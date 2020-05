L'oroscopo di mercoledì 20 maggio avrà in serbo novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste troveremo Sole e Urano in Toro, Luna in Ariete, Mercurio e Venere in Gemelli, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno e infine Saturno in Acquario. Il Toro sarà pieno di energia e passione, mentre la Bilancia sarà in cerca d'avventure. Ecco cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 20 maggio per i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 20 maggio: positività per Ariete e riflessione interiore per Cancro

Ariete: vi guarderete attorno e vi renderete conto di aver bisogno di una scossa di positività.

Non penserete di modificare gli aspetti cardine della vostra vita, ma proverete a introdurre il cambiamento nelle piccole azioni quotidiane. Si tratterà di modifiche quasi impercettibili, che daranno vita a stimoli del tutto nuovi e inaspettati. Il partner forse non riuscirà a comprendervi fino in fondo, per questo ci saranno delle discussioni in merito a diversi aspetti del rapporto di coppia, ma non si tratterà di nulla d'irrisolvibile. Usate il dialogo per mettere fine ai dubbi e alle paure.

Toro: sarete inarrestabili: grinta ed energia illumineranno la vostra giornata. Avrete le idee chiare su cosa fare, vi getterete a capofitto in nuovi progetti e la paura sarà solo un lontano ricordo. Adorerete essere ascoltati e trascinerete altre persone nei vostri piani.

Attenzione però a essere maggiormente tolleranti nei confronti delle critiche: un buon leader deve saperle accettare. La situazione con il partner si farà bollente, proverete un forte desiderio fisico e vi sentirete più in sintonia che mai.

Gemelli: l'ambizione vi farà venir voglia di scoprire le vostre carte e mettervi in gioco.

Forse in alcune situazioni esiterete, ma la fortuna sarà dalla vostra parte e riuscirete a compiere le scelte giuste. Le cose andranno meno bene sul versante amoroso, farete fatica a entrare in empatia con il vostro partner. Soffrirete per la mancanza di comprensione e penserete a nuovi modi per conquistare la sua stima.

Stare all'aria aperta vi aiuterà a riflettere sui vostri sogni e sulle vostre aspettative per il futuro.

Cancro: avrete bisogno di far luce sui vostri pensieri. Sarà una giornata all'insegna della riflessione e dell'interiorità. Non guarderete molto al mondo circostante, ma preferirete chiudervi nel vostro io e scoprire i vostri punti di forza e debolezza. L'oroscopo suggerisce di non essere troppo severi con sé stessi: non distruggetevi con le vostre mani, lasciate tempo agli eventi di definire chi siete. Forse non permetterete alle persone amate di rapportarsi con voi, ma sarà necessario dare almeno delle piccole spiegazioni per non farle preoccupare eccessivamente.

Oroscopo del 20 maggio: Leone grintoso e Scorpione creativo

Leone: deciderete di lasciarvi alle spalle tutte le vostre preoccupazioni per il futuro. Ultimamente avete patito lo stress, che vi ha causato un umore instabile e poco propenso alla positività. Questo sarà il momento giusto per tirare fuori gli artigli e riprendervi ciò che considerate vostro. L'ambizione non può rimanere nascosta troppo a lungo, ha bisogno di spazio per evolvere e per spingervi a realizzare i vostri sogni. Il partner farà qualcosa che vi lascerà senza parole, ma non ne sarete felici, rimarrete comunque sorpresi.

Vergine: finalmente arriverà il momento per raccogliere i frutti del vostro impegno. Ci saranno cose inaspettate, ma la gioia di aver raggiunto importanti traguardi vi farà dimenticare tutto il resto.

Condividerete le vostre conquiste con gli amici e con il partner, ma non tutti si mostreranno entusiasti, qualcuno potrebbe non dare molto peso alla cosa. Non rimaneteci male: c'è tanta invidia nel mondo. L'oroscopo consiglia di non trascurare la cura per l'ambiente domestico.

Bilancia: verrete pervasi dal desiderio di mettervi in gioco e di vivere esperienze avventurose. La monotonia, tipica di questo periodo, vi ha annoiati e privato di tutti gli stimoli. Coinvolgete qualche amico nei vostri nuovi progetti: fare le cose da soli può dare soddisfazione, ma condividerle può dar vita a qualcosa di grande. Il partner si lamenterà perché si sentirà trascurato ed escluso dai vostri piani: non fatevi influenzare dalle sue parole, agite come meglio riterrete opportuno.

Scorpione: recentemente siete stati vittime di dubbi e confusione, ma adesso basta: è giunto il momento di dare un taglio ai sentimenti negativi e riconquistare il vostro posto nel mondo. Vi concentrerete soprattutto sulle vostre doti artistiche, poiché vorrete dar vita a qualcosa di bello. Disegno, musica, lavori grafici, tutto avrà un fascino particolare su di voi, non vi fermerete davanti a niente e adorerete sperimentare con colori e tinte. Non dovrete per forza condividere le vostre creazioni, l'attesa vi darà modo di perfezionarvi.

Previsioni astrologiche di mercoledì 20 maggio: Sagittario attivo e cambio di look per Pesci

Sagittario: amerete il vostro ambiente lavorativo e cercherete di dare il massimo per migliorarlo.

Tenderete ad analizzare i contesti che caratterizzano la vostra vita e ad apportare delle modifiche dove opportuno. Il rapporto con gli altri sarà importantissimo, perché vi consentirà di esprimere tutte le vostre potenzialità. Forse vi sentirete feriti da alcuni comportamenti, ma prima di accusare gli altri provate a pensare se avete sbagliato qualcosa nel vostro atteggiamento.

Capricorno: la giornata di domani 20 maggio inizierà per il verso giusto, infatti riuscirete subito a entrare nel ritmo degli accadimenti. Seguirete il flusso di positività e ottimismo che caratterizzerà gli eventi e questo vi aiuterà a rapportarvi con successo alle altre persone. Il partner vi dedicherà il suo tempo e vi farà capire quanto siete importanti per lui.

Forse lo farà in un modo del tutto particolare e inaspettato, ma conoscendo bene il suo carattere saprete interpretare con precisione ogni sua sfaccettatura. Potrebbe essere un buon momento per dedicarvi a una dieta sana ed equilibrata.

Acquario: avrete un pensiero fisso: far star bene i vostri affetti più cari. Non vi concentrerete per niente su voi stessi, sarete impegnati a rendere più facile la vita di chi vi circonda. Non c'è niente di male nell'essere altruisti e solidali, ma ricordate di non agire a vostro discapito: cercate di bilanciare le due cose, in maniera tale da a portare avanti anche i vostri progetti. Il partner amerà l'aspetto solidale del vostro carattere, ma forse vi chiederà di essere maggiormente presente nelle decisioni quotidiane e nell'ambiente domestico.

Pesci: avrete bisogno di colorare il vostro mondo interiore e quale sistema migliore se non il giocare con il look e la moda? Vi divertirete a esaminare il vostro guardaroba per dare vita a un outfit senza precedenti. Amerete giocare con gli accostamenti e apparire unici. Questo cambiamento vi renderà attraenti e affascinanti agli occhi degli altri. Non sarà solo la bellezza fisica ad attrarre, ma soprattutto la cura che metterete in ogni più piccolo dettaglio. Il partner non potrà non apprezzare: lo lascerete a bocca aperta!