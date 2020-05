L'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio è pronto a svelare le previsioni zodiacali, le pagelle con stelline applicate ai prossimi sette giorni della settimana. L'Astrologia, in questo contesto applicata ai segni della seconda metà dello zodiaco, punterà il dito in direzione dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito all'ultima settimana dell'attuale mese? Diamo subito qualche breve anticipazione astrologica in merito alle pagelle in generale. Riguardo i voti assegnati, pertanto, diciamo subito che l'ultima settimana di maggio ad avere la miglior pagella tra i sei simboli sotto analisi sarà uno solo, ovvero Bilancia (voto 8).

Si prospettano sette giornate abbastanza favorevoli anche per coloro nati in Capricorno (voto 7) e, in minima parte, anche per Scorpione (voto 6), Sagittario (voto 6) e Acquario (voto 6). Invece per quanto riguarda la parte bassa della scaletta, l'Oroscopo da lunedì 25 a domenica 31 maggio annuncia abbastanza magro il periodo a venire per tutti quelli che hanno nel proprio tema Natale il simbolo dei Pesci (voto 5).

Vediamo di analizzare in profondità, uno ad uno, i simboli astrali compresi nella seconda sestina, ovviamente ricordando di non mancare di approfondire la classifica settimanale finale valida per tutti i segni.

Oroscopo e pagelle della settimana: Bilancia 'voto 8'

Bilancia: voto 8. Questa settimana in arrivo, la Luna in Bilancia vi regalerà tante belle occasioni da sfruttare.

Sarete molto efficienti voi del segno, mostrando tanta grinta necessaria per portare a conclusione trattative e progetti sia in campo sentimentale che nel lavoro. Nelle normali attività quotidiane sarete più veloci della luce, soprattutto con i colleghi di lavoro più fidati farete "pappa e ciccia". In amore invece, le tentazioni ci saranno eccome: però, se la complicità è buona e stabile, vincerà di certo la fedeltà alla persona amata.

Grazie all'astro della Terra (alias "la Luna"), potete contare sul massimo delle emozioni. I single, tirati a lustro per l'occasione, potranno ricominciare a rimorchiare a tutto spiano. Infatti, per quest'ultimi, l’eros sarà robusto: fatevi avanti! La settimana si annuncia favorevole anche per riallacciare i rapporti con chi avevate perso di vista per qualsiasi motivo.

Insomma, ci sarà una bella atmosfera attorno a voi, i rapporti saranno cordiali e avrete la possibilità di conoscere nuova gente, magari frequentare ambienti diversi o ricominciare ad uscire con gli amici.

Di seguito le stelline attribuite ai prossimi sette giorni di competenza della Bilancia:

Top del giorno domenica 31 maggio - Luna nel segno;

domenica 31 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 25, martedì 26, sabato 30;

★★★★ venerdì 29 maggio;

★★★ mercoledì 27 maggio;

★★ giovedì 28 maggio 2020.

Scorpione: voto 6. Bella settimana sul fronte professionale: Mercurio, in ingresso nel segno amico del Cancro, aumenterà i contatti portando avanti eventuali vostri progetti. Altresì, vi aiuterà a concludere senz'altro qualche affare vantaggioso.

Se siete liberi professionisti, poi, la forza straripante di Mercurio vi aiuterà a sviluppare nuove collaborazioni in diversi settori. Parlando di sentimenti, questa settimana il dialogo in famiglia e in coppia scorrerà con maggiore serenità: merito del Sole in Gemelli e di Urano in Toro. Se doveste sentirvi circondati da rivalità, invidie o ci fossero persone malevole avvezze a comportamenti poco corretti, abbozzate e proseguite. Non curatevi di loro: il Sole sotto la morsa della quadratura da Marte rende asociali! Ci potranno essere questioni più importanti, tali da richiedere una vostra immediata attenzione. Se siete single, acchiapperete quasi certamente alla stra-grande: il periodo sembra invitare alla vita, al divertimento e alla sensualità più sfrenata.

Mercoledì e giovedì la Luna transita nel segno del Leone e sarà parzialmente a vostro favore: approfittate!

La scaletta con le stelline quotidiane a partire dai giorni più fortunati a venire giù:

★★★★★ venerdì 29, domenica 31;

★★★★ mercoledì 27, giovedì 28, sabato 30;

★★★ lunedì 25 maggio;

★★ martedì 26 maggio 2020.

Sagittario: voto 6. Vi ricordate quante tensioni attorno a voi fino a qualche settimana fa? Di certo le stelle non vi reggevano bene il gioco, soprattutto se vivevate una storia logora oppure alcuni rapporti famigliari erano in leggera crisi. Quante volte vi siete sentiti di cattivo umore? Ma adesso la musica sta per cambiare: la dirimpettaia Venere sta per congiungersi a Mercurio in Gemelli, in attesa di sbarcare di lì a poco nel segno dei Gemelli.

La settimana in arrivo, quindi, rivela che sarete molto richiesti dagli amici: assicuratevi di stare bene fisicamente mettendo la forma in primissimo piano, senz'altro conoscerete persone nuove. Se siete soli sentimentalmente, un flirt non lo negherà di certo nessuno. Urano, in "casa 8" del Toro, incoraggia gli incontri eventualmente in agenda: potrebbe esserci una trattativa, magari una proposta allettante in arrivo. Mercoledì e giovedì, però, tenete a freno la lingua misurando le parole: il Sole in Leone non sarà dalla vostra parte. Se fate sport o roba simile, niente bravate: strappi o distorsioni potrebbero avere la meglio. Venerdì e sabato attenzione ai flussi negativi degli astri tenendo un atteggiamento fermo e vigile.

Vediamo come sono state catalogate le prossime sette giornate in calendario:

★★★★★ martedì 26, mercoledì 27;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28, domenica 31;

★★★ venerdì 29 maggio;

★★ sabato 30 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali: Pesci, pagella da 'cinque'

Capricorno: voto 7. Settimana scorrevole, buona per la maggior parte delle giornate. Diciamo che vi aspetta un martedì piacevole, ovviamente da dedicare al rilassamento mentale, al piacere sentimentale e, chi ne avesse possibilità, al dolce far nulla. La Luna in Cancro di lunedì coccolerà la vostra voglia di stare in casa, magari di viziare i vostri affetti con qualcosa di buono da offrire. Secondo l'oroscopo della settimana dal 25 al 31 di maggio, la Luna in Leone di giovedì proteggerà la serenità in ambito di coppia, magari offrendo la possibilità di trovare una nuova "golosa" armonia passionale.

Caldi incontri a livello sentimentale anche per voi single, ovviamente se a caccia di avventure mordi e fuggi o, semplicemente, qualche flirt con il quale misurare il vostro grado di conquista. In parte, la nuova settimana potrebbe sollecitare la vostra curiosità: una cena sul balcone di casa, un film alla tv da gustare tutti insieme oppure una chiacchierata in serenità con tutta la famiglia. Le giornate più fortunate (quelle top e da cinque stelle) saranno da dedicare esclusivamente ai rapporti d'amore e alla passione.

Vediamo di dare una logica ai prossimi sette giorni soppesandoli con le stelline della positività/negatività:

Top del giorno martedì 26 maggio;

martedì 26 maggio; ★★★★★ mercoledì 27, giovedì 28;

★★★★ lunedì 25, venerdì 29;

★★★ sabato 30 maggio;

★★ domenica 31 maggio 2020.

Acquario: voto 6.

Arriva giugno e porta tantissima voglia di sole, mare, libertà e voglia di vita. Dunque è l'ora per voi Acquario di alleggerirsi, in tutti i sensi: dall'abbigliamento alle emozioni, passando per il guardaroba da rinnovare. In primo piano anche le cose di casa non più necessarie, magari qualcuna anche da da sostituire. In generale la settimana in arrivo offre la piacevole sensazione che l'atmosfera possa essere abbastanza favorevole. Voi innamorati o con rapporto in crisi siate pronti a lasciarvi alle spalle quelle storie che ormai non vanno più: aprirsi a nuove sensazioni sarebbe una scelta ideale: fatelo, scegliendo come riferimento le giornate di lunedì e domenica, ovviamente. Siete single e una vecchia fiamma vi insegue?

Vuol dire che siete dei tipi indimenticabili! Qualche volta l'atmosfera in coppia o con qualcuno del vostro entourage potrebbe essere un po' più tesa del solito, soprattutto giovedì o venerdì: Mercurio in Cancro e la Luna in Vergine non saranno troppo cordiali verso il vostro segno. Consiglio? Smussate eventuali situazioni in stallo cercando di non essere troppo aggressivi, rischiereste di offendere la dolce metà anche senza averne la reale intenzione. La Luna in Bilancia di domenica renderà incandescenti i vostri approcci amorosi: al top le performance sotto le lenzuola.

La scaletta con le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 25, domenica 31;

★★★★ martedì 26, mercoledì 27, sabato 30;

★★★ giovedì 28 maggio;

★★ venerdì 29 maggio 2020.

Pesci: voto 5.

Fate attenzione questa settimana ai bisogni di chi vi è accanto. Con un po' di buona volontà e tanta pazienza non incorrerete in quei fastidiosi momenti "no" che ben sapete. Soprattutto, da sabato avrete Venere in quadratura a Nettuno a cui si andrà ad aggiungere la Luna in diretta opposizione al vostro Marte. Per fortuna Urano in sestile regalerà qualche svolta in affari per privati o piccoli imprenditori: entrate, ordini e fatturato aumentano lievemente o, mal che vada, non diminuiranno. Venerdì l'entrata della Luna in Vergine vi regalerà un grande fascino: tanta sarà la voglia di sperimentare nuove emozioni o cedere a tentazioni romantiche. Rendete piacevole questo prossimo 29 maggio, magari seguendo ciò che avrà da suggerire il vostro cuore.

Se siete già in coppia, non appena vi si presentasse l'opportunità godetevi la serenità del momento: dice il saggio "ogni lasciata è persa". I single, invece, scopriranno di avere un potenziale amoroso strepitoso, ma visto il periodo "no" e forse anche per l'alto numero di proposte che potrebbero piovere da più parti, resteranno spiazzati senza fare nulla. Cercate di riposare a sufficienza: Marte è battagliero, infonde coraggio e invita all'azione, però produce troppa stanchezza. Soprattutto martedì e domenica, per non parlar poi di mercoledì, approfittate per tirare i remi in barca un po' ovunque.

La classifica a stelline dei prossimi sette giorni:

★★★★★ venerdì 29 maggio;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28, sabato 30;

★★★ martedì 26, domenica 31;

★★ mercoledì 27 maggio 2020 .

La classifica settimanale completa, redatta sull'oroscopo per tutti i segni

Pronti al nuovo incontro con la nostra attesissima classifica stelline della settimana da lunedì 25 a domenica 31 maggio? Come anticipato, la scaletta sottostante è valida per l'intero comparto zodiacale, pertanto interessa i simboli astrali a partire dall'Ariete fino ad arrivare a Pesci. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà il Cancro, seguito a breve distanza dalla Vergine e poi, in terza posizione da Leone e Bilancia. Per i restanti segni vi rimandiamo di proposito al riepilogo finale, giusto per non togliere il gusto della sorpresa.

A voi il piacere di scoprire la scala di valori completa, segno per segno:

1° Cancro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Vergine, voto 9;

3° Leone e Bilancia, voto 8;

4° Ariete, Toro, Capricorno, voto 7;

5° Gemelli, Scorpione, Sagittario e Acquario, voto 6;

6° Pesci, voto 5.

Il report finale riportato nell'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio 2020, dunque impostato sulla quarta e ultima settimana del corrente mese è giunto al termine. L'appuntamento è fissato per la prima settimana di giugno, ossia il periodo compreso dal 1° al 7 del nuovo mese. Punto centrale, sempre le nostre nuove previsioni, l'immancabile classifica stelline quotidiana e le pagelle segno per segno.