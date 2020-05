L'Oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio 2020 è arrivato. La quarta e ultima settimana del mese di maggio viene, in questa sede, sottoposta ad accurata analisi nei confronti dei sei segni rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In merito ai predetti simboli astrali, i migliori nel periodo secondo le effemeridi del momento sarà in primis il Cancro (voto 10) e poi a seguire la Vergine (voto 9). Ottima settimana anche per coloro del Leone (voto 8), sostenuti da una splendida Luna nel segno. Nella media invece si presume possa essere il periodo in analisi per gli appartenenti all'Ariete (voto 7) come anche a quelli del Toro (voto 7).

Diversamente per quanto riguarda i segni valutati con probabili difficoltà, l'oroscopo settimanale da lunedì 25 a domenica 31 maggio vede abbastanza impegnativi i prossimi sette giorni per gli amici dei Gemelli (voto 6).

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a snocciolare le previsioni astrali generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 25 a domenica 31 maggio, è bene mettere in risalto i prossimi transiti lunari. Nel lasso temporale sotto osservazione la Luna prevede di cambiare settore per ben quattro volte. In programma per questa settimana, proprio ad inizio periodo, l'ingresso della Luna in Cancro, presente nel segno di Acqua già da questo lunedì 25 maggio. La dolce "musa dei poeti" farà un nuovo transito nel corso della giornata di mercoledì 27 maggio, andando a creare la fantastica figura inerente la Luna in Leone.

Un nuovo spostamento avverrà con il passaggio della Luna in Vergine messa in programma per venerdì 29 maggio. La settimana infine sarà da ritenersi conclusa, ovviamente parlando in merito ai soli transiti lunari, con il passaggio della Luna in Bilancia prevista per domenica 31. Dopo aver scoperto i transiti lunari c'è da mettere in evidenza un cambio di settore molto interessante: l'ingresso di Mercurio in Cancro giovedì 28 maggio.

Oroscopo e stelle della settimana: al Toro 'voto 7'

Ariete: voto 7. Questa settimana Mercurio in Cancro vi renderà intuitivi e molto abili, aiutando a svolgere al meglio il lavoro: preparatevi a fare grandi passi in avanti giovedì e venerdì. Se studiate o se cercate un lavoro, sarete favoriti. La posizione spesso infelice (per voi) della Luna, soprattutto quando arriverà nel segno del Cancro (lunedì e martedì), certamente si divertirà un mondo a fiaccare le vostre energie.

Dunque, i primi due giorni del periodo vi renderanno a tratti stizzosi, lunatici, poco loquaci e, ciliegina, anche di cattivo umore! Con l'arrivo delle giornate di giovedì, venerdì e sabato la vostra settimana inizierà a respirare positivamente. La vostra storia d'amore accenderà nuovamente le luci della passione e l'eros renderà felici cuore e fisico. L'oroscopo altresì rivela che mercoledì e domenica non sempre avrete le idee chiare: i rapporti con i parenti non sempre saranno scorrevoli. Al contrario, più di qualcuno riuscirà finalmente a comprendere i bisogni dei propri figli, del partner e degli amici fidati. L'ottimo finale di settimana invita ad approfittare degli influssi benefici della Luna in Vergine, favorevole a chi volesse portare acqua al proprio mulino oppure utile a chiarire un malinteso con chi sapete.

Lunedì e martedì ci saranno tensioni in vista: prendete le dovute precauzioni.

La scala con le stelle settimanali, riepilogativa da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 28 maggio;

giovedì 28 maggio; ★★★★★ venerdì 29 e sabato 30;

★★★★ mercoledì 27 e domenica 31;

★★★ lunedì 25 maggio;

★★ martedì 26 maggio.

Toro: voto 7. Questa settimana in arrivo vorreste fare tantissime cose, ma ricordate, che chi troppo vuole nulla stringe... Godetevi la settimana con maggiore tranquillità, evitando di pensare alle cose extra. Se siete in coppia, sabato l'amore vi offrirà sensazioni impareggiabili per intensità e profondità. Se siete single, tutti vi cercheranno e potreste dover fare una cernita tra quale scegliere. Urano in trigono a Marte sarà il vostro angelo custode.

Ottimo il weekend di fine settimana: forse le notti potrebbero risultare troppo corte per voi: quante situazioni elettrizzanti vi aspettano! Ricordate una cosa però, il prossimo martedì e ancora di più mercoledì vi guarderanno in malo modo. Nella parte centrale del periodo potreste avere da ridire con qualcuno che vi ronza intorno: occhio a mercoledì o giovedì: chiedete aiuto a Marte (sestile a Urano) per intrecciare solide alleanze, oppure per far procedere spedito il lavoro e lo studio, così potreste avere tante soddisfazioni. Fra gli amici sarete molto richiesti: new entry molto promettenti...

A seguire la classifica con le stelle:

Top del giorno sabato 30 maggio;

sabato 30 maggio; ★★★★★ venerdì 29 e domenica 31;

★★★★ lunedì 25 e giovedì 28;

★★★ martedì 26 maggio;

★★ mercoledì 27 maggio.

Gemelli: voto 6.

In famiglia o in coppia questa settimana potrebbe aleggiare nell'aria un sentore di protesta. Il Sole in "casa 8" dei Gemelli darà fuoco ad alcune rivendicazioni: giovedì e venerdì porteranno in dote più di qualche polemica in ambito famigliare: lasciate perdere, meglio godersi il tempo a disposizione facendo qualcosa di piacevole, così da scaricare la tensione nervosa ed essere più malleabili. Forse voi siete già disponibili, ma che fastidio quando vi chiedono cose in continuazione... La Luna rimetterà in moto un incontro rinviato da tempo mentre Giove in trigono al Sole migliorerà un tantino la salute e il look. Le iniziative saranno tante, se qualcosa dovesse costringere a cambiare programma, non irritatevi, magari potreste scoprire ci si può divertire anche così.

I single voleranno invece sulle ali di Saturno. Domenica e lunedì la Luna transiterà rispettivamente in Bilancia ed in Cancro: approfittatene per far colpo su chi desiderate.

La scaletta finale condensata espressa dalle stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 25 e domenica 31;

★★★★ martedì 26, mercoledì 27 e sabato 30;

★★★ giovedì 28 maggio;

★★ venerdì 29 maggio.

Oroscopo e voti settimanali: pagella da '10' al Cancro

Cancro: voto 10. L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio invita ad osservare con sguardo obiettivo la vostra vita. Vi sembra sempre la stessa? Se nel caso foste insoddisfatti, allora sappiate che c'è la Luna in Cancro che già da inizio di questa settimana annuncia forti cambiamenti. Parliamo in questo caso di lunedì, giornata al top per voi nativi: la Luna nel segno invita a mostrarsi fiduciosi ed a non perdere di vista la sincerità.

Martedì, mercoledì e giovedì con l'arrivo di Mercurio in Cancro tutto potrebbe cambiare in meglio: in primo piano la serenità e la voglia di seguire con attenzione i rapporti che contano di più. Sarà quindi una settimana da trascorrere prevalentemente con le persone care, per chiacchierare dei progetti che volete realizzare. Ci sono anche simpatiche iniziative in ballo: qualcuno vi stupirà, ma le stelle non vogliono rovinare la sorpresa: presto lo scoprirete. Per i single, in arrivo un sex appeal da mozzare il fiato, coccole e flirt in arrivo.

La scaletta riepilogativa con le giornate top e flop:

Top del giorno lunedì 25 maggio - Luna nel segno;

lunedì 25 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 - Mercurio in Cancro;

★★★★ venerdì 29, sabato 30 e domenica 31.

Leone: voto 8.

Questa nuova settimana avrete un alleato in più: la Luna, nel segno mercoledì 17. Comunque molto buona per voi anche la Luna in Cancro in avvio periodo: il vostro ingegno e l'arguzia dovranno essere all’erta. I pensieri prenderanno l’onda giusta lunedì, martedì e giovedì: chissà quanti importanti progetti state aspettando. Nel lavoro soluzioni strategiche trovate per caso saranno molto efficaci per coccolare la clientela, calmare i più esigenti e soprattutto accontentare chi si lamenta sempre. Venerdì, il Sole in sestile alla vostra Luna garantirà serenità in famiglia: a qualcuno aiuterà persino a trovare l’idea geniale anche in amore: i vostri sforzi andranno indirizzati per risistemare l’intesa fra te e la persona amata.

Nel weekend, visto il periodo poco compiacente, l'invito delle stelle è quello di fare sport: qualsiasi attività andrà bene. A voi pigri invece gli astri propongono pranzi, uscite con gli amici, incontri con persone nuove o gente utile nel lavoro. L’amore tornerà a sorridervi da lunedì a venerdì: lanciatissimi i birichini amanti dei flirt uno tira l'altro... L’eros sarà un'ottima rampa di lancio verso mondi abbastanza poco conosciuti, perciò, che non passi inosservato.

Il resoconto finale da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 27 maggio - Luna nel segno;

mercoledì 27 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28;

★★★★ venerdì 29 maggio;

★★★ sabato 30 maggio;

★★ domenica 31 maggio.

Vergine: voto 9. L'oroscopo della settimana 25-31 maggio preannuncia un incontro importante in amore.

Sicuramente venerdì, giornata valutata al "top", troverete più di un appiglio per riuscire a modellare ai vostri piaceri la persona amata. Da tenere sotto osservazione solo la giornata di martedì, vista come periodo "sottotono", per il resto sarà quasi una passeggiata. Curiosi di sapere quali saranno le giornate migliori? A figurare tra le più fortunate, a parte ovviamente la già annunciata "top del giorno" portata dall'arrivo della Luna nel segno, lunedì 25, giovedì 28, sabato 30 e domenica 31. Andiamo pure ad elencare tutte le altre giornate svelate nella classifica a stelline giornaliera.

Il report astrologico finale è il seguente:

Top del giorno venerdì 29 maggio - Luna nel segno;

venerdì 29 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 25, giovedì 28, sabato 30 e domenica 31;

★★★★ martedì 26 maggio;

★★★ mercoledì 27 maggio.

E' possibile continuare con l'oroscopo settimanale di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica stelline finale.