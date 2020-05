L'Oroscopo di domani, martedì 19 maggio, è pronto a spiegare come sarà questa giornata. La Luna, nel bel mezzo della sua fase calante, soggiornerà ancora nell'Ariete. Ciò permetterà una facile risoluzione dei vari problemi dato che la mente risulterà di gran lunga più aperta e riflessiva. Il lavoro e l'economia sono tra gli argomenti più ricercati del momento. All'ultimo posto in classifica si troverà il Capricorno il quale si ritrova in un periodo spinoso.

Andiamo ad approfondire ogni cosa scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica disposta, come di consueto, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: gli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° posto - Desiderate un briciolo di stabilità, in questo periodo la vostra vita ha tremato fin troppo. Siete stati al centro di una serie di cambiamenti e discussioni. Durante la giornata, le previsioni dell'oroscopo vi vedranno annaspare nel lavoro/studio ma anche nelle faccende domestiche. In tal caso rinviate le cose ad un altro giorno e fate solo l'indispensabile. Ritagliatevi delle piccole pause durante la giornata, in tal modo scaricherete il nervosismo e la tensione. Dei problemi lavorativi vi stanno consumando, ma all'orizzonte si intravede l'avvicinarsi di una nuvola carica di novità economiche.

Acquario - 11° in classifica - Siete dei lavoratori incrollabili anche se delle volte tendete a rinchiudervi nel vostro guscio.

Non gettate la spugna perché questo è il momento di insistere! Anche se non lo vedete, siete vicinissimi al traguardo. In queste 24 ore accadrà qualcosa di significativo, di profondo. All'interno della sfera lavorativa occorrerà essere più cordiali con i clienti specialmente di questi tempi di crisi.

I disoccupati dovranno fare marcia indietro e valutare anche alternative a part-time.

Leone - 10° posto - Non ne potete proprio più di avere numerosi problemi lavorativi ed economici! Nell'ambiente di lavoro occorrerà essere più cooperativi poiché, essendo un periodo intricato, non vale la pena mettersi il bastone tra le ruote tra colleghi.

Con il gioco di squadra la nave resterà a galla alla fine della tempesta. Dunque, mettete da parte l'orgoglio, l'astio e la competizione! In giornata avrete modo di rimettere a posto l'aspetto fisico.

Vergine - 9° in classifica - La vostra mania di tenere ogni cosa sotto stretto controllo potrebbe ritorcervi contro a lungo andare. Cercate, dunque, di non impazzire se qualcosa andrà storto in queste 24 ore. Le opportunità vanno cercate e non aspettate perché niente piove dal cielo. Chi ha un impiego potrebbe sentirsi stanco e sfiduciato. La voglia di fare qualcosa di diverso sarà altissima in questo martedì. Tenete d'occhio le vie respiratorie, purtroppo questo è un periodo in cui gli sbalzi di temperatura giocano dei brutti scherzi.

Occhio a dove metterete i piedi.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° posto - Dovete essere più responsabili nel gestire le vostre emozioni. Tante volte vi siete lasciati andare sprofondando nel buio e piangendo dal dolore. Piangere è più che giusto a patto che non lo si faccia troppo a lungo. Dopo aver accettato la situazione, bisogna rialzarsi e andare avanti. Datevi una bella svegliata, altrimenti in questa giornata rischierete di lasciarvi sfuggire delle buone occasioni. Prima superate il vostro stato d'animo e prima potrete voltare pagina. Fate terra bruciata delle cose che non funzionano più.

Scorpione - 7° in classifica - In genere tendete ad analizzare ogni minuscolo dettaglio, ma in questo complicato periodo rischiate solamente di suscitare antipatie.

Lasciatevi andare, siate più morbidi e accondiscendenti con i vostri familiari e il partner. Abbassare un po' la guardia vi farà bene dato che vi restituirà quella serenità mentale che vi manca da tempo. Occhio alle multe, forse dovete pagare quelle prese recentemente. Comunque sia, siete pieni di risorse: sfruttatele!

Toro - 6° posto - Il lavoro è un capitolo dolente specie per chi opera nel turismo o ha un'attività a stretto contatto con i clienti. Occorrono idee nuove, qualcosa che vi possa distinguere dalla concorrenza. Questa giornata avrete ispirazione a volontà, perciò spremete bene le meningi e reinventatevi. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare, cercate di non prendervela! Potrebbe essere necessario rivedere l'alimentazione, non trascurate il vostro corpo.

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà ben posizionati all'interno della classifica. La vostra intuizione sarà alquanto elevata e ciò vi consentirà di segnare dei punti extra. Fate in modo che questa settimana fili tutto liscio come l'olio. Prevenire è meglio che curare. Se c'è un lavoro da svolgere, non rinviatelo ad oltranza altrimenti rischierete di giocarvi il weekend. In famiglia o con la persona del cuore, non fate sempre le vittime.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Sagittario - 4° posto - Giornata piena di cambiamenti, lasciatevi andare. Presto tornerete a viaggiare, ad esplorare nuove realtà appassionanti e ad allacciare nuovi contatti. In giornata sentirete la forte esigenza di farvi sentire e valere.

Nel lavoro occorrerà superare questo periodo accettando anche quei compromessi che potrebbero non piacervi affatto. Ma presto o tardi la tempesta finirà e potrete recuperare terreno. Dunque, mettete lo spirito giusto e tanta positività.

Ariete - 3° in classifica - Altra giornata con la Luna nel segno da vivere appieno. In amore occorrerà essere più complici e spontanei. Per i cuori solitari, nuove situazioni sono destinate a succedere. All'interno della professione potrebbero esserci degli artriti. Comunque sia, le stelle annunciano a gran voce una ripresa ma dovrete mettercela tutta e impegnarvi al massimo.

Cancro - 2° posto - L’Oroscopo del 19 maggio dice che avrete modo di trascorrere una meravigliosa giornata.

Gioia e fortuna saranno con voi per tutto il tempo. Qualcuno avrà modo di uscire e riprenderà tra le mani quella vita che è rimasta a lungo in pausa. Parrucchiere, estetista, supermercato, ciò che conta è attenersi alle norme e rispettare i dovuti spazi. I cuori solitari avranno una gran voglia di innamorarsi e dimenticare per sempre le trascorse sofferenze. Nel lavoro, anche se il periodo non è dei migliori, sono previsti ulteriori risvolti ma dovrete camminare per conto vostro senza farvi affossare dagli altri.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedono posizionati al primo posto! Amate le cose belle e semplici. Siete dei tipi riservati e il vostro essere misteriosi vi rende alquanto attraenti.

In questa giornata vi scrollerete di dosso ogni preoccupazione. Non importa ciò che pensa la gente di voi, quello che conta è che siate felici. Questo sarà un martedì valido per i cuori solitari ma anche per le coppie innamorate che bramano di passione. Potrete lasciarvi andare, ci saranno dei fuochi d'artificio.