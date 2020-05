L'oroscopo della giornata di martedì 19 maggio prevede una magnifica Luna nel segno dell'Ariete, che assumerà un atteggiamento molto equilibrato in ogni contesto, mentre Vergine potrebbe decidere di prendersi qualche momento di riflessione. Scorpione potrebbe sentire la necessità di qualche attenzione in più da parte del partner, mentre Mercurio in trigono per l'Acquario aiuterà i nativi del segno a sbrigare efficacemente le proprie mansioni.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 19 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 19 maggio segno per segno

Ariete: assumerete un atteggiamento decisamente più equilibrato secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Sul fronte sentimentale sarete molto sensibili e deciderete di concedervi qualche sfizio per voi e per la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single potreste riuscire a trovare affetto nei vostri amici. Nel lavoro cercherete di affermare la vostra supremazia, dimostrando in ogni occasione le vostre abilità ai colleghi, impegnandovi in ogni mansione che svolgerete. Voto - 7,5

Toro: godrete di una situazione decisamente più favorevole per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di martedì. Il Sole in congiunzione al vostro cielo vi regalerà qualche occasione in più per rendere felice la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single i piaceri saranno senza fine, non solo con gli amici. Nel lavoro se siete impegnati in un progetto di gruppo, dovrete dimostrare di essere dei membri affidabili, svolgendo alla perfezione le vostre mansioni. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale che prevede ancora Venere e Mercurio in congiunzione al vostro cielo per l'oroscopo di martedì.

Sul fronte amoroso i sentimenti di tenerezza e passione saranno più forti del solito, e vi piacerà molto fare qualcosa assieme al partner, anche se si tratterà di una semplice chiacchierata. Se siete single e volete impegnarvi, la vostra mente prima dovrebbe essere un po’ più matura. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non far innervosire i colleghi.

Va bene che siete dei validi lavoratori, ma vantarsene con chi ha qualche difficoltà non ha senso. Voto - 7,5

Cancro: potreste sentire la necessità di avere più spazio nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo di martedì. Non che la vostra storia d'amore vada male, semplicemente volete assumere una posizione più di primo ordine. Se siete single non datevi a diete drastiche per migliorare il fisico, perché magari qualcuno potrebbe apprezzarvi così come siete. Nel lavoro saprete gestire le vostre mansioni egregiamente, e la vostra reputazione migliorerà decisamente. Voto - 7

Leone: se siete single e le persone che vi circondano stanno diventando un problema per voi, provate a risolvere la questione oppure prendete momentaneamente le distanze.

Se avete una relazione fissa, l'oroscopo prevede un rapporto fresco e sano con il partner, dove la passione e il senso di dovere saranno in armonia tra loro. In ambito lavorativo la situazione sarà in miglioramento e magari con ancora un po’ di pazienza e qualche altro piccolo sforzo, tutto tornerà alla normalità. Voto - 7,5

Vergine: secondo l'oroscopo della giornata di martedì, per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste decidere di prendervi qualche momento per voi stessi, per cercare di comprendere eventuali errori commessi in precedenza e se possibile trovare una soluzione. Se siete single provate a instaurare un'amichevole discussione con la persona che vi piace, senza necessariamente corteggiarla.

Nel lavoro se non siete soddisfatti dei vostri risultati, cercate di migliorare. Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo di martedì un po’ complicato per voi nativi del segno, probabilmente a causa della Luna in opposizione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale infatti l'affiatamento di coppia sarà in calo, ma non per questo vorrà dire che la situazione sarà catastrofica. Potrete ancora provare a vivere bei momenti. Se siete single avrete voglia di divertirvi in compagnia dei vostri amici. In ambito lavorativo sarete molto bravi a lavorare in squadra ed essere una colonna portante. Voto - 7

Scorpione: periodo in leggero calo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì. In amore sarete alla ricerca di più attenzioni da parte del partner.

Ciò nonostante potrebbe essere solamente una vostra supposizione, considerato che attualmente la sfera sentimentale procede bene, dunque cercate di non esagerare. Se siete single sarete seducenti più che mai e in grado di corteggiare la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro avete ponderato una scelta e adesso siete arrivati al momento di metterla in atto. Voto - 7

Sagittario: la Luna in trigono al segno dell'Ariete vi permetterà di vivere una giornata decisamente migliore rispetto alle precedenti. In amore l'affiatamento di coppia sarà in rialzo, ma ancora sarà presto per lasciarsi andare a dolci effusioni. Limitatevi ad essere presenti per la vostra anima gemella. Se siete single sarete molto felici del fatto che sarà la persona che vi piace a venire da voi.

Sul fronte lavorativo con costanza e tenacia riuscirete a conquistare anche il mondo. Voto - 8

Capricorno: oroscopo di martedì poco convincente per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, che peggiorerà la situazione. In amore non riuscirete ad andare d'accordo con la vostra anima gemella. Nonostante siate innamorati, non riuscirete ad esprimere i sentimenti, finendo col prendere le distanze. Se siete single meglio stare soli in camera a fare le vostre mansioni, almeno per questa giornata. Nel lavoro la situazione sarà discreta, ma questa volta non aspettatevi grandi risultati. Voto - 5,5

Acquario: Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli garantisce una giornata ottimale per quanto riguarda l'ambito lavorativo per voi nativi del segno.

Sarete in grado di mettere a segno tanti successi, talvolta senza faticare troppo. In ambito sentimentale se siete rincorrere le vostre fantasie a volte sarà alla vostra portata, ma non cercate di raggiungere obiettivi impossibili. Se avete una relazione fissa sarà tempo di far brillare alcune idee davvero interessanti da proporre alla dolce metà. Voto - 8

Pesci: giornata di martedì discreta per voi nativi del segno, con Venere e Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli, ma Marte in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte lavorativo non sarà un problema svolgere a mestiere le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Il vero problema sarà in amore, poiché non potrete contare su un buon affiatamento di coppia.

Se siete single meglio trascorrere il tempo con gli amici di cui vi fidate ciecamente. Voto - 7