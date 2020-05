L'Oroscopo di domani, sabato 2 maggio, è pronto a svelare come sarà questa giornata. Il weekend si apre in modo avventuroso con un cielo astrale davvero notevole caratterizzato dalla Luna in Vergine. Se per quest'ultimi si prospetteranno 24 ore luminose, per molti altri segni dello zodiaco non mancheranno occasioni imperdibili e novità interessanti. Sarà una valida giornata per trarre le somme di questa lunghissima prima parte dell'anno nuovo, infatti i nativi di Toro e Scorpione si ritroveranno a fare una serie di bilanci.

Giungeranno dei risvolti importanti per i nativi dei Pesci. Salute, amore e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrali: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - L’Oroscopo del 2 maggio dice che in famiglia occorrerà fare più attenzione del solito dato che saranno 24 ore caotiche e potreste soffrire di mal di testa o di schiena. Quando non vi sentite granché bene a livello fisico, siete maggiormente inclini alle arrabbiature.

Dunque, armatevi di pazienza, siate indulgenti e tagliate corto. Stabilite delle regole, dei limiti invalicabili da rispettare reciprocamente. Tante volte nella vita vi siete sentiti al pari di un criceto rinchiuso in gabbia e costretto a correre a lungo sulla ruota. Questo periodo vi ha costretto ad aprire gli occhi e a riconsiderare ogni aspetto della vostra vita. In giornata dovrete fare dei bilanci.

Entro la fine di maggio giungeranno delle buone notizie per coloro che hanno perso il lavoro o navigano in cattive acque economiche.

Sagittario - 11° in classifica - Siete un segno caparbio ma questo aspetto ha i suoi lati negativi e positivi. Nei mesi scorsi avete brancolato nel buio vivendo alla giornata, ma da domani potrete dire basta all'apatia! Datevi da fare, investite su voi stessi. Prendete le cose sul serio, anche la famiglia richiede maggiore attenzione da parte vostra forse perché ultimamente siete stati troppo distratti e ansiosi.

Maggio vi impone di reagire, non potete più rimandare le cose. Al di là del contesto generale, potete fare un sacco di cose, dunque, impegnatevi e non rimanete chiusi in voi stessi. Comunque sia, la passione sarà stellare.

Acquario - 10° posto - È da tempo che non fate le medesime cose di prima, le vostre abitudini sono cambiate del tutto. Un po' vi mancano gli amici, allacciare nuovi contatti, lavorare e viaggiare. In giornata qualcosa catturerà la vostra attenzione. Quasi sicuramente vi emozionerete. Presto potrete rilanciarvi e stringere delle nuove amicizie, tutto quello che dovete fare è dare tempo al tempo.

Chi vive in coppia da pochi mesi, ha dovuto affrontare nuove sfide ed ha compreso molte cose. Trascorrerete la serata davanti alla televisione.

Leone - 9° in classifica - L'uscita della Luna dal vostro domicilio potrebbe generare scompiglio nella vostra mente. Occhio, dunque, a instabilità e irritabilità. Se una strada non porta da nessuna parte, provate a percorrerne un'altra. Non si nasce con tutto il sapere in mente ma lo si apprende vivendo, giorno dopo giorno. Concedetevi il lusso di sbagliare perché è così che si imparano le migliori lezioni. In queste 24 ore vi renderete conto che la gente si lamenta di tutto e di più e questo potrebbe farvi storcere il naso.

Possibili colpi di scena in giornata. Se siete stressati cercate di distrarvi con hobby e serie tv.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Capricorno - 8° posto - Spesso tentennate nel fare le cose poiché temete di essere giudicati male. Rompete il guscio altrimenti rischierete di sopprimere la vostra personalità. Un progetto creativo potrebbe venirvi in mente, per cui non rigettatelo. Non si può piacere a chiunque, ma se dovessero criticarvi sgarbatamente per ciò che siete, fate e pensate, girate i tacchi e dedicate il vostro preziosissimo tempo a qualcuno che vi merita. Occhi bene aperti durante la giornata: una notizia busserà alla vostra porta e potrebbe lasciarvi con qualche perplessità addosso.

Ariete - 7° in classifica - Vi aspetta un sabato di revisione generale in vista di una grande ripartenza prevista a breve. Il lavoro e le finanze sono tra le tematiche che più vi interessano al momento. Avete alle spalle un periodo non proprio prospero. Non essendo un segno che getta la spugna dinanzi al primo segnale di pericolo, anche in questa giornata continuerete a spremere le meningi in cerca di valide idee e soluzioni che vi permetteranno di tirare avanti la baracca. In questi lunghi mesi avete riscoperto l'importanza di ogni cosa dall'amicizia alla famiglia, ma non vedete l'ora che tutti torni come prima o meglio di prima.

L'amore risulterà scintillante e carico di passione per le coppie innamorate.

Pesci - 6° posto - L’oroscopo del giorno 2 maggio vi vedrà battagliare con un po' di confusione generale. Volete evolvervi ma non sapete da dove cominciare. Un consiglio prezioso vi svolterà la giornata migliorandovi l'umore. Ritroverete l'energia e la voglia di fare. Ogni cosa vi sembrerà a portata di mano e ci saranno dei risvolti importantissimi. Questi sono stati dei mesi lunghissimi e siete stati messi a dura prova, ma maggio concederà numerose opportunità da non perdere assolutamente. In questo weekend dovrete riflettere su ciò che volete attuare già a partire dalla prossima settimana.

Mettete nero su bianco i vostri desideri e tutte le azioni necessarie da compiere per realizzarli. Senza un piano accurato non si va molto lontano e questo vale per ogni cosa.

Cancro - 5° in classifica - Continuate a restare focalizzati sul vostro obiettivo di vita. Ultimamente avete fatto a cazzotti con un forte senso di inquietudine interiore e molte volte vi siete lasciati andare crogiolandovi nello sconforto e nel pessimismo. Ma maggio sarà il mese della ripresa purché vi diate da fare! Ed ecco che questo sabato vi vedrà indaffarati tra le mura di casa ma anche nei conti e nel lavoro. Coloro che sognano una carriera strepitosa dovranno rivedere l'agenda e i loro piani per adeguarli ai tempi.

Riprogrammate la routine perché qualcosa non funziona. La sera premiatevi con qualcosa di gratificante.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno osare di più. Esaminate ogni cosa accuratamente prima di compiere una determinata azione. Consultatevi con degli specialisti e chiedete consiglio a chi è più esperto di voi, in tal modo la possibilità di sbagliare risulterà minima. Da tempo qualche nativo della Bilancia sta valutando un acquisto immobiliare che, a causa degli eventi, risulta in stand-by. Entro la fine di maggio vi ritroverete a prendere una decisione sostanziale e potrete compiere un passettino in avanti.

Riprogrammate la quotidianità e trovate un equilibrio.

Gemelli - 3° in classifica - Imparate a rompere gli schemi e ad uscire fuori dai soliti cliché che vi hanno sempre 'ingabbiato'. La giornata sarà molto buona. Ogni conto tornerà a quadrare e una notizia vi restituirà la serenità. In famiglia il legame evolverà ulteriormente e vi ritroverete a pensare al tempo trascorso tutti insieme. Chi ha vissuto da solo per tanto tempo sa che a breve potrà riabbracciare una persona cara. Avrete modo di trascorrere una serata piacevole e in buona compagnia, inoltre, non mancheranno sorrisi e apprezzamenti.

Fidatevi del vostro istinto che risulterà azzeccato.

Scorpione - 2° posto - Sabato di bilanci, è tempo di trarre le somme e ripartire! Spesso diventate paranoici e immaginate cose che non esistono. L'agitazione che vi ha accompagnato in questa settimana, sparirà improvvisamente lasciandovi più sereni. Anche se in genere siete un segno agitato e faticate a rilassarvi mentalmente, in questo sabato tutto vi riuscirà bene perché sarete aiutati. Sfruttate la meditazione o l'attività fisica per scaricare lo stress e la tensione. In serata, le coppie giovani avranno modo di lasciarsi andare alla passione.

Chi vorrebbe allargare la famiglia o vorrebbe conseguire una brillante carriera, presto riceverà una lieta notizia.

Vergine - 1° in classifica - Sarà una giornata molto bella e luminosa. Siete un segno ricco di talenti e qualità, ma spesso tendete a sottovalutarvi e a sottostimarvi impedendovi così di brillare. La Luna nel segno vi acquieterà un po' anche se il sonno notturno potrebbe risultare ancora agitato. Rispolverate i vostri sogni nel cassetto e studiate un piano accurato per attuarli. Un po' di sana attività ginnica e un'equilibrata alimentazione vi aiuteranno a ritornare in forma per l'estate che si rivelerà molto calda e avventurosa. Se c'è qualcosa di importante da fare, cercate di non indugiare troppo a lungo.