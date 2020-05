L'oroscopo della settimana vede Mercurio nel Cancro e le previsioni dicono che aiuterà i segni d'acqua nelle faccende pratiche. L'aspetto, però, più importante è la Luna piena che si forma il 5 giugno nel Sagittario. Oltre al plenilunio, ci sarà, infatti, anche un'eclisse. Questo vuol dire che la settimana dal 1 al 7 giugno sarà da gestire con molta calma e pazienza per tutti, ma vediamo le previsioni Segno per Segno.

Previsioni positive per il Toro sul lavoro

Ariete - Dovrete fare i conti con inconvenienti di tipo pratico: il cellulare che si rompe oppure dimenticherete di inviare un'email importante.

La Luna piena vi è favorevole e vi consiglia di organizzare in anticipo il fine settimana, altrimenti sarete costretti a fare qualcosa che non vi piace. Umore: 6.

Toro - Le previsioni per voi Toro parlano di una settimana all'insegna del lavoro e della voglia di uscire e fare shopping. Questo periodo è per voi un poco anonimo, soprattutto dal punto di vista dell'amore. Mercurio, però, vi aiuta, volendo, a fare qualche nuova conoscenza. Umore: 7.

Gemelli - Siete sotto ai riflettori e non soltanto perché è il periodo del vostro compleanno. La Luna piena che si forma il 5 giugno è una dura prova e ognuno di voi avvertirà qualche fastidio nel campo (lavoro o amore) che in questo momento è più critico.

Le previsioni dicono anche che spenderete più del previsto. Umore: 5.

Cancro - Mercurio nel vostro Segno renderà questa settimana molto dinamica dal punto di vista dei contatti di lavoro, in particolare nelle giornate del 3 e del 4. La Luna, il vostro astro guida, diventerà piena il 5: attenzione agli sbalzi di umore!

Marte vi dona ancora tanta energia: organizzate un fine settimana di shopping solo per voi!. Umore: 8.

Previsioni dal 1 giugno: Vergine pronta a litigare

Leone - Ci sono opportunità nell'aria dal punto di vista del lavoro, sull'amore attenzione a un ritorno dal passato: decidete voi cosa fare. La Luna piena per voi Leone sarà un momento di forte intensità dal punto di vista dell'eros: ma non innamoratevi!

Umore: 7 e mezzo.

Vergine - Le previsioni per voi della Vergine parlano di una settimana da prendere con le pinze. Ritroverete, però, un momento di relax durante il weekend. Il giorno 5, con la Luna piena, sarete parecchi nervosi: torneranno a galla alcune situazioni che non avete risolto e che riguardano la vostra famiglia di origine, i vostri genitori, qualche problema famigliare da affrontare. Umore: 3.

Bilancia - La settimana per voi non è male, anche se nel weekend tenderete a diventare un poco malinconici. La situazione generale è buona, ma c'è qualcosa che vi rende insoddisfatti. In amore c'è comunicazione, ma non state dicendo tutto in modo sincero. La Luna piena per voi potrebbe portare un messaggio atteso da tanto.

Umore: 8.

Scorpione - Le previsioni dicono che dovete fare attenzione all'emotività, in particolare nelle giornate del 3 e del 4 giugno con la Luna nel vostro Segno. Il plenilunio del 5 porterà qualche difficoltà in campo economico: spese impreviste oppure bollette arretrate da saldare, tutte situazioni, però, che risolverete in breve tempo. Umore: 7.

Sagittario - La Luna piena si forma nel vostro Segno e sarà in aspetto negativo con Marte e con Venere. Il campo sentimentale è quello più a rischio: cercate di risolvere un eventuale problema senza litigare con il partner. Mercurio non vi aiuta e potreste dire parole sbagliate. Umore: 2.

Capricorno ok, ma i Pesci devono rilassarsi

Capricorno - Sarete nervosetti il giorno 1 e il giorno 2, poi tutto si appianerà e la settimana risulterà brillante!

La Luna piena potrebbe portarvi una nuova opportunità lavorativa, in particolare se lavorate in proprio oppure firmerete un nuovo contratto. Avrei voglia di fare una gita con il partner. Umore: 8.

Acquario - Il cielo per voi è molto stimolante e tante novità potrebbero arrivare proprio con la Luna piena. Voi Acquario sapete come gestire l'emotività e Saturno vi sta aiutando parecchio a vedere ogni situazione in modo distaccato. Il 3 e il 4 saranno due giornate importanti per il lavoro se saprete dominare la vostra voglia di ribellione. L'amore c'è e questo vi basta. Umore: 9.

Pesci - Preparatevi ad una settimana molto intensa. Avete Mercurio in ottima posizione: scrivete un racconto, una poesia o anche un'email a un amico.

La Luna piena sarà per voi troppo stimolante e potrebbe rendervi ansiosi. Il fine settimana avrete modo di riprendervi, ma fino ad allora il consiglio è di fare molto yoga, di meditare, di leggere un libro divertente, di vedere una serie tv romantica. Distraetevi. Umore: 2.