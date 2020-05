L'Oroscopo di giugno per il Leone offrirà tante intriganti novità. Dopo alcuni mesi un po' sottotono, in cui i nati del segno hanno sofferto non poco, ecco che nel primo mese estivo ci sarà una vera e propria rinascita e il Leone tornerà a splendere. Grazie all'intervento benevolo di tanti pianeti come Venere, Marte, Giove e Plutone, le cose si sistemeranno e i piccoli intoppi che hanno bloccato soprattutto la sfera professionale nei mesi precedenti, finalmente si risolveranno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il Leone trascorrerà tanti bei momenti con il proprio partner, mentre i single potrebbero in questo mese trovare l'anima gemella.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Novità in campo professionale nell'oroscopo di giugno per il Leone

L'oroscopo di giugno si aprirà con tante novità interessanti per voi nati del Leone. Dopo un mese di maggio un po' sottotono, ecco che voi amici del Leone sarete pronti a ripartire con grinta e determinazione. Il Sole in Gemelli fino al 20 e poi dal 21 in Cancro, vi farà risplendere e regalerà tanta energia spontanea. Sarete positivi, creativi e ricchi di voglia di fare. Tanti saranno i progetti che vorrete intraprendere in campo professionale. Marte in trigono insieme a Nettuno, vi caricheranno di un'energia potente ed esplosiva che dovrete tenere a bada. Sarà proprio questa energia potente a farvi buttare a capofitto nel lavoro, determinati a realizzare i vostri sogni.

Se avrete dei progetti da portare a termine, se vorrete tentare un avanzamento di carriera, questo sarà il momento giusto per farlo. Mercurio in sestile vi renderà molto comunicativi, per questo se sarete alla ricerca di un lavoro dovrete fare tanti colloqui nel mese di giugno, poiché potrebbe essere il mese giusto per trovare il lavoro adatto a voi.

Voi amici del Leone dovrete essere concreti e determinati a far valere le vostre idee, poiché il mese di giugno sarà veramente positivo in ogni senso. Avrete tante idee, tutte brillanti e Giove con la sua influenza benevola e produttiva amplificherà le possibilità di riuscita. Attenzione però a non stressarvi troppo, dovrete quindi cercare di ritagliarvi qualche momento di relax per non soccombere allo stress.

Previsioni astrali amorose per il Leone di giugno

Nel mese di giugno voi amici del Leone risplenderete di luce propria e sarete estremamente affascinanti. Questo grazie alla benevola influenza del Sole e di Venere che vi renderà seduttivi e carismatici. Voi amici del Leone già in coppia, grazie all'influsso di Saturno cercherete maggiore stabilità in amore. Per questo sarete comprensivi e motivati a far andare avanti la vostra storia. Tutte le piccole noie e le incomprensioni dei mesi precedenti, a giugno, saranno solo un brutto ricordo. Non ci saranno nubi all'orizzonte e addirittura chi vorrà ricucire gli strappi di un rapporto potrà farlo e chissà che non ci riesca. Le storie amorose prenderanno il volo e potrete vivere momenti davvero meravigliosi insieme al proprio partner e pensare anche a progetti più impegnativi come la convivenza o il matrimonio.

Tante le opportunità anche per voi amici del Leone single a caccia di novità amorose. Grazie al benevolo influsso di Venere che vi renderà molto seduttivi e carismatici, farete tante conoscenze interessanti che saranno sicuramente da approfondire. Tanti incontri saranno alle porte, approfondite quelli più interessanti, preparatevi a vivere momenti molto stimolanti e chissà che tra di loro non ci sia proprio la vostra anima gemella. Mercurio garantirà sorprese piacevoli tutte da cogliere al volo, seguendo il consiglio di Urano dal Toro che quasi sfiderà ad abbandonare ogni insicurezza e procedere spediti verso la felicità amorosa. Venere e Sole dai Gemelli riscalderanno i cuori promettendo amore.