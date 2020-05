L'Oroscopo di domani, lunedì 11 maggio, è pronto a spiegare nel dettaglio come sarà questa giornata. La settimana incomincerà sotto un particolarissimo influsso astrale caratterizzato dalla Luna, Gibbosa calante, in Capricorno. Per i nati di questo segno sarà una settimana che partirà molto bene con un lunedì al top. Le cose procederanno bene anche per la Bilancia, mentre l'Acquario potrebbe avere un po' di casini da risolvere.

Amore, famiglia, lavoro e salute: approfondiamo le previsioni della giornata per ciascun segno zodiacale e la consueta classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Acquario - 12° in classifica - Casini da risolvere! Siate più presenti, imparate a focalizzarvi sull'attimo e concentratevi sulle singole azioni. Non lasciatevi inghiottire dai social, il tempo è prezioso. Imponetevi di fare delle nuove cose ogni giorno, in tal modo vi stimolerete di più e apprezzerete maggiormente la vita e il suo senso. Questa giornata invita a superare i vostri limiti mentali. La perfezione si raggiunge solo con l'insistenza, spesso si finisce per gettare la spugna ad un passo dal traguardo. Contattate una persona a cui volete bene e riallacciate i contatti.

Sagittario - 11° posto - In giornata, il nervosismo sarà talmente lampante che rischierete di impazzire.

La distrazione vi perseguiterà e ciò rischierà di mandare in fumo il vostro lavoro. Occhio ai messaggi che potreste ricevere in queste 24 ore. Lasciate il passato nel passato, altrimenti non potrete mai godervi il presente e costruirvi un buon futuro. Una persona che finge di esservi amica vi sta remando contro a vostra insaputa, dunque cercate di tenere gli occhi bene aperti.

Difendete i vostri diritti ma rispettate quelli altrui. In amore dovrete essere più 'morbidi'.

Ariete - 10° in classifica - Per alcuni nativi del segno, questo sarà un lunedì con il freno a mano tirato. Da un po' di tempo avete difficoltà di concentrazione e ogni cosa sembra girarvi male. In giornata avrete a che fare con un umore lunatico, altalenante.

Faticherete ad eseguire i vostri compiti e rischierete di perdere le staffe. Forse all'interno dell'ambiente lavorativo ci sono dei problemi magari una clientela scettica o un superiore dispotico. Tenete a bada il nervosismo prendendovi dei piccoli ritagli di tempo nell'arco della giornata. Dovrete solamente tenere duro fino al tardo pomeriggio, dopodiché tornerà il sereno.

Cancro - 9° posto - L’oroscopo dell'11 maggio dice che avrete un lunedì impegnativo. Mai come ora vi sentite messi a dura prova dal destino. Tutto attorno a voi risulta poco chiaro o magari corretto, ciononostante non siete un segno arrendevole. Ed ecco che in questa giornata vi alzerete con lo spirito battagliero. Dovrete guardarvi dalla Luna in opposizione, per fortuna, però, Saturno non vi metterà più il bastone tra le ruote.

Tra voi e il traguardo c'è ancora della strada da fare, ma se sarete testardi, arriverete prima del previsto. In cima alla montagna del successo c'è un panorama meraviglioso, non arrendetevi dunque.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° in classifica - Siete abituati a lottare, la vita non è sempre stata gentile nei vostri confronti e vi ha messo a dura prova. Dopo la battaglia è normale crollare stremati e voi, nei giorni scorsi, avete lottato alquanto duramente. Questo è un periodo in cui dovete superare i vostri limiti. Forse c'è qualcosa che non produce più come prima. I tempi sono cambiati, è incominciata un'altra era e quindi dovete prendervi del tempo per cercare di capire quali sono le nuove priorità e le migliori opportunità da cavalcare.

Presto riuscirete a ritrovarvi e a risollevarvi.

Vergine - 7° posto - A volte vi chiedete che senso abbiano certe cose che accadono. Un'epidemia ha stravolto le carte in tavola costringendovi a ripartire da zero. In realtà è questo il gioco della vita, niente dura in eterno e tutto si evolve. Dunque, non perdetevi in inutili viaggi mentali e imparate a focalizzarvi sul presente. Ritornate bambini, siate più giocosi e vitali anche se forse non ne ve la sentite. Le stelle rivelano che in famiglia o nel lavoro avete qualche gatta da pelare, ma non ve ne preoccupate più di tanto perché sono cose che si sistemeranno. Occhio ai mal di testa.

Pesci - 6° in classifica - L’oroscopo di domani 11 maggio invita a contare fino a dieci prima di vuotare il sacco.

Dovrete fare affidamento sul vostro buon senso. Uscire ed esporvi vi terrorizza, ma così facendo rischiate di precludervi delle buone occasioni e di non godervi appieno la vita. Questa è una fase di assestamento, dunque, sbarazzatevi del vecchio per fare spazio alle cose nuove che verranno. In amore dovrete essere pazienti.

Gemelli - 5° posto - La dualità è insita nel vostro segno, perciò sapete stare in società e farvi volere bene. In famiglia, con i figli soprattutto, c'è molta intesa e amore. In questa nuova e lunga settimana sarete chiamati a sostenere una grande prova, ma già a partire da queste 24 ore dovrete farvi trovare pronti. Tutto vi risulterà più limpido rispetto a prima. Dopo le difficoltà dei mesi scorsi state imparando a gestire ogni cosa adeguandovi a questa che è la nuova era.

Non esistono problemi senza soluzione e non esistono ostacoli insormontabili. Tirate fuori tutte le vostre migliori arme e partite all'attacco.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Scorpione - 4° in classifica - Spesso vi fate innumerevoli filmini mentali allontanandovi dalla realtà. In giornata dovrete tornare con i piedi a terra ed essere fermamente lucidi e presenti. Stoppate ogni preoccupazione e rinviate le discussioni. Cercate di incominciare bene la settimana, avrete tutti gli auspici giusti. Non nutrite i vostri demoni interiori! Vi riprenderete presto, questo è il mese dell'assestamento generale e di grandi consapevolezze.

Leone - 3° posto - Ultimamente vi siete lamentati perché niente è andato come doveva andare.

Forse ancora ci sono dei problemi che vi tolgono il sonno la notte. In questo lunedì otterrete finalmente una tregua, ma dovrete necessariamente riprogrammare la quotidianità. Se una strada porta ad un vicolo cieco bisogna provarne altre. Solo chi tenta e ritenta prima o poi riuscirà a fare centro. In giornata, una persona di vostra conoscenza vi penserà intensamente. Avete voglia di fare un viaggio, anche fuori porta, in tal caso programmatene uno da fare tra giungo e luglio. Presto vi riapproprierete della vostra vita, ma sarà diversa.

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche dicono che avrete un lunedì vincente. Il vostro senso del dovere risulterà elevato e riuscirete a portarvi avanti con il lavoro/studio.

Non mancheranno complimenti, del resto avete faticato sodo. Quest'anno è stato molto pensate da digerire, a volte vi siete svegliati durante la notte in preda agli attacchi di panico o per via di certi incubi ricorrenti. Non pensate sempre a cosa può andare male, bensì pensate a come poter trarre il massimo da una determinata situazione. Pensieri positivi conducono al traguardo e lo capirete in queste 24 ore.

Capricorno - 1° posto - Partirà alla grandissima questa settimana che si rivelerà straordinaria e piena di buoni auspici. Sarete al top. Entro il weekend riceverete una notizia importante. Grazie all'appoggio astrale di notevole rilevanza, ogni problema scomparirà. In casa ci sono dei lavoretti da fare, forse dovete aggiustare qualcosa di rotto o forse dovete cambiare l'arredamento o ridipingere le pareti.

Comunque sia, avrete modo di farvi aiutare. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre per ripartire, queste 24 ore saranno perfette per intraprendere quella famosa dieta che avete in mente di seguire da tanto.