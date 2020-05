L'Oroscopo di domani, mercoledì 20 maggio, è pronto a snocciolare come sarà questa giornata. Eccoci giunti nel cuore della settimana che è partita con la presenza lunare nella casa dell'Ariete. Mercoledì, invece, la Luna sposterà la sua attenzione nel Toro portando 24 ore di ansia e agitazione come avverrà nel caso dell'Ariete. Posizionati all'ultimo posto della classifica giornaliera troviamo i nati del Capricorno che le stanno vivendo di tutti i colori in questo 2020. Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° posto - Mercoledì estremamente movimentato e insolito. Dovrete correre avanti e indietro, inoltre, non avrete un secondo di respiro! Il lavoro è cambiato e dovete ancora adattarvi ai nuovi orari/disposizioni. Tanti sono gli aspetti che vi infastidiscono, ma per ora dovete cercare di stringere i pugni e resistere. Riflettete attentamente prima di prendere una decisione, bandite l'impulsività dalla vostra esistenza. Ultimamente state faticando a chiudere occhio la notte poiché vi rigirate nel letto a causa dei numerosi pensieri che vi balenano in mente.

Ariete - 11° in classifica - Via la Luna dalla vostra casa. Questa giornata potrebbe benissimo rivelarsi pesante e con qualche sfumatura di tensione.

A volte soffrite per via degli sbalzi climatici, perciò questo è un periodo complesso. Nel lavoro o nelle faccende di casa potrebbero verificarsi degli intoppi, cercate di tenere alta la guardia. Gli ostacoli degli ultimi tempi vi hanno trasformato completamente. I single hanno paura di intraprendere una nuova conoscenza.

Vergine - 10° posto - Saranno 24 ore tutte di un fiato, arriverete a sera in men che non si dica e sarete profondamente stremati. Se avete sfruttato bene gli ultimi mesi, adesso possedete una marcia in più. In caso contrario, invece, cercate di correre ai ripari e di aprirvi a nuovi interessi. C'è tutto un mondo da scoprire, cercate di non precludervi nulla!

Per rendere un'annata davvero significativa e profonda basta imparare qualcosa di nuovo e mettersi sempre in gioco.

Leone - 9° in classifica - Siete un segno determinato e ambizioso. Non vi date mai per vinti e siete sempre pronti a gettarvi nella mischia e nell'avventura. Ultimamente, però, avete dovuto tagliare via delle cose per la sicurezza vostra e delle persone a voi care. Anche se la vita vi ha sfidato, non vi siete mai tirati indietro. In giornata l'impazienza vi accompagnerà e rischierà di farvi sbagliare. Qualcuno o qualcosa vi causerà agitazione. Occhio ai mal di testa causati dalla troppa tensione accumulata ultimamente.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Sagittario - 8° posto - Per vedere un cambiamento dovete agire e reagire.

Non nutrite le vostre paure anzi, cercate di rammentarvi com'eravate un tempo. Anche se adesso non si possono fare le stesse cose di prima, non è detto che non potete gettarvi nell'avventura. In giornata potreste ritrovarvi a fare i conti con certi movimenti finanziari. Le spese sono tante e i soldi sempre meno, forse siete in attesa di una certa somma di denaro che però tarda ad arrivare. In amore dovete essere più sinceri.

Gemelli - 7° in classifica - Sbagliare fa parte della vita e permette di aspirare alla perfezione. Spesso, davanti al primo errore, si tende a gettare la spugna e questo è un atteggiamento mentale sbagliato. In questa giornata avrete voglia di fare un giro, ma tentennerete perché siete diventati molto restii a stringere nuove amicizie.

Non vi fidate al 100% del mondo, avete ancora bisogna di tempo. Cercate di dare sfogo alla vostra inesauribile creatività, esistono soluzioni per tutti i problemi. Avventuratevi in nuovi percorsi: 'Si chiude una porta e si apre un portone'.

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani annuncia un buon mercoledì! Vi sentirete come se ogni cosa stesse tornando al proprio posto. Detestate il disordine e le chiacchiere inutili. Siete sempre pronti ad ascoltare le confidenze delle persone a voi care, ma certe volte volete scappare all'estero. Le finanze vi impensieriscono ultimamente. In queste 24 ore potreste ricevere della posta o un nuovo ordine di lavoro, comunque sia, state in guardia. L'amore può nascere in qualsiasi momento e sarà molto intenso, dunque, preparatevi a vivere palpitanti avventure.

Cancro - 5° in classifica - L’Oroscopo del 20 maggio dice che avrete un buon favore astrale. Potete solo sognare in grande perché per voi non esistono ostacoli. Aspettatevi 24 ore altamente progettuali in cui finalmente comprenderete ciò che volete fare o essere. Potreste ritrovarvi a prendere delle decisioni sostanziali che potrebbero, in futuro, farvi vivere quella vita che avete sempre bramato. Non permettete a nessuno di dirvi cosa potete o non potete fare.

Classifica oroscopo di mercoledì 20/5: i primi quattro segni

Scorpione - 4° posto - L'oroscopo annuncia una giornata generosa! Qualcuno avrà un appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista, altri saranno impegnati nella ricerca di un nuovo lavoro.

Niente piove dal cielo, perciò se volete ottenere una scossa significativa e capace di cambiare il vostro mondo, dovrete agire in prima persona. Dunque, sfruttate le energie di queste 24 ore per allacciare contatti e per ottenere consensi. Non abbiate troppa paura di chiedere un piacere o di osare! Serata piacevole, crollerete assonnati.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedono investiti da un'intuizione stravagante che vi svolterà la giornata. Avete atteso fin troppo, da questo mercoledì potrete tornare in carreggiata. Anche se per il momento l'amore non brilla come vorreste, dovrete essere pazienti e riflessivi. Per via delle ore piccole fatte nella serata precedente, la mattinata potrebbe iniziare con qualche ritardo ma niente di grave.

Nel lavoro qualcuno è invidioso delle vostre capacità.

Toro - 2° posto - Questa è una settimana importante per voi che siete in attesa di una risposta o di un pacco. Arrivi e partenze potrebbero verificarsi in queste 24 ore, la Luna nel vostro campo vi porterà molto bene. Nel lavoro, nei giorni scorsi avete avuto una marea di difficoltà da scardinare, presto olierete il meccanismo e non si verificheranno più gli intoppi sgradevoli. Non perdete tempo a preoccuparvi del futuro perché esso è imprevedibile.

Acquario - 1° in classifica - L'oroscopo rivela che dei recenti problemi potranno finalmente essere risolti. Entro il weekend vi toglierete il sassolino dalla scarpa. I cuori solitari potrebbero vivere delle emozioni in più rispetto al mese scorso, dunque, cercate di non sottovalutare alcuna situazione.

A volte partire pervenuti non è sbagliato. La fortuna vi accompagnerà in questo mercoledì. Avrete un'ottima forma fisica su cui contare e quel fastidioso problema fisico vi darà finalmente tregua. Passione stellare per le coppie innamoratissime.