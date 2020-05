L'Oroscopo di martedì 12 maggio analizza l'entrata di Mercurio in Gemelli che garantisce vivacità e un atteggiamento intelligente, tutto da investire nell'amore e nel lavoro per progredire. Le comunicazioni diventano più intense anche per tutti gli altri segni zodiacali di Aria. Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì da Ariete a Vergine

Ariete: l'influsso dell'astro mercuriano garantirà sorprese in amore, sia che siate single che in coppia. Venere è in posizione favorevole e dà il via a un modo di approfondire il tutto più sensibile e brillante.

Occhio a non essere dispersivi in ambito lavorativo.

Toro: gli astri fanno riconsiderare alcune convinzioni appartenute al passato e siete in piena evoluzione. Così potete avviare i cambiamenti giusti, magari modificando i comportamenti sbagliati. La Luna propone colpi di fulmine intriganti per voi single e maggiore emozione in coppia. Sul lavoro un aiuto di una donna risulta di primaria importanza per progredire.

Gemelli: sono previste belle novità per voi single e Venere nel segno in sinergia con Mercurio, promette bene. Apritevi ai nuovi incontri con la socievolezza che mai vi manca e voi in coppia approfondite il tutto con il buon senso. In ambito lavorativo sfruttate al massimo le giuste opportunità.

Cancro: in campo lavorativo siate più fiduciosi in voi stessi. Possono esserci delle difficoltà da superare e sono impartite da Plutone, Luna e Giove che rendono anche i sentimenti un po' tesi e malinconici. Ma non temete, questo influsso sta per attenuarsi e ricordate che molti astri sono dalla vostra parte.

Leone: sul lavoro attenzione a non distrarvi e a non affrontare gli impegni con troppa superficialità. Saturno dall'Acquario richiama al dovere e vi rimette in riga, quasi sfidando a non trascurare niente nemmeno in amore. Ancora un po' e voi single potete usufruire di belle novità sentimentali.

Vergine: in amore dovete cercare di venirvi incontro anche perché Venere introduce delle difficoltà quasi mettendo alla prova le relazioni già consolidate.

Voi single invece dovete aprirvi di più a una comunicazione verbale benefica per approfondire nuovi incontri entusiasmanti. Alti e bassi sul lavoro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buono l'influsso di Luna dai Gemelli che sprigiona una spiccata curiosità intellettuale. Questo modo di pensare che allarga le vedute mentali, diventa benefica per approfondire il lavoro con maggiore entusiasmo e facilita i rapporti con gli altri, anche a livello sentimentale. Via libera a nuove sorprese strepitose per voi single.

Scorpione: siete più loquaci grazie alla nuova posizione di Mercurio in Gemelli che fa approfondire il flirt a voi single e fa vivere l'amore in coppia in modo più curioso e con un'apertura mentale verso nuove prospettive più frizzanti e coinvolgenti.

Marte e Saturno dall'Acquario spronano a fare di più in ambito professionale, vincendo un'impetuosità che poi diventa superficiale e incostante.

Sagittario: possono arrivare nuove mansioni in campo lavorativo, ma valutate bene il tutto prima di dare una risposta decisiva. In amore, Venere e Mercurio consigliano di aprirvi all'approfondimento di sensazioni più frizzanti e leggere. Solo così potete afferrare al volo alcune notizie positive per voi single.

Capricorno: Luna continua a transitare nel segno, approfondendo una rigorosità plutoniana che viene ammorbidita dalla sensibilità dell'astro d'argento. I single devono rimboccarsi le maniche per concretizzare i sogni amorosi, mentre voi in coppia potete approfondire il rapporto in chiave più introspettiva.

Buono e fortunato il lavoro.

Acquario: in ambito lavorativo dovete fare scelte ponderate e riflettere con calma, valutando le situazioni a 360° gradi. Venere è dalla vostra parte e il suo influsso viene mitigato da una Luna più riflessiva dal Capricorno, che esorta a muovervi con prudenza e circospezione. Voi single non chiudetevi all'approfondimento delle nuove conoscenze.

Pesci: attenzione voi in coppia a non distarvi e a non trascurare il partner. Voi single potete ricevere un no in un approccio amoroso a causa di Venere in quadratura che rende la sfera sentimentale alquanto tesa. Buono il lavoro che preannuncia cambiamenti graduali e positivi.