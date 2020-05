L'Oroscopo di domani 30 maggio 2020 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la giornata di sabato, punto di partenza del primo giorno del weekend. Come da copione a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a togliere il velo alla nuova classifica stelline e alle relative previsioni? Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline quotidiane solo in tre potranno contare su una giornata altamente positiva. Ad avere una giornata fortunata, secondo l'oroscopo del giorno 30 maggio, sarà il Toro con l'Ariete e la Vergine, considerati nel frangente a cinque stelle.

Momento "no" per il Leone, considerato in giornata sottotono.

Classifica stelline 30 maggio

Ritorna come ogni giorno l'incontro con la scaletta relativa ai sei segni dello zodiaco interessati dalle predizioni giornaliere. Curiosi di sapere quante stelline sono state assegnate al vostro simbolo zodiacale? A dare riscontro la nostra nuova classifica stelline quotidiana, generata dall'oroscopo del 30 maggio 2020.

A essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la sestina da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Leone;

★★: Nessuno.

Oroscopo del 30 maggio: il cielo astrale di sabato

L'oroscopo di domani, sabato 30 maggio, svela una situazione astrale un po' complicata, ma decisamente decifrabile.

Nel campo della Vergine spazia la Luna, nel contesto in opposizione a Nettuno e Marte in Gemelli, ma nel contempo in trigono a Urano in Toro. Sole e Venere in Gemelli stanno per congiungersi sotto l'occhio vigile di Marte. Un po' in disparte, slegato da legami astrali con altri pianeti, Mercurio in Cancro.

Plutone, Giove e Saturno restano sulle posizioni viste nei trattati precedenti.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato questo 30 maggio entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali di domani 30 maggio, da Ariete a Vergine

Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. Partirà con grande slancio questa parte finale della settimana, quasi certamente con un sabato di prim'ordine da poter sfruttare al meglio in base alle proprie esigenze.

Volendo potreste cogliere al volo tutte le occasioni che vi si offriranno, soprattutto in campo sentimentale. Amore: l'oroscopo del giorno riguardo l'inizio weekend indica che finalmente ritroverete un po’ di serenità e con astri a favore riuscirete a gestire meglio la vostra relazione. Potrete fare progetti per godervi un po’ di relax, anche organizzando una serata solamente per voi. Single, tutte le iniziative in cui prenderete parte si riveleranno piacevolissime e contribuiranno a rendere la giornata allegra e movimentata. Lavoro: Mercurio favorirà i contatti lavorativi e le relazioni sociali, potreste anche concludere qualcosa d'importante che potrà stravolgervi la vita. Salute: state lontani dagli alimenti troppo grassi, perché potrebbero causarvi fastidi al fegato.

Date il via a un ciclo di massaggi. Massima del giorno: "Meglio un uovo oggi che una gallina domani". Voto: 8+.

Toro (21 aprile - 20 maggio): "top del giorno". Questo sabato si preannuncia davvero importante e in qualche frangente anche abbastanza entusiasmante per molti di voi del Toro. In base all'oroscopo giornaliero il settore che più vi vedrà positivi sarà quello legato ai buoni sentimenti, nonché ai rapporti interpersonali: in tanti andrete incontro a una giornata sicuramente vincente sotto ogni aspetto. Amore: la giornata per molti del segno sarà piuttosto effervescente, soprattutto per coloro che sono già in coppia. Sarete molto affettuosi e avrete un’ottima complicità con la persona amata: sfruttate l'attimo.

Single, in amore potrete fare davvero faville, visto che le attenzioni degli astri saranno quasi tutte rivolte a voi. Qualcuno potrà sentirsi davvero privilegiato dalla sorte. Lavoro: l'oroscopo giornaliero presume che le geometrie planetarie della giornata possano essere piuttosto positive per la sfera professionale. Qualche nativo godrà nell'avere un momento fortunato, facendo registrare anche delle entrate extra. Tutto riuscirà benissimo nel periodo e a tempo di record, tanto da farvi guadagnare gli elogi dei superiori. Salute: avrete a disposizione notevoli risorse di forza e potenza, che vi metteranno in condizione di movimentare la solita noiosa routine. Massima del giorno: "Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio".

Voto: 10.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'oroscopo della giornata di sabato presume possa essere un fine settimana misurato, esente da picchi troppo negativi. L'Astrologia in questi casi esorta assolutamente a portare a fine affari, discussioni o altre cose messe in attesa: forse giungerà un aiuto insperato. Amore: la vostra situazione astrale promette un'ottima intesa di coppia con la persona amata e tanti bellissimi momenti da condividere. Questo cielo vi parlerà di grandi novità e rinnovamento e sarà positivo per la sfera familiare. In massima parte i rapporti con il partner saranno più che affettuosi. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato prevedono che la curiosità verso nuovi interessi vi offrirà la chance di nuove conoscenze fuori dal solito panorama culturale.

Sarà la giornata adatta per ritrovare un po' di armonia con gli amici, che saranno più simpatici e disponibili di prima. Lavoro: da oggi inizierà una bella fase di recupero, d'ora in poi potrete contare sicuramente su nuove occasioni e possibilità. Salute: se avete deciso di dare avvio a una dieta dimagrante, fate sì che sia varia. È così triste trovarsi a mangiare ogni giorno le stesse cose. Massima del giorno: "Guardati da chi ride e guarda da un’altra parte". Voto: 7++.

Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. Periodo molto tranquillo, ma con scelte da mettere in atto per voi del Cancro, perché avrete la protezione di Urano e in parte anche di Marte. Probabile l'arrivo di situazioni a voi gradite o di emozioni del tutto inaspettate: in famiglia, con gli amici oppure con il partner, questo sabato avrete di che gongolare.

Amore: l'oroscopo sulla giornata di domani indica che sarete pronti a rivedere punti di vista o alcune vostre decisioni passate. Sfruttate le influenze astrali davvero positive di questi giorni. Potrete ottenere successi vistosi e inaspettati, magari riuscirete anche a dare una maggiore stabilità al rapporto. Single, sarete portati a fare delle scelte amorose decisive. La voglia di concludere potrebbe spingervi però ad agire e per molti sarà il momento di ufficializzare una storia o consolidarla. Per altri potrebbero essere in arrivo nuove conoscenze ed esperienze. Lavoro: Urano vi indirizzerà verso nuovi progetti professionali, anche senza volerlo. Sarete così pieni di energia che lotterete per avere ciò che desiderate.

Salute: qualche momento di tranquillità con una persona cara può essere prezioso per sciogliere le tensioni e infondervi rinnovata serenità. Massima del giorno: "È meglio correggere i propri difetti, che riprendere quelli degli altri". Voto: 7+.

Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. In questo periodo Marte e Nettuno risultano per voi dissonanti, perciò potrebbero favorire la nascita di situazioni sfavorevoli, non facili da gestire. Il periodo, altresì, vi vedrà insistere affinché prendiate iniziative rilassanti da portare avanti con amici fidati. Un giusto feeling con una persona che sapete sarà ricambiato con azioni sincere. Amore: l'oroscopo vi invita a cercare di non drammatizzare eventuali incomprensioni col partner, soprattutto se vivete da sempre un rapporto di coppia stabile e discretamente sereno.

Single, anche se non tutto andrà nella direzione desiderata, sforzatevi di sorvolare sulle situazioni che non vi garbano, senza impuntarvi e punire coloro che non riusciranno a condividere le vostre idee. Lavoro: le cose purtroppo non girano sempre come si vorrebbe. Se vi sentite incerti nell'affrontare una questione di natura professionale o finanziaria, fate leva sulla logica e sul buon senso e andate avanti, vedrete che riuscirete nei vostri progetti. Salute: molti di voi saranno nervosi e scontenti della propria immagine. Via libera a trattamenti estetici e diete con ritmi di vita più blandi. Massima del giorno: "Chi nasce tondo non può morire quadrato". Voto: 5+.

Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 30 maggio prevede che in questa parte della settimana che sta per finire avrete molto da gioire e poco da sospirare. Il moto positivo della Luna in Vergine, sempre più positiva verso il vostro comparto, continuerà fino al termine del pomeriggio a dare massimo supporto. Amore: sarete pieni d'ispirazione. Si consiglia, soprattutto in coppia, di dimostrare massimo affetto verso la propria metà, visto che in questo weekend sarete romantici e facilmente portati a fare o ricevere coccole. Single, le stelle saranno a vostro favore: preparatevi a vivere esperienze indimenticabili nella sfera amorosa. In serata potreste anche ricevere una splendida sorpresa o fare incontri molto particolari.

Qualcun'altro più fortunato potrebbe trovare proprio in questi giorni l’anima gemella. Lavoro: vi farete notare per le brillanti intuizioni, il che vi aiuterà a destreggiarvi in questioni alquanto intricate. Intanto potrete contare su un ottimo Urano in trigono, favorevole e pronto a regalare tanta energia e combattività. Darete sfogo alle vostre ambizioni, raggiungendo importanti traguardi. Salute: date un’occhiata più attenta al vostro equilibrio psicofisico. Forse è arrivato il momento di tralasciare gli altri per pensare di più a voi stessi. Massima del giorno: "La felicità è un percorso, non una destinazione". Voto: 9.

