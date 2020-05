L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio approfondirà i transiti planetari fortunati per l'amore di ciascun segno single o in coppia. Luna in Vergine lunedì renderà gli affetti profondi anche se un po' troppo controllati e introspettivi. Poi l'astro d'argento passerà in Bilancia approfondendo una nuova armonia amorosa, in Scorpione e in Sagittario nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo della settimana di inizio maggio

Ariete: sensibilità, intelligenza e tanta voglia di fare di certo non mancheranno in questa settimana promettente per l'amore.

Martedì e mercoledì attenzione che Luna agirà in opposizione, rendendovi un po' incostanti negli affetti. La situazione però migliorerà soprattutto domenica dove nuove avventure animeranno la sfera sentimentale di voi single e voi in coppia.

Toro: in questa settimana acquisirete informazioni che serviranno a prendere decisioni in futuro. Non sarà ancora il momento di agire in maniera precipitosa, ma dovrete valutare il tutto con riflessività e vincendo una smania di concretizzare "tutto e subito".

Buone possibilità di incontro per i single. Attenzione solo a giovedì e venerdì un po' nervosi per i sentimenti.

Gemelli: lunedì sarete molto possessivi e gelosi nei confronti della persona amata. Venere produrrà sensazioni più appaganti nel resto della settimana e sarà favorevole soprattutto martedì e mercoledì dove una maggiore flessibilità e apertura mentale sarà positiva anche per l'avvio delle nuove storie.

Cancro: la settimana inizierà in maniera un po' riflessiva per l'amore a causa di Luna in Vergine che eserciterà un controllo sulle emozioni spingendovi all'introspezione. Il passato verrà elaborato per correggervi e andare avanti con maggiore consapevolezza. Luna in Scorpione giovedì e venerdì diffonderà sensazioni più passionali e voi single sarete magnetici e più affascinanti.

Leone: a metà settimana potrete contare sull'aiuto di Luna in Bilancia che allineerà le sensazioni, facendo ritrovare un maggior equilibrio in amore.

Venere splenderà per voi dai Gemelli e prometterà intriganti novità anche a voi single. Attenzione a un fine settimana un po' apprensivo per i sentimenti.

Vergine: Luna nel segno lunedì renderà gli affetti più riservati e riscontrerete alcune difficoltà a esprimere le vostre emozioni. L'affettività non mancherà di certo, dovrete cercare di fare fluire le sensazioni in maniera più libera. Voi single potrete contare su nuovi incontri fortunati. Attenzione a una domenica un po' tesa per i sentimenti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: martedì e mercoledì accogliete una Luna molto romantica, sensibile e diplomatica.

L'astro d'argento influirà benevolmente sugli affetti, rendendo le relazioni a due più armoniose e voi single più empatici. Così indirizzerete al meglio le sensazioni, dando la giusta direzione all'amore.

Scorpione: l'influenza del satellite notturno si farà sentire a inizio settimana e garantirà una maggiore intuizione, utile per concretizzare l'amore sia che siate single che in coppia. Luna entrerà nel segno verso il fine settimana e garantirà un modo di amare più passionale, affascinante e magnetico. Entrerete in profondità nel vostro animo, scoprendo sensazioni mai provate prima.

Sagittario: l'influenza di Marte e Saturno mitigherà un modo di fare troppo impetuoso per l'amore ed esorterà alla prudenza, a procedere passo passo nella concretizzazione i sogni amorosi.

Lunedì sarà teso per i sentimenti, ma già da martedì la situazione migliorerà. Luna benefica nel segno domenica sprigionerà un desiderio di avventura che farà ampliare gli orizzonti mentali a 360°.

Capricorno: buoni gli influssi lunari questa settimana che garantiranno una sensibilità moderata nella giornata di lunedì e più profonda e magnetica verso il fine settimana. Giove e Plutone in sinergia nel segno veglieranno sull'amore e incroceranno energie positive e promettenti con Venere in Gemelli. Si prevederanno belle sorprese in campo sentimentale.

Acquario: attenzione alla presenza di Marte e Saturno che potrebbero provocare una certa irritabilità e ostacolare le nuove idee.

Dovrete procedere per gradi in amore, con riflessività e prudenza. Luna, vostra alleata martedì e mercoledì, garantirà una visione più realistica dell'amore. Attenzione alle giornate di giovedì e venerdì nervose per i sentimenti.

Pesci: lunedì attenzione a non essere troppo severi con voi stessi, magari colpevolizzandovi di qualche occasione amorosa perduta per mancanza di coraggio o confusione circa i sentimenti che provate. Luna sarà benefica giovedì e venerdì sia per voi single che per voi in coppia, puntando un riflettore su un modo di amare più passionale e intuitivo.