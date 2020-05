L'Oroscopo di mercoledì 13 maggio approfondisce la presenza di Luna in Acquario che garantisce un comportamento indipendente e innovativo nei confronti della vita. Il sovraffollamento planetario presente in Gemelli garantisce belle sensazioni a due e si prevedono cambiamenti positivi sia per i single che per le coppie. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Acquario nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: buona l'influenza di Luna in Acquario che alleggerisce le emozioni rendendole più libere e innovative. Via libera all'approfondimento dei nuovi amore, dove Venere e Mercurio garantiscono splendide novità sentimentali.

Attenzione solo a un Saturno troppo severo e ligio al dovere, che può sprigionare insoddisfazione nei confronti del lavoro.

Toro: come due personalità che lottano tra loro, sentite forte la quadratura di Luna e Sole che rende il comportamento a tratti impulsivo e a volte sfiduciato nei confronti dell'amore. Siete molto altalenanti con questi astri che ora spingono alla vitalità, ora arginano il tutto con una sensibilità eccessiva. Attenzione a non mancare di concentrazione sul lavoro.

Gemelli: beneficiate dell'influenza di Luna dall'Acquario che avvia cambiamenti positivi per l'amore. Attenzione solo a un Saturno troppo obiettivo che fa approfondire la sfera romantica con maggiore realismo, rendendovi molto razionali e polemici.

Sono favorite le relazioni professionali.

Cancro: attenzione a qualche malinteso in amore provocato da Luna e Plutone in opposizione che subiscono anche l'influenza di Marte dall'Acquario. Cercate di chiarire il tutto con una maggiore apertura al dialogo. la vicinanza degli astri dai Gemelli diviene benefica per facilitare nuovi incontri a voi single.

In ambito lavorativo siate più pazienti.

Leone: Luna gioca in opposizione dall'Acquario e produce instabilità emotiva, pessimismo. Attenzione a non lasciarvi prendere dai sensi di colpa, vivendo l'amore in modo distaccato e con freddezza emotiva. Ricordate che gli astri dai Gemelli smorzano queste tensioni, garantendo novità intriganti per l'amore.

In ambito lavorativo, siate più creativi.

Vergine: Luna crea un po' di attrito dall'Acquario e vi sentite nervosi. In ambito lavorativo dovete darvi da fare e rimboccarvi le maniche, per raggiungere i progetti a cui ambite. Venere in quadratura argina un po' l'amore, ma non fermatevi all'apparenza delle cose. Piuttosto scavate in profondità a caccia di sensazioni meravigliose.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza del satellite notturno lambisce dall'Acquario e garantisce maggiore dinamismo in ambito lavorativo. Potete svolgere i progetti con maggiore grinta e affermazione di voi, ottenendo successo. In amore, non siate troppo polemici e non prendete decisioni affrettate.

Scorpione: attenzione ad alcune difficoltà in ambito lavorativo da affrontare con maggiore forza d'animo e senza scoraggiarvi. Luna, Saturno e Marte formano una quadratura un po' pesante per i sentimenti e vi sentite freddi e insensibili nei riguardi degli altri. Avvertite il pericolo intorno a voi e siete sulla difensiva, non è il momento giusto per fare scelte avventate.

Sagittario: usufruite di un 'intuizione che fa prevedere le difficoltà, facendovi superare gli ostacoli in modo salvifico. Siete molto attratti in amore da una persona che vi ha conquistato il cuore ma Venere in opposizione può creare qualche impedimento. Buono il lavoro.

Capricorno: in amore voi single siate più chiari con voi stessi, solo così potete esserlo con gli altri.

La vicinanza di Luna si fa sentire e può rendervi troppo esigenti nei confronti del partner. Cercate di capire anche i suoi bisogni e apritevi a un dialogo chiarificatore e costruttivo. Non arrendetevi se alcune circostanze, anche lavorative, cercano di scoraggiarvi.

Acquario: benvenuta Luna in Acquario che garantisce originalità e stravaganza poiché nel segno. Un'apertura mentale lambisce gli affetti a 360°, rendendo l'amore più temerario. Saturno cerca d offuscare un po' gli affetti, sprigionando un senso di pessimismo, di insoddisfazione che può essere nocivo anche in ambito lavorativo.

Pesci: non siate troppo rigidi nei confronti dell'amore e cercate di aprirvi di più al dialogo. Nettuno vi rende molto affascinanti e pronti a sfoderare un flirt disarmante per le vostre "prede amorose".

Un piccolo sforzo anche in coppia poiché l'amore è nelle vostre mani. Si preannunciano entrate finanziarie.