Nell'oroscopo della giornata di martedì 12 maggio, la Luna si troverà in congiunzione al segno del Capricorno, pronta a regalare amore e prosperità nelle relazioni personali, mentre Leone potrebbe avere bisogno di un cambiamento d'aria e trovare nuovi interessi. Bilancia cercherà di prendere una direzione ben chiara per quanto riguarda l'ambito lavorativo, mentre l'Ariete si sentirà pieno di energie e fortuna da utilizzare per ottenere belle soddisfazioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 12 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 12 maggio 2020 segno per segno

Ariete: l'oroscopo di martedì vedrà la Luna in quadratura che potrebbe mettervi in situazioni imbarazzanti.

Sul fronte sentimentale infatti qualche piccola discussione in più del solito potrebbe creare problemi, dunque fate attenzione. Se siete single avrete un po’ di fortuna, che dovrete sfruttare al meglio. Per quanto riguarda il lavoro sarete più collaborativi, soprattutto in quelle mansioni dove sarà per forza richiesto l'aiuto di un collega. Voto - 7,5

Toro: previsioni astrali che annunciano un Sole ancora splendente nel vostro cielo. In amore se siete single potreste essere tempestati da piacevoli richieste da parte dei vostri amici che non potrete rifiutare. Se avete una relazione fissa e dovesse esserci qualche problema, parlatene alla vostra anima gemella, quasi come se fosse la vostra amica più intima.

Per quanto riguarda il lavoro Avete preso ormai confidenza con il posto di lavoro e questo vi mette più di buon umore in questa giornata, soprattutto per iniziare a fare qualcosa di più serio. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di martedì molto sentimentale per voi nativi del segno, con Venere che vi mette voglia di essere un'unica cosa con il partner.

Gli astri vi regaleranno quella simpatia e quella felicità di coppia che vi mancavano da tempo, e che potrebbero risollevare l'affiatamento di coppia, qualora abbiate avuto dei battibecchi in precedenza. Mostratevi esattamente per quello che siete se siete single, e forse la vostra potenziale anima gemella apprezzerà la vostra notevole sincerità.

Nel lavoro l'ingresso di Mercurio darà i suoi benefici, e tanta voglia di fare da parte vostra. Voto - 8

Cancro: potreste avere qualche piccola difficoltà sul fronte sentimentale in questa giornata, considerato che la Luna sarà in opposizione al vostro cielo. La vostra curiosità a volte è un bene in quanto vi rende attivi nella vita di coppia, ma quando curiosate su qualcosa che il partner vuole tenervi nascosto, e che magari non è niente di che, potreste causare qualche litigio. A volte è un bene avere dei segreti con il partner. Se siete single fate buon viso a cattivo gioco a chi lo fa con voi. Nel lavoro avete certamente delle buone idee in testa, ma questo non significa necessariamente che tutti dovranno condividere le vostre scelte.

Voto - 6,5

Leone: configurazione astrale che prevede Mercurio in sestile al vostro cielo, ma ancora il Sole in quadratura dal segno del Toro. In amore dunque non aspettatevi dolci effusioni o qualcosa di simile, perché non ci saranno le condizioni adatte per poterlo fare. Se siete single avrete bisogno di cambiamenti, dunque meglio preoccuparsi dei vostri progetti personali che all'amore. Sul fronte lavorativo qualche miglioramento in vista, e con le giuste attenzione, saranno miglioramenti considerevoli. Voto - 7

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore una certa naturalezza nella vostra relazione di coppia sarà un toccasana, che vi farà riscoprire dei bei piaceri non voi, ma anche alla vostra anima gemella.

Se siete single le vostre abilità oratorie saranno niente male, e sarete in grado di elaborare frasi davvero romantiche, che potrebbero far davvero piacere alla persona che amate. In ambito lavorativo un po’ di nervosismo a causa di Marte in Acquario potrebbe mettervi a disagio, ma con un po’ di calma e fiducia ce la farete. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di martedì che prevede il pianeta Venere in trigono dal segno dei Gemelli per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale vi proporrete per qualcosa al posto del partner, giusto per alleggerire la sua mole di lavoro, e aumentare l'intesa di coppia. I single conosceranno nuove persone, ma saranno molto esigenti e non sarà facile far scattare l’intesa.

Sul fronte lavorativo forse potreste avere qualche problema di tipo economico, ma la creatività sicuramente non vi mancherà. Voto - 7,5

Scorpione: in questa giornata sarete un po’ idealisti e la vostra immaginazione volerà molto lontano secondo l'oroscopo. Questo modo di fare potrebbe essere una buona idea in amore, soprattutto se dovete fare un regalo o qualcosa di carino alla vostra anima gemella. I cuori solitari potrebbero riuscire a stabilire un bel legame con la persona che amano. Nel lavoro criticare le persone che sono contro le vostre iniziative e idee non serve. Portatele avanti con tutto il vostro impegno, senza mai mollare. Voto - 7,5

Sagittario: l'oroscopo della giornata di martedì sarà caratterizzato per voi nativi del segno da grandi soddisfazioni per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Portare avanti le vostre solite mansioni vi sembrerà decisamente più semplice e più alla vostra portata. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Entrare in empatia con la vostra anima gemella potrebbe essere un po’ più difficoltoso, forse a causa di qualche problema di coppia. Cercate di risolverlo con calma. Se siete single e provate sentimenti contrastanti verso la persona che vi piace, forse sarebbe il caso che prima vi schiarite le idee. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di martedì notevole per voi nativi del segno, soprattutto grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo, pronto a darvi una mano anche nelle situazioni più difficili. In amore la vostra relazione attraverserà bellissimi momenti, grazie anche alla vostra premura nei confronti del partner.

Se siete single dovrete dimostrare di sapervi prendere cura della persona che amate, non facendo le sue mansioni. In ambito lavorativo grazie al vostro impegno avrete sicuramente successo, soprattutto se si tratta di qualcosa che vi piace. Voto - 9

Acquario: relazione di coppia tra alti bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, probabilmente a causa del Sole e di Venere contrastanti fra loro. Cercate dunque di far durare il più tempo possibile quei bei momenti con la vostra anima gemella, assaporando ogni singolo momento. Se siete single il rapporto tra voi e i vostri amici sarà molto soddisfacente. Sul fronte lavorativo sarete sulla via del successo e nulla potrà fermarvi. Voto - 7

Pesci: oroscopo di martedì in rialzo per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo considerato che Marte si avvicina.

Sarete più sicuri delle vostre capacità, e non vi fermerete dinanzi agli ostacoli che incontrerete. Per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, ci sarà ancora da lavorare un po’ per avere una relazione forte e stabile, ma siete verso la giusta strada. Se siete single potreste tentare qualcosa con la persona che vi piace. Voto - 7,5