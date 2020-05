L'Oroscopo di domani, mercoledì 27 maggio, è pronto a mettere in evidenza l'andamento attribuito dall'Astrologia alla terza giornata di questa settimana. In primo piano spicca la presenza della Luna in Leone, presente nel comparto del segno di Fuoco già dalla prima mattinata di mercoledì.

Fra i simboli astrali appartenenti alla prima sestina in analisi in questo contesto, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, a gongolare saranno solamente in due. Come facile intuire, ad avere massima positività e fortuna nel periodo saranno i nativi del Leone, seguiti a passo breve da quelli del Cancro, anch'essi ancora sotto i positivi effetti dell'Astro d'Argento.

Questa parte della settimana sarà abbastanza positiva per altri due segni. Parliamo ovviamente di Ariete e Gemelli, supportati da formazioni astrali sufficientemente in linea con i rispettivi segni. Invece, secondo l'oroscopo del giorno 27 maggio a non avere troppe chance d spendere nel periodo saranno coloro nativi in Vergine e Toro, ambedue valutati in giornata "no".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 27 maggio

Un nuovo giorno si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze. Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relazionandolo al proprio segno?

A rispondere, togliendo dubbi o eventuali incertezze come al solito è la nostra classifica stelline quotidiana, in questo contesto generata dall'oroscopo del 27 maggio. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani i segni dall'Ariete alla Vergine, messi a confronto con l'amore, il lavoro e la salute.

In primo piano il segno del Leone con il Cancro in bella vista nella prime posizioni della scaletta, tra l'altro già anticipati in anteprima. Saranno due invece i segni che potrebbero andare incontro a problemi o intoppi a qualsiasi livello, ma li andremo a scoprire direttamente nello specchietto riassuntivo espresso dalle stelline quotidiane.

A seguire è pronta la scaletta con le stelle indicanti il grado di positività assegnato dall'oroscopo ad ognuno dei sei simboli astrali sotto analisi nel contesto:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Vergine;

★★: Toro.

L'oroscopo del 27 maggio: la giornata di mercoledì

L'oroscopo di domani mercoledì 27 maggio, svela una situazione astrale abbastanza invitante, anche se non troppo facile da interpretare a chi non è "del ramo". A colpo d'occhio risalta l'ingresso della Luna in Leone, che passa in mattinata dal settore di un segno di Acqua a uno di Fuoco. Ottima la situazione generata dal Sole, presente in Gemelli insieme a Venere e Mercurio, nel contesto in sestile alla Luna ed in trigono a Saturno.

Nettuno e Marte posizionati nel campo dei Pesci saranno per quest'ultimo uno negativo e l'altro positivo: Nettuno si troverà in quadratura a Venere mentre Marte godrà del sestile con Urano in Toro. Stabili i pianeti a marcia lenta.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 27 maggio da Ariete a Vergine

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. In evidenza un periodo soddisfacente, disposto a regalare un fine settimana vivibile su più fronti. Avvertirete un po' di inquietudine in questa parte della settimana, non riuscendo ad assecondare desideri e istinti; ciò provocherà insoddisfazione. Cercate di non prendervela troppo concedendovi un po’ di tempo per riflettere.

Amore: secondo le previsioni zodiacali dell'oroscopo riguardo l'amore, indicano che sarà sicuramente una giornata serena. In coppia sarete in buona forma e grazie alle persone amate che vi circondano. Sarete di ottimo umore riuscendo persino ad illuminare gli altri con il vostro calore. Sarete proprio voi a rendere bella la giornata al partner, regalando il vostro splendido sorriso. Single, ci saranno sicuramente dei grandi cambiamenti all'orizzonte e la vostra vita sentimentale potrebbe assumere maggiore importanza. In effetti, avrete modo di attuare sicuramente incontri interessanti. Lavoro: porterete avanti con tenacia le vostre idee: da non perderete di vista gli obiettivi. Fidatevi di più delle vostre capacità.

Salute: procuratevi un buon materasso, se non volete ritrovarvi con un brutto mal di schiena. Vale la pena spendere qualche euro in più. Massima del giorno: chi accarezza la mula rimedia calci. Voto: 7+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Una giornata quasi impossibile da decifrare, astrologicamente parlando. Ciò che è chiaro è solo questo: il periodo in arrivo sarà, volenti o nolenti, catalogato come negativo, perciò sarte voi a decidere se viverlo rassegnati oppure reagire pensando e agendo positivi. Amore: evitate di essere troppo gelosi con chi amate, perché creerete solamente, dubbi ed incertezze. Cercate invece di riconquistare la fiducia del partner, magari appianando eventuali vecchi rancori.

Single, avrete voglia di trascorrere questa giornata in compagnia degli amici di sempre, ma il tempo a voi sfavorevole, potrebbe rendere questo progetto quasi impossibile. Se così fosse, pazientate! Lavoro: l'oroscopo giornaliero indica che nella maggioranza dei casi non sarete certamente disposti ad accontentarvi del poco. Laddove sia possibile avere di più, allora bisognerà che vi rimbocchiate le mani per ottenere il meglio da ogni situazione. Salute: per ritrovare tono muscolare e sentirvi più in forma, cominciate con l’iscrivervi in una palestra scegliendo il corso che preferite. Massima del giorno: chi non sa fare non sa comandare. Voto: 5+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. Una giornata da vivere con reale semplicità, così come verrà.

Questo è il periodo in cui il vostro segno, Gemelli, gode di forti influenze planetarie, estremamente positive, generate di volta in volta da astri differenti. In generale, troverete agganci in grado di catapultarvi in nuove positive imprese: crederci sarà fondamentale. Amore: brillanti e simpatici passerete una giornata allegra e spensierata circondati dalle persone a voi care. Apparirete così pieni di entusiasmo, espansivi in modo persino esagerato e fiduciosi nei confronti del partner. Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì indicano i vostri pensieri in rinascita. Quest'ultimi saranno presto occupati da nuovi progetti e questo solleverà sia il vostro ottimismo che la vostra energia.

Lavoro: un progetto che vi stava a cuore potrebbe finalmente partire. Siate quindi più moderati con i colleghi per facilitare le vostre iniziative. Salute: se qualcosa nell'aspetto non vi soddisfa al cento per cento, cominciate sin d’ora a darvi da fare per cambiarlo e renderlo migliore. L'estetica ormai ha fatto passi da gigante. Massima del giorno: chi ha imbarcato il diavolo, deve stare in sua compagnia. Voto: 8-.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. La giornata di mercoledì secondo l'oroscopo sarà all'insegna della positività e delle buone notizie, per meriti da imputare soprattutto alla Luna in Leone ma presente fino a metà mattinata nel vostro segno. Potreste veder svanire, come per incanto, tensioni e stress accumulati nel periodo scorso: tutto a stramerito della vostra buona forza di volontà e voglia di recuperare.

Amore: l'oroscopo sulla giornata di domani prevede che il dialogo nel rapporto di coppia possa toccare quasi la perfezione, grazie ad una fiducia reciproca ed una confidenza senza riserve. Avrete così a disposizione tutti gli ingredienti necessari per affascinare e far felice chi amate. Single, la Luna vi sarà amica, e questo certamente è già di buon auspicio. Quindi, non sottovalutate gli incontri che capiteranno in questa giornata cercando nel contempo di divertirvi insieme ai vostri amici. Lavoro: avrete la possibilità di recuperare o di trovare ottime soluzioni in merito ad una situazione che grava in questo periodo. A molti questa situazione ha portato ansia e molte difficoltà. Salute: se c’è qualcosa che vi piacerebbe cambiare non nascondete il vostro desiderio.

Un piccolo cambiamento nel look potrebbe fare al caso vostro. Massima del giorno: chi semina vento raccoglie tempesta. Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'. Mercoledì tutto all'insegna della Luna in Leone. l periodo giunto al percorso di metà settimana sarà ottimo su quasi ogni fronte. La Luna nel segno poi, ancora in ottimo sestile al Sole, favorirà alla grande il settore sentimentale. Buone le prospettive anche nei restanti settori della vita. Amore: l'oroscopo prevede che sicuramente cercherete di rendere felice la persona amata, magari creando attorno a voi un'atmosfera rilassata e di grande dolcezza. Se così fosse, trascorrerete il tempo in perfetta sintonia con amate raggiungendo persino qualche piccolo sogno che tenevate in serbo nel cassettino del cuore.

Single, la felicità sarà a portata di mano e le stelle vi regaleranno suggestioni ed occasioni tra le più disparate. Sarete infatti più che mai padroni delle vostre emozioni: con la giusta carica riuscirete a vivere senz'altro più che bene questo mercoledì. Lavoro: sarete pieni di inventiva e questo vi porterà tanto. Diciamo che grazie alla vostra intraprendenza colpirete nel segno più di qualche obbiettivo. Salute: se amate avere a disposizione attrezzi ginnici è cosa buona, se poi non li utilizzate è davvero una perdita di tempo e di denaro. Dai, inforcate la cyclette e pedalate! Massima del giorno: chi cerca lealtà e fedeltà nel mondo, non trova che ipocrisia. Voto: 10.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. Giornata di mercoledì segnata, purtroppo, da una innegabile previsione, tutta rivolta verso un antipatico "sottotono". Qualcuno mettere in discussione la parola data su una questione personale: date modo all'interessato di potersi spiegare, cercando di capire, effettivamente, quale potrebbe essere il problema. Amore: l'oroscopo di domani 27 maggio consiglia di tenere drizzate le antenne: in campo sentimentale sarà una giornata incolore, con l'amore confinato nelle retrovie e qualche insoddisfazione anche nei programmi della giornata. Soprattutto in coppia, cercate di rendere il rapporto più sereno, facendo sentire di più la vostra presenza al partner. Single, sarete nervosi e stressati. In massima parte questa giornata potrebbe risultare per molti abbastanza deludente, impegnata da piccoli problemi di difficile risoluzione. Lavoro: non vi sembra di pretendere troppo da voi stessi? Concedevi qualche pausa e, se la giornata dovesse accompagnarsi a qualche ritardo, a intralci o fastidi, non lasciatevi prendere dal nervosismo. Sapete bene che la suscettibilità non aiuta mai, figuriamoci rimettere in marcia le situazioni del momento... Salute: esagerare con lo sport può avere effetti negativi. Meglio sempre la moderazione, a meno che non siate già da tempo super allenati. Massima del giorno: Chi la dura la vince. Voto: 6-.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.