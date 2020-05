L'Oroscopo del giorno di venerdì 29 maggio 2020 è pronto a svelare le previsioni zodiacali di domani su amore, lavoro e salute. Lo scopo è sempre quello: cercare di soddisfare al meglio la curiosità o la voglia di sapere come andrà la giornata. In primo piano in questo contesto, come anticipato nel titolo, l'Astrologia riservata agli ultimi sei segni della corona zodiacale: pronti a scoprire cosa riserverà di interessante questo venerdì di fine settimana?

Passiamo subito a mettere in chiaro chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà approfittare dell'appoggio favorevole degli astri e chi, al contrario, dovrà confrontarsi con astri negativi.

In questo frangente si prevede una interessante giornata per gli amici nativi in Scorpione e Pesci. A questi due simpatici segni d'Acqua arriverà l'appoggio positivo e incondizionato della Luna, presente nel comparto della Vergine già dalle ore 13:40 del primo pomeriggio di venerdì 29 maggio.

Prospettive differenti, invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di venerdì 29 maggio, per gli sfortunati amici nativi del Sagittario e dell'Acquario: gli appartenenti al segno di fuoco dovranno prepararsi ad affrontare un venerdì "sottotono", mentre coloro dell'Acquario avranno buone possibilità di dover far fronte ad uno stressante quanto imprevedibile venerdì.

Classifica stelline 29 maggio 2020

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia, in questo contesto interessante i segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco.

Punto centrale su cui dirigere curiosità e aspettative, la sempre puntuale classifica stelline quotidiana, quest'oggi interessante l'oroscopo del giorno 29 maggio.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani, in questa sede i soli segni interessanti la seconda metà dello zodiaco.

In apertura abbiamo già sottolineato quali saranno i segni fortunati e non del periodo, adesso non rimane altro da fare se non di passare direttamente ad analizzare la scaletta preposta a tale scopo. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del 29 maggio da Bilancia fino a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: Acquario.

L'oroscopo di venerdì 29 maggio: la giornata

L'oroscopo di domani, in merito alla giornata di venerdì 29 maggio, svela una situazione astrale complessivamente interessante.

Volendo iniziare a mettere in chiaro la posizione dei pianeti veloci - per chi non lo sapesse, il riferimento è per il trio Mercurio-Venere-Marte - vedremo ancora Marte nel comparto dei Pesci, Venere in Gemelli e Mercurio in Cancro (transito avvenuto questo giovedì 28 maggio alle ore 18:10).

I pianeti semi-lenti - Giove (in Capricorno) e Saturno (in Acquario) - insieme ai pianeti lenti - Urano (in Toro), Nettuno (in Pesci) e Plutone (in Capricorno) - restano stazionari nei comparti già specificati. Invece la Luna sarà nel settore della Vergine, come anticipato da questo venerdì; il Sole resta fermo placidamente nel campo dei Gemelli.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Oroscopo, le previsioni del giorno 29 maggio da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. In relazione a quanto espresso dall'oroscopo del giorno di vostra competenza, si prevede una giornata più che buona. Possibili frangenti addirittura classificati come ottimi, interessanti per lo più il comparto interpersonale o di lavoro. Amore: chi è single, proverà una grande attrazione per una persona conosciuta da poco tempo. Riflettete prima di agire. In coppia, se necessario trasformate un eventuale clima pungente o di nervosismo in un dialogo piacevole e distensivo. Lavoro: non badate ai soliti pettegolezzi, forse qualcuno anche sul vostro conto. Infatti questi potrebbero trascinarvi in una situazione spiacevole, specie se il vostro lavoro è dipendente.

Salute: avvertite un po’ di spossatezza? Cercate di riposare di più e meglio. La sera poi, consumate pasti leggeri o meglio una buona tazza di latte. Massima del giorno: chi ben comincia è alla metà dell’opera. Voto: 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Venerdì 29 maggio sarà la vostra giornata ideale, magari per molti di voi Scorpione anche con qualche sprazzo di buona fortuna. Chi lo sa, con stelle a favore ben disposte a concedere, tutto è possibile... Amore: una persona potrebbe fare una proposta interessante quanto inaspettata, valutatela con attenzione e poi vedete voi il da farsi. La vita sentimentale intanto procederà all'insegna della tranquillità, tra un impegno da sbrigare, solite faccende e familiari da accudire.

Lavoro: la vostra attività sarà al centro dei vostri pensieri. Avete bisogno di riscattarvi per questo vorreste che il vostro impegno fosse maggiormente apprezzato da chi di dovere. Decodificate le idee prendendo in considerazione qualche nuova sfida, ma senza strafare. Salute: sperimentate nuove tecniche per accrescere il vostro benessere e in più modificate, anzi rinnovate, il vostro stile di vita. Massima del giorno: chi bene semina, bene raccoglie. Voto: 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di venerdì 29 maggio al Sagittario indica una giornata prevista in gran parte sottotono. Previste in leggero calo soprattutto alcune situazioni che avete inserito in agenda: date maggior spazio al dialogo, nel contempo cercate di essere più elastici mentalmente.

Amore: la giornata, poco confortante per certi aspetti, in altri potrebbe risultare fondamentale e di vitale importanza. Nel complesso però, soprattutto in coppia, il periodo accuserà poco quella pesantezza solita delle giornate "sottotono". Single, potrebbe essere il momento di lasciare la strada vecchia per quella nuova. Anche se difficile da decidere, iniziate a guardarvi intorno e sperate di trovare ciò che fa per voi... Lavoro: poche novità degne di nota. Praticamente non vi saranno situazioni o occasioni a voi confacenti da segnalare, tutto dovrebbe scorrere nella norma. Salute: non vi spaventate per quell'ostinato senso d’inquietudine che provate: è il Sole, in opposizione a Marte, che vi crea ansia e agitazione.

Massima del giorno: chi si scusa si accusa. Voto: 6-.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì per tanti di voi, amici del Capricorno, evolverà in gran parte sulle linee della positiva seppur scontata normalità. Anche se il periodo non dovesse essere proprio "da urlo", alla fine riuscirete ugualmente a tirare quell'agognato e positivo sospiro di sollievo. Amore: cercate di dare priorità alla famiglia perché ci sono questioni da affrontare e risolvere al più presto. Altresì, sforzatevi nel chiudere quei problemi che sapete: si trascinano da troppo tempo e rischiano di diventare cronici. Single, se avete voglia di recuperare una storia con un/una ex mai scordato/a, fatelo pure, ma con buonsenso e soprattutto tenendo all'oscuro certe persone (sapete già chi...).

Lavoro: il periodo nell'insieme sembra promettere abbastanza bene. Date più fiducia alle vostre possibilità. Il comparto economico altresì vedrà un problema importante risolversi parzialmente. Salute: se vi sentite stanchi rifugiatevi nel vostro nido. Staccate la mente dai pensieri ricorrenti e rigeneratevi in un prezioso silenzio. Massima del giorno: chi non sa tacere non sa parlare. Voto: 7+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. In base a quanto indicato dall'oroscopo del giorno sul segno zodiacale dell'Acquario, questo venerdì di fine settimana si presenterà decisamente con i colori forti della negatività. A dare problemi, specialmente in campo sentimentale, saranno Venere e Luna, speculari negativi al 90% (media).

Amore: questo venerdì sarete un po’ pigri e forse non avrete tanta voglia di dialogare con chi amate. Tenderete anche a giudicare il partner per delle sciocchezze: cercate di essere più realisti evitando scontri verbali. Single, se siete alla ricerca dell'anima gemella, in vista una storia ad alto grado di passionalità ma ad altrettanto alto rischio. Lavoro: state sicuramente girando in tondo, senza combinare nulla. Fate una pausa ed esaminate con calma eventuali situazioni che non vi soddisfano, mantenendo ovviamente la mente sgombra da pessimismi. Salute: non tralasciate un hobby che vi appassiona da tempo per incombenze pratiche che possono aspettare. Sfruttate al meglio il tempo libero. Massima del giorno: chi dice donna dice guai, chi dice uomo peggio che mai.

Voto: 5+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. Secondo l'oroscopo del giorno 29 maggio sarà una giornata perfetta per iniziare qualche nuovo progetto. Ovviamente da realizzare certamente non subito, sul quale però converrà giocare d'anticipo: il momento adatto è proprio adesso. Amore: questo venerdì avrete la luna in opposizione a Marte ma la forza e positività di Plutone, Giove e Urano in sestile. Dunque, un'ottima occasione per cominciare qualcosa daccapo, oppure mettere in atto un cambiamento o spostare un punto di vista. Chi è single avrà modo di sciogliere un dubbio e lo farà senza troppe difficoltà. Puntate tutto sul vostro intuito e sulla innata capacità d'analisi. Lavoro: cercate di non disprezzare a priori l’ipotesi di un cambio di programma o di una scelta imposta dall'alto.

Prima di criticare a priori, aspettate almeno di poter valutare. Salute: fare passeggiate nella natura, in silenzio, in questo periodo è un buon incentivo per il benessere psicofisico e spirituale. Massima del giorno: chi fa un’ingiustizia, la dimentica; chi la riceve, se ne ricorda. Voto: 9+.