente alle direttive del medico o del farmacista. Non fate di testa vostra! Massima del giorno: chi si accontenta gode. Voto: 5.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. In linea di massima positivo il vostro oroscopo del giorno in oggetto.

Con Sole e Urano in posizione buona, speculari al 55%, difficilmente troverete intoppi o salite difficili da superare. Certamente è consigliabile riflettere soprattutto in merito alle prossime scelte o prese di posizione da mettere in campo. Amore: non agite d’istinto, ponderate bene pro e contro e non abbiate fretta. In coppia calcolate ogni passo: i risultati saranno grandiosi solo tenendo una condotta impeccabile. Potreste avere una serie di progetti da valutare: accantonate quelli che non convincono dedicando anima e corpo a quelli che potrebbero aprire strade importanti. Single, la vita sentimentale è prevista stabile, anche se un tantino abitudinaria. Lavoro: la curiosità sarà il motore capace di spingervi a cercare qualche cosa di più stimolante nella vostra attività.

Non mancherà certo la serenità e l'entusiasmo. Salute: energie in risalita. Tuttavia cercate di non strafare, il Sole contrario è sempre lì a ricordare che l’imprudenza può mettere nei guai. Massima del giorno: Chi si fa i fatti suoi campa cent’anni. Voto: 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno di giovedì 28 maggio al Sagittario indica questa parte della settimana abbastanza "normale", senza troppe attese né troppe ansie. Il vostro cielo astrale contemplerà un ottimo Venere in sestile alla Luna ma, allo stesso tempo, un Sole speculare negativo al 75%, sottoposto all'azione offensiva da parte di Marte. Amore: la giornata, in base al vostro oroscopo giornaliero comincerà abbastanza al rallentatore, con poca voglia di fare: forse a qualcuno potrebbero pesare i numerosi impegni presenti in agenda.

A chi è single invece sarebbe utile cercare di dare un senso logico a tante cose. Farsi domande e analizzare con la mente su ciò che sta accadendo o dovrà accadere. Le risposte arriveranno solo nel cuore. Lavoro: non lasciatevi prendere dalla fretta o dalla voglia di concludere rapidamente, siete persone emotive, impulsive e non sempre riuscite a riflettere con calma. Salute: godetevi in tutta tranquillità i piccoli piaceri della vita. Il senso di colpa avvelena più dell’inquinamento atmosferico. Massima del giorno: chi non comincia non finisce. Voto: 7+.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 28 maggio indica l'arrivo di un periodo fortunato. Dunque una splendida giornata ma che inizialmente potrebbe riservare lievi contrattempi.

Chiaramente nulla di che, poi tutto andrà in crescendo verso una sfrenata positività. La disponibilità di nuove energie potrebbe incentivare la messa in opera di "progetti e progettini": lasciatevi pure guidare dal vostro buon istinto. Amore: in coppia un gesto affettuoso, spontaneo, potrebbe aprire le porte ad una comunicazione più intima. Siate arrendevoli e lasciatevi guidare dal cuore. Single, nelle performance di conquista sarete irresistibili, ma è molto probabile che le vostre frecce colpiscano un bersaglio del tutto inaspettato... Lavoro: una situazione difficile finalmente potrebbe sbloccarsi, oppure troverete soluzioni tali da agevolare alcune vostre importanti esigenze. Salute: un'alimentazione naturale è alla base di una salute ineccepibile.

Le difese immunitarie devono essere aiutate anche dall’esterno. Massima del giorno: chi ha ingegno, lo mostri. Voto: 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Domani, probabilmente, dovrete affrontare problemi più impegnativi del solito. Giovedì è stato classificato dagli astri con la sigla del "sottotono", non lascerà spazio a dubbi: Sole in trigono al vostro Saturno collaborerà ben poco a causa della quadratura dello stesso Sole con Marte. Amore: a volte mettere alla prova la persona che condivide la vostra vita, per sentirvi più sicuri del suo amore, è sbagliato. Cercate di non esagerare. Single, vorreste farvi coinvolgere sino in fondo in una storia romantica, ma pensieri contraddittori si frappongono tra voi e la vostra meta.

L'oroscopo del giorno invita a seguire la strada indicata dal cuore e non sbagliare. Lavoro: vivrete una fase di scontentezza dovuta ad una vostra insoddisfazione. Forse dovreste accontentarvi di quanto (poco!) già ottenuto, anche perché col tempo consoliderete la vostra posizione. Salute: in tutte le cose ciò che conta di più è l’equilibrio. Ma derogare un po’ ogni tanto, aiuta a proseguire con più convinzione... Massima del giorno: chi asino nasce, asino muore. Voto: 6-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. Secondo l'oroscopo del giorno, questo giovedì 28 maggio è previsto discreto in amore e nel lavoro, in primis per i nativi della prima decade, poi tutti gli altri. La giornata partirà in modo decisamente positivo, con interessanti opportunità da cogliere soprattutto sul lato pratico delle cose.

Amore: in coppia una passione in comune potrebbe essere un buon punto di partenza per dare spazio a qualcosa di bello da mettere in cantiere. Pensate a lungo termine! Single, molti tra voi vorrebbero un segno tangibile e concreto d’amore. Ma, come si dice, l’attesa del piacere vale forse quasi più del piacere stesso... Lavoro: il periodo attuale, abbastanza frenetico, metterà alla prova la vostra capacità d’impegno. Tenaci come siete, riuscirete a coronare le vostre ambizioni. Salute: attenzione a non portare pesi eccessivi che gravino sulle ginocchia o sulle spalle. Sappiate riconoscere anche i vostri limiti. Massima del giorno: chi ben comincia è a metà dell’opera. Voto: 7.