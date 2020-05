Nell'oroscopo della giornata di domani, mercoledì 20 maggio, ci saranno alcune novità per alcuni segni. In particolare i segni che saranno presi in considerazione sono i seguenti: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e infine la Vergine.

Previsioni oroscopo mercoledì 20 maggio 2020: Ariete e Toro

Ariete: previsioni dell'oroscopo per il primo segno dello zodiaco. In questa giornata del 20 maggio 2020, gli astri ci riveleranno alcune novità interessanti sia nel campo amoroso e sia nel campo lavorativo. Per quanto riguarda l'amore, potrebbero nascere nuove amicizie per i single e progetti importanti per chi è in coppia da tanti anni.

Invece nel lavoro, il vostro capo vi noterà e vi darà un'opportunità irripetibile.

Toro: per quanto riguarda l'amore, questo secondo segno, riuscirà a godere di tanta serenità e passione. Le coppie che stanno insieme da anni, potranno organizzare il loro futuro. Inoltre per quanto riguarda il lavoro, potrebbero nascere delle paure, legate al passato. Cercate di prendere delle scelte coraggiose anche se i vostri colleghi non credono in voi. La salute vi sorriderà e potreste avere tante energie da riutilizzare.

Oroscopo 20 maggio: Gemelli e Cancro

Gemelli: in questa giornata di maggio, le stelle potrebbero sorridervi nel campo amoroso e mettervi i bastoni tra le ruote per quanto riguarda il campo lavorativo.

In amore i dubbi e i problemi svaniranno nel nulla e vi concentrerete prevalentemente sul futuro. Invece nel lavoro nasceranno alcuni dubbi e potreste aver voglia di cambiare aria. Il consiglio è di resistere, ignorando i colleghi che al momento vi stanno creando i problemi. La salute non sarà molto buona e avreste bisogno di rilassarvi un po' per recuperare le forze.

Cancro: il quarto segno dello zodiaco incontrerà alcuni problemi con la famiglia. Gli affetti più cari avranno qualche cosa da dirvi per delle scelte discutibili fatte in passato. Il partner vi starà vicino anche in questi duri momenti. Nel lavoro cercate di rispettare la puntualità di ogni progetto e fate amicizia con i nuovi colleghi.

La salute sarà molto buona in questo giorno di maggio.

Previsioni oroscopo: Leone e Vergine

Leone: il quinto segno riuscirà a vivere momenti unici e importanti con i propri cari. Tutti avranno voglia di starvi vicino e sarete magnetici per quanto riguarda i sentimenti. Il vostro partner non potrà fare a meno di stare lontano da voi. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno soldi extra che vi faranno comodo per pagare alcuni debiti.

Vergine: questo segno avrà voglia di fare tantissimo shopping. Inoltre per quanto riguardano i sentimenti, il sesto segno avrà voglia di rilassarci con i propri affetti. Potreste accusare qualche stanchezza al termine della serata.