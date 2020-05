L'Oroscopo di domani, domenica 24 maggio 2020, è pronto a svelare come sarà la giornata di fine weekend. In primo piano dunque le previsioni zodiacali del giorno, in questo contesto interessanti tutti i segni dello zodiaco dall'Ariete ai Pesci.

Il cielo astrale del periodo analizzato vede brillare la Luna nel segno dei Gemelli, nel frangente in congiunzione a Venere e Mercurio. Il Sole, anch'esso nel campo dei Gemelli, si presenta sotto aspetto trigono con Giove, Plutone e Saturno. Nettuno in Pesci continua a subire la pressione da parte della Luna, in quadratura con Marte in buon sestile con Urano.

Tra i segni migliori di questa domenica troviamo il segno della Vergine, favorito dalla positiva specularità di Marte e Nettuno. Al predetto segno di Terra è riservato il primo posto in classifica, quindi meritatamente al "top del giorno". Ottima anche la posizione di Ariete, Bilancia e Pesci, tutti considerati a cinque stelle. Invece, secondo l'oroscopo di domenica 24 maggio, ad avere riscontri poco positivi nel corso del periodo saranno quelli del Toro, del Sagittario e del Capricorno.

Di seguito la classifica stelline e le previsioni zodiacali di domenica 24 maggio per tutti i segni dello zodiaco, dall'Ariete fino a Pesci.

Classifica stelline di domenica 24 maggio 2020

Gli astri sono pronti a dare l'ok a quei pochi segni fortunati previsti per questa domenica di fine weekend.

In evidenza in questo contesto la scaletta con le stelle riguardanti i simboli astrali relativi all'intero zodiaco, valutati come sempre in base alla qualità delle proprie effemeridi. La nostra classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo di sabato 24 maggio 2020 mostra in primo piano la Vergine, in questo caso al "top".

A seguire in seconda posizione con cinque stelline Ariete, Bilancia, Pesci. La terza posizione, da quattro stelline, è riservata a Gemelli, Cancro Leone, Scorpione, Acquario. L'ultima parte della scaletta che vede i simboli astrali presumibilmente in difficoltà riguarda Toro, Sagittario e Capricorno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo del 24 maggio per tutti i segni dello zodiaco:

1° posto - Top del giorno : Vergine ;

- : ; 2° posto - ★★★★★: Ariete, Bilancia, Pesci;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro Leone, Scorpione, Acquario;

4° posto - ★★★: Toro, Sagittario;

5° posto - ★★: Capricorno.

Oroscopo del giorno 24 maggio: Ariete 'top', Toro 'flop'

♎ Ariete: ★★★★★. Questa domenica inizierete la giornata con grande passione e determinazione. Darete il mille per mille pur di raggiungere gli obiettivi che vi stanno a cuore. Da soli oppure (meglio) insieme al vostro partner saprete giostrare le vicissitudini quotidiane grazie al buon affiatamento raggiunto. La giornata per chi è ancora single, invece, promette meraviglie in fatto di divertimento e relax.

Attorno a voi aleggerà un senso di pace e voglia di vivere, grazie al quale raggiungerete davvero un solido equilibrio emotivo.

♉ Toro: ★★★. In amore non potrebbe bastare l'entusiasmo per convincere il partner a seguirvi nei vostri desideri/intenti. Questa domenica vi servirà tanto impegno, molta buona volontà unita ad altrettanta pazienza e (forse) qualcos'altro ancora... Voi single intanto dovete cercare di evitare di strafare, come al solito, con tutti: circondatevi di persone positive e pensate a breve termine. La serenità d'animo e il sorriso di chi sapete vi aiuteranno senz'altro a stare meglio.

♊ Gemelli: ★★★★. Per voi del segno l'amore si dimostra non solo a parole, ma attraverso tante piccole premure unite a fatti concreti.

In questo ultimo giorno di weekend sforzatevi di leggere tra le righe l'affetto vero e sincero che il partner prova nei vostri confronti, questo vi aiuterà a stare sereni. Single, a voi si preannuncia un cielo sufficientemente favorevole. Questo vi permetterà di intrecciare storie d’amore con persone molto diverse dal solito, oppure vi darà la possibilità di recuperare facilmente un rapporto teoricamente destinato a finire. Venere renderà i vostri cuori tolleranti e comprensivi.

♋ Cancro: ★★★★. Questo nuovo giorno in amore si prevede abbastanza buono. Se state vivendo un rapporto di coppia già da tempo, sapete bene quali e quante dure prove avete dovuto sostenere. Per fortuna le avete superate tutte, anche se qualcosa "da aggiustare" è rimasto.

Questo significa che il sentimento c'è ed è autentico. Le stelle continueranno ad aiutare in molte situazioni, soprattutto se single. Per quest'ultimi, potrebbe essere un periodo un po’ dubbioso per l’amore ma decisamente anche molto affascinante. Infatti sentirete l’esigenza di esplorare nuove dimensioni: attorno a voi, scenari frizzanti.

Previsioni zodiacali di domenica 24 maggio: giornata da '5 stelle' per Bilancia

♌ Leone: ★★★★. In campo sentimentale questa domenica è vista dalle stelle come una giornata molto interessante. In amore, la maggioranza delle coppie staranno senz'altro a meraviglia, trascorrendo gran parte di questa domenica in piena tranquillità e serenità. a chi è in cerca d'amore, magari proprio del primo innamoramento, diciamo che gli astri finalmente cancelleranno quelle inquietudini o quei nervosismi che tanto vi mettono ansia.

L'amore arriverà oppure ritornerà, risultando ala fine essere il bene più prezioso della vostra vita.

♍ Vergine: 'top del giorno'. La domenica in imminente arrivo sarà sicuramente una giornata molto particolare. In generale il periodo, tutto all'insegna della specularità positiva di Nettuno e Marte, regalerà tanta soddisfazione sia alle coppie che ai singoli. A dare sprint e portare fortuna sarà ancora il Sole in Gemelli, un po' meno la Luna, per voi nativi entrambi molto amichevoli. La giornata vi permetterà di vivere momenti felicissimi insieme al partner e ance chi è single troverà tanta soddisfazione. Le vostre stelle vi sponsorizzano e vi rendono positivi: siate capaci di tenere le redini della vostra vita, solo così l'entusiasmo si riaccenderà.

♎ Bilancia: ★★★★★. Giornata molto buona, positiva in diversi settori. Questa domenica, come anticipato in altre sedi, si presenterà all'appuntamento con le vesti della fortuna. Qualcuno, con un amico o un parente in difficoltà, riuscirà a dare supporto e conforto necessario donando il meglio di sé. Come sempre, riuscirete a mettere di buon umore le persone, cosa che, al contrario, difficilmente gli altri riescono a fare nei vostri riguardi. Il consiglio è quello di indurvi a spostare maggiormente la vostra attenzione verso la famiglia a cui siete legati da amore otre che da vincoli di sangue.

♏ Scorpione: ★★★★. Il periodo si prevede nella più sana ed anonima delle normalità. La vostra giornata tipo, in rapporto a questa domenica, vi vedrà facilitati nelle scelte di una certa importanza.

Avrete maggior attenzione e scrupolosità nel valutare alcune situazioni in stallo. Il ragionamento e la freddezza, in certe occasioni, alla fine regaleranno ottime soddisfazioni. In amore, cercate di unire le emozioni all'auto-comprensione, unica via di uscita in certe situazioni a rischio. Invece per chi è single, discreto periodo: saranno da favorire le nuove intese, le amicizie. Benvenuti eventuali "innocenti" compromessi.

Oroscopo domenica 24 maggio: previsioni astrali positive per Pesci

♐ Sagittario: ★★★. L'oroscopo del giorno 24 maggio prevede una giornata in prevalenza giudicata "sottotono". Sole favorevole, in apparenza statico al contrario di Venere, speculare negativo al 75%. In particolare, da segnalare nel periodo un qualche "movimento strano" da parte di qualcuno in procinto di mettervi i bastoni fra le ruote: non preoccupatevi, adesso che sapete tutto senz'altro bollirà nel suo stesso brodo!

In amore, l’intesa a due boccheggia in quanto avrebbe bisogno di una spinta innovativa: aria fresca da amici, viaggi vacanza o cenette romantiche? Qualsiasi cosa, purché in grado di restituire interesse e sorrisi alla coppia.

♑ Capricorno: ★★. Giornata pessima, messa in forse dalla cattiva posizione in cui versano tutt'ora Luna, Mercurio e Venere, stretti nella cattiva opposizione attualmente in atto con Nettuno. In amore, attenti ad alcuni indizi insignificanti, potrebbero far intendere un capovolgimento della situazione a vostro sfavore. Il periodo riserverà qualche sorpresina non proprio gradita in ambito di coppia. Infatti, questo è un periodo abbastanza importante dal punto di vista delle scelte o riguardo i progetti a breve termine.

Chi è single si concentrasse su cose a maggior priorità, tralasciando ad altra data tutte le altre.

♒ Acquario: ★★★★. A voi carissimi amici Acquario, il periodo inizialmente positivo potrebbe far gridare subito "miracolo!", poi man mano l'euforia scenderà di tono riportandovi con i piedi per terra. Attenti, non cascate nella rete degli imprevisti, che, come ogni tanto vi succede, sono gli unici in grado si spiazzarvi. In amore invece, difficilmente riuscirete a rinunciare ai piaceri della vita (si, esattamente in "quel senso"...). L'affiatamento di coppia potrebbe far registrare una dolce ripresa: tra le lenzuola, prevista una "dura battaglia", senza vincitori né vinti...

♓ Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di domani, domenica 24 maggio vi vede ancora favoriti da Urano in sestile a Marte e da Plutone in sestile a Nettuno.

In primo piano affetti e sentimenti, quest'ultimi sostenuti alla grande da una splendida Luna in Gemelli, speculare positiva al 70%. Sarete i protagonisti assoluti riuscendo quasi sicuramente a compensare eventuali energie perse o parte della stanchezza fisica. L'oroscopo altresì vede armoniosa e collaborativa la presenza del partner: la persona amata darà una spinta considerevole nel campo delle difficoltà sentimentali. Nuove soluzioni per i single, con i risultati che non si faranno attendere.