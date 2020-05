L'Oroscopo dal 25 al 31 maggio è pronto a svelare come si concluderà questo mese che è volato via in un baleno. Innanzitutto avremo un cielo di grande rilevanza caratterizzato dalla fase crescente della Luna e dalla presenza di quest'ultima nel suo naturale domicilio (Cancro) nei primi giorni della settimana. I nativi del Cancro saranno al centro di una rinascita, mentre il Leone dovrà mettersi a dieta. Il weekend sarà altrettanto particolare dato che si verificherà il primo quarto lunare. Amore, lavoro, amicizie e denaro, tutte queste tematiche saranno sotto i riflettori. Approfondiamo le previsioni astrali della settimana segno per segno.

Oroscopo fino al 31 maggio, da Ariete a Cancro

Ariete - L'ultima settimana di maggio volgerà a conclusione in modo interessante. Cominceranno ad arrivare i risultati di tutto il lavoro svolto sinora, anche di eventuali progressi fisici e mentali. Le migliori giornate saranno proprio le prime (lunedì e martedì) perciò dovrete impegnarvi al 100% e puntate il tutto su queste due giornate. Partire con il piede sbagliato inciderà moltissimo sul resto della settimana, perciò in tal caso: 'prevenire è meglio che curare'. Se in amore non siete più sicuri di un sentimento o siete stanchi di aspettare, dovrete vuotare il sacco. In famiglia prestate attenzione a ciò che direte.

Toro - Il sole attraverserà ancora per poco tempo il vostro segno, perciò non dovrete lasciare nulla di intentato.

Se avete un progetto tra le mani, cercate di portarlo alla luce entro i prossimi giorni. Le finanze potranno tornare a quadrare, specialmente se avete ripreso a lavorare o se avete tagliato delle spese extra. Venere sarà in una posizione privilegiata e vi renderà molto sensuali e affascinanti. I cuori solitari avranno modo di fare colpo e di essere notati.

Cercate di non trascurare l'aspetto fisico, mettete in risalto i vostri punti forti. Chi dovrà sostenere un esame, non dovrà cedere alla distrazione.

Gemelli - In settimana sarete chiamati ad affrontare una certa sfida che vi consumerà tutte le energie. Qualche nativo dovrà riflettere su un acquisto o una vendita immobiliare che si protrae da fin troppo tempo.

Un legame risulterà traballante a causa della gelosia o di certe discussioni. In amore bisognerà venirsi incontro, rispettate le scelte del partner. Sarà una settimana favorevole all'instaurazione di nuove abitudini salutari, assicuratevi di consumare un adeguato numero di frutta e verdura. Rivedrete una persona che conoscete, ma la troverete profondamente diversa.

Cancro - L’Oroscopo della prossima settimana avvisa che maggio uscirà di scena segnando una vostra rinascita e parlando di amore. Emergeranno dei nuovi retroscena e tante cose subiranno un ulteriore evoluzione. Ci saranno delle questioni da affrontare e dei conti in sospeso da estirpare in modo definitivo. Sarà la settimana in cui la Luna ruoterà nel vostro segno e tutti i nodi verranno al pettine.

La vostra sensibilità e capacità comunicativa risulterà accentuata. I vostri sogni torneranno al centro dell'attenzione ed avrete la piacevole sensazione di poter realizzare qualsiasi cosa. Avrete una giusta intuizione che vi permetterà di prevenire determinati eventi prima di tutti e poter correre ai ripari. Date ascolto alla voce dell'amore.

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone - In settimana vi metterete a dieta per smaltire i chili presi nei mesi di quarantena. Dovrete essere molto tenaci e informarvi bene. Evitate il fai-da-te e cercate di partire con il piede giusto: 'Chi ben comincia è già a metà dell'opera'. L'amore tornerà prepotentemente al centro dell'attenzione. Quelle coppie che non funzionano più, presto potranno voltare pagina.

Amatevi nelle vostre imperfezioni perché sono loro a rendervi unici e interessanti! Risvolti inaspettati a metà della settimana.

Vergine - Dovrete prendere in considerazione delle nuove occupazioni o delle opportunità di carriera. Sarà la settimana giusta per tutti coloro che un lavoro non ce l'hanno più. Le ultime vicende vi hanno scombussolato la serenità mentale ed anche la vostra vita ha subito un duro colpo. Nei prossimi giorni avrete le idee più chiare e vi sentirete di gran lunga meglio. Se da tempo avete delle richieste particolari, avanzatele senza provare perplessità! Riesaminerete alcune scartoffie e rimetterete in ordine la vostra abitazione. Weekend con qualche uscita in buona compagnia.

Bilancia - Le previsioni astrologiche parlano di colpi di fulmine in agguato per le anime solitarie. Siete dei tipi introversi, faticate ad aprirvi alle nuove relazioni. Avete bisogno di tempo per fidarvi, ma in questa settimana vi sentirete di gran lunga più spontanei. All'interno del lavoro forse sarete poco produttivi e concentrati. Chi è in coppia attraverserà un periodo particolarmente intenso a causa della gelosia e della lontananza. Dovrete essere ben consapevoli di ciò che vorrete ottenere, con la persona del cuore non dovrete mostrarvi titubanti. Se una storia non vi fa più battere il cuore, siate sinceri e voltate pagina.

Scorpione - L'amore può tornare protagonista in questa settimana piena di vicissitudini.

Dovrete tenere la mente aperta, qualcosa potrebbe cambiare ancora. Riuscirete a chiarire, una volta per sempre, tutte quelle questioni poco chiare e farete terra bruciata del passato. Finalmente vi renderete conto di quanto sia inutile portare avanti dei pesi morti! L'oroscopo, inoltre, afferma che questa settimana sarà di buon auspicio ai nuovi progetti personali, perciò fatevi avanti senza alcuna remora.

Le predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Le relazioni saranno tra le tematiche di maggior spicco in quest'ultima parte di maggio. Avrete modo di chiarire ogni dubbio e mettere i puntini sulle 'I'. Nei giorni a venire, i single incontreranno qualcuno di particolare. Si risveglierà una certa emozione sopita.

Avrete una gran voglia di lasciarvi travolgere dalla passione. Nel lavoro risulterete distratti, ma non dovrete fare l'errore di abbassare la guardia. Saranno trovate delle soluzioni.

Capricorno - Rimetterete tutto in discussione, maggio si chiuderà stravolgendo le carte in tavola. Le coppie che stanno insieme da qualche anno potrebbero dividersi per via di un colpo di fulmine. Cercate di non gettarvi a capofitto in una nuova storia specie se la rottura è recente. Avete bisogno di vivere alla giornata e imparare a stare bene con voi stessi. Chi è in procinto di convolare a nozze o di trasferirsi, sarà fermamente emozionato. Occhio alle multe che rischierete di prendere a causa della distrazione o della fretta.

Aspetto fisico nella media.

Acquario - Sarà una settimana a dir poco impulsiva, rischierete di prendere lucciole per lanterne. Preparatevi a vivere una nuova avventura che lascerà il segno su di voi. Dimenticate gli ultimi mesi travagliati e cercate di ripartire. Sarete in pensiero per l'economia, la finanza e il lavoro. Chi ha una propria attività fatica a rilanciarsi, ma tempo al tempo e tutto tornerà ad ingranare. Occorrerà trovare una soluzione ad una situazione che vi attanaglia da un po'. Fidatevi del vostro istinto quando dovrete prendere delle decisioni.

Pesci - L’oroscopo della prossima settimana vi vedranno partire con un rinnovato spirito carismatico. Nell'arco dei prossimi giorni dovrete fare attenzione ad una certa notizia che potrebbe tornarvi utile prossimamente.

Chi è in cerca di un mestiere, vaglierà qualche impiego a part-time. Coloro che invece aspirano ad una carriera di successo, dovranno coltivare delle buone e positive relazioni allacciando una serie di contatti utili. Qualche nativo dei Pesci, inoltre, sarà in cerca di una dieta last-minute, ma sarà meglio evitare misure drastiche e improvvisate! Arriverà finalmente quella somma di denaro che attendevate da settimane e avrete di che gioire. L'amore di coppia procederà senza intoppi.