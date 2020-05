L'Oroscopo di domani, domenica 17 maggio 2020, è pronto a svelare le nuove previsioni zodiacali relative all'ultimo giorno della settimana corrente. In evidenza tutti i segni dello zodiaco dall'Ariete fino a Pesci: curiosi di sapere a chi avrà il piacere di avere l'appoggio delle stelle? Ebbene, questo ultimo giorno di weekend vedrà l'ingresso della Luna in Ariete, pertanto ad avere massima positività e fortuna saranno proprio gli amici nativi nel preannunciato segno di Fuoco. Molto buona questa domenica anche per Cancro, Scorpione, Sagittario, Pesci, alla pari con cinque stelline all'attivo.

Andiamo pure a evidenziare in profondità le nuove previsioni astrali rilasciate dall'oroscopo del giorno 17 maggio da Ariete a Vergine, prima però d'obbligo dare una sbirciata alla classifica con le stelle del giorno.

Classifica stelline 17 maggio 2020

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia, in questo contesto interessante i meravigliosi dodici simboli dello zodiaco. Punto centrale su cui dirigere curiosità e aspettative, la sempre puntuale classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo di domenica 17 maggio 2020. Come annunciato in apertura, l'oroscopo di domani annuncia una giornata altamente positiva all'Ariete, segno al primo posto in classifica considerato al "top del giorno". Purtroppo in coda al gruppo a questo giro risultano Gemelli e Vergine, entrambi valutati in periodo da "ko".

Vogliosi di scoprire qualcosa di più?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo del 17 maggio per tutti i segni dello zodiaco:

1° posto - Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

- : - Luna nel segno; 2° posto - ★★★★★: Cancro, Scorpione, Sagittario, Pesci;

3° posto - ★★★★: Leone, Capricorno, Acquario;

4° posto - ★★★: Toro, Bilancia;

5° posto - ★★: Gemelli, Vergine.

Oroscopo del giorno 17 maggio, previsioni da Ariete a Vergine

♎ Ariete: 'top del giorno'.

Questa domenica il settore affettivo sarà sotto la protezione di Venere. L'oroscopo invita a pensare positivo invogliando a tingere di romanticismo questa giornata: candele e musica di sottofondo daranno un tocco di romanticismo e velata passione alla cena, preludio ad un dopo-cena all'insegna della passione.

Vedrete, sarà fantastico trascorrere ogni momento in sintonia con chi avete accanto. Single, ci saranno sicuramente delle novità piacevoli sul fronte sentimentale. Qualcuno potrebbe fare inaspettatamente capolino nella vostra vita portando gioia ed entusiasmo. Abbiate fiducia negli astri e soprattutto nella buona sorte!

♉ Toro: ★★★. Le incomprensioni con la persona amata in quest'ultimo giorno di weekend, se dovessero esserci, saranno facilmente superabili. L'oroscopo invita ad avere fiducia nelle vostre possibilità: basterà muoversi con intraprendenza e furbizia privilegiando dialoghi ed interessi nuovi, in modo da trascorrere in serenità il tempo insieme al partner. Single, basta arrovellarsi la mente con mille problemi, a volte anche inutili.

Rilassatevi ed apprezzate le piccole cose liete della quotidianità. Per alimentare il buonumore coltivate di più le amicizie, soprattutto quelle che ritenete essere le più preziose...

♊ Gemelli: ★★. Quest'ultimo giorno della settimana in corso, in base a quanto analizzato dall'oroscopo, più di qualcuno tra voi potrebbe sentirsi insoddisfatto della normale routine. In coppia a prevalere potrebbe essere una voglia di situazioni alternative. Altri invece sentiranno il bisogno di sentirsi emotivamente rassicurati dal partner, cercando in continuazione la sua attenzione, a tutti i costi. Single, per voi solitari non sarà un gran giorno, perché il temerario Nettuno in Pesci tramerà alle vostre spalle: attenti, quest'ultimo si trova in quadratura alla vostra Venere nel segno!

Molto facile che possano tornare a galla vecchi malumori, dissidi familiari non del tutto risolti o dissapori in grado di rovinare la giornata.

♋ Cancro: ★★★★★. Una bella domenica si prevede per voi nativi. Durante questa giornata vi sentirete carichi di energie riuscendo persino ad ottenere successi insperati sul fronte sentimentale. Ci saranno eventi positivi in grado di ristabilire il buonumore nella coppia e questo aiuterà a migliorare l’intesa con la persona amata nel caso ce ne fosse bisogno. Single, molto bene andranno gli affari di cuore (e non solo quelli...). In molti sarete affascinanti e spigliati da poter conquistare o riconquistare chiunque vogliate. Nel pomeriggio una persona a voi vicina avrà qualcosa di cui mettervi al corrente...

♌ Leone: ★★★★. Per questa giornata di fine settimana l'oroscopo vede la situazione astrale del vostro segno in linea con la normale routine quotidiana. Tenendo un atteggiamento fiducioso sarete in grado di guardare ogni cosa in maniera positiva. Secondo l'oroscopo del 17 maggio, per quanto riguarda l'amore, è previsto un periodo discreto, a tratti sostenuto da pizzico di euforia dettato dalla vostra innata voglia di superare ogni ostacolo. Cercate di distendervi, convincendovi a scaricare quelle grosse energie accumulate nei giorni scorsi. Single, l'amore potrebbe bussare con forza alla porta del cuore. Chissà che andando ad aprire non vi troviate di fronte una vecchia conoscenza...

♍ Vergine: ★★.

Giornata decisamente "no". I soliti problemi continueranno ad agitare la vita di molte coppie: la speculare negatività di Nettuno, all'occasione in quadratura a Venere in Gemelli, potrebbe generare conflitti in seno al menage familiare, probabilmente causati da motivi economici. Non fatevi prendere dalla rabbia ma reagite, magari cercando di non riversare il malumore su chi avete intorno, perché forse non lo meritano. Single, datevi da fare questa domenica cercando di portare a buon fine qualche vostro obbiettivo: con calma, otterrete esattamente quello che desiderate. Forse qualche nativo non ha ancora idee chiare sulle priorità da raggiungere: riflettete, alla fine tutto andrà per il meglio.

Oroscopo di domani, domenica 17 maggio, da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: ★★★. Partirà quasi sicuramente "sottotono" questo vostro ultimo giorno di weekend. In campo sentimentale, parlerete a lungo del più o del meno con le persone che amate ma il pensiero andrà decisamente fuori strada: sarete un po' distratti! In generale vi interesserete di mille cose, senza però concluderne a pieno almeno una tra quelle messe in lista. In calo desiderio e sensualità: forse qualcosa potrebbe cambiare verso la tarda serata, a patto di saper riconoscere quei piccoli segnali si sensualità rilasciati inconsciamente dalla persona amata. Single, prendete di petto quella situazione che sapete e fatene "terra bruciata!".

E per i cuoricini in cerca di un mito? Rimorchierete ancora, questo è certo, tuttavia non con la solita facilità: anche voi questa volta dovrete sudarvela...

♏ Scorpione: ★★★★★. Domenica giornata perfetta, piena di splendide occasioni da investire in campo sentimentale. Secondo l'oroscopo del giorno, le stelle già sanno cosa desiderate: punterete a fare cose intelligenti, sapete bene che è una prerogativa cara al segno dello Scorpione. Nei confronti del partner sarete arrendevoli molto più del solito, riuscendo persino a rinunciare al vostro individualismo. Questo gioverà anche alla sfera familiare, nonostante qualcuno (sapete bene chi) tenterà di sollevare le solite polemiche. Single, il tempo è tiranno, non tergiversate troppo su "quella cosa" che sapete.

Riuscirete a coordinare al meglio le vostre energie mentali e fisiche solo dando il massimo.

♐ Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 17 maggio indica a voi, amici del Sagittario, che non dovrebbero esserci troppi problemi ed il tutto dovrebbe scorrere secondo le intenzioni messe a preventivo. L'Astrologia consiglia in amore di provarci: la Luna, in sestile al Sole per voi speculare positivo al 90%, sarà ideale se vorrete dedicare parte della giornata a fare qualcosa di insolito o appassionante. Per la coppia, questa giornata sarà dedicata in parte sullo shopping del prossimo lunedì o su cose utili da acquistare. Sfogliando i negozi online cercherete di trovare qualcosa rimasto dei saldi griffati della scorsa stagione: mica male come programma.

Single, qualcuno sta già pensando di mettervi in difficoltà: voi "la sapete lunga", dunque, non fatevi spiazzare come come pivellini!

♑ Capricorno: ★★★★. La domenica in oggetto non sarà una giornata al "top", ma nemmeno avrete preoccupazioni per eventi troppo negativi o contrariati, come spesso siete soliti fare, ok? Insomma, diciamo che avrete a che fare con un semplice periodo improntato alla routine più normale. In amore, cercate di non reagire di getto, evitando di porre pensieri o intenzioni in modo errato. L’effetto dei pianeti dissonanti (Venere speculare negativa al 85%) ad ingigantire eventuali discussioni, dunque andateci piano. Single, è probabile che in giornata vi giunga conferma che alcune azioni a stampo sentimentale intraprese nei giorni scorsi sono andate a buon fine: sceglietene uno/a, senza illudere gli altri.

Farsi consigliare sempre e solo dal cuore, mai dall'amico o dall'amica del cuore.

♒ Acquario: ★★★★. Si preannuncia un martedì senza idee e con poca voglia di fare "in più": d'altronde, come darvi torto? In base all'oroscopo giornaliero, riguardo alle questioni legate all'amore, questo martedì dovrete affrontare una lunga attesa prima di riuscire ad avere ciò che fortemente desiderate: dovrete armarvi di molta pazienza ma ne varrà la pena. La vostra fortuna dipenderà in massima parte dagli altri, partner in primis: sarà disposto ad abbandonare timori o riserve e seguire le vostre iniziative? Per voi single, durante la prima parte della mattinata fareste bene a procedere con molta prudenza; la stessa cosa dovrete fare dopo il tramonto. Per qualcuno, questo non e' il momento di rendersi vulnerabili: evitate di fare passi falsi ma ragionate con attenzione e soprattutto puntando sul lungo termine.

♓ Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di domani, domenica 17 maggio indica a voi dei Pesci tantissima fortuna sia in ambito familiare che nelle cose di ordinaria routine. Per le coppie, piacevoli affaccendamenti, tra visite inattese e lunghe chiacchierate che fanno volare il tempo. In arrivo probabilmente belle novità a molti nativi: anche se una situazione da tempo bloccata non volesse saperne di prendere la piega da voi desiderata, cercate di non forzare gli eventi. Previsto un picco di sensualità in tarda serata. Per qualche single, l'amore potrebbe avere inizio da un inaspettato flirt: un evento fortuito non richiederà troppo impegno da parte vostra portando in dono felicità ed emozioni a non finire...