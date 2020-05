L'Oroscopo di domani 8 maggio 2020 è pronto a mettere in evidenza le nuove previsioni zodiacali di venerdì. Per iniziare, diciamo subito che l'Astrologia del giorno è felice di allietare le cronache astrali con un transito davvero eccezionale. Nella giornata di domani assisteremo al passaggio della Luna dal campo dello Scorpione a quello del Sagittario: l'Astro d'Argento, portatore di gioia e nuovi amori, si presenterà con le carte migliori per dar modo di affrontare qualsivoglia problema a chi ne avesse eventualmente bisogno.

Intanto ricordiamo che, come da titolo, ad essere i destinatari delle nostre indagini astrologiche su amore e lavoro, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senza remore, iniziamo pure a dare sfogo alla vostra sana voglia di sapere. A meritare la posizione al vertice della classifica, i fortunati amici appartenenti a Cancro e Leone, seguiti a passo breve da Vergine e Ariete. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo del giorno 8 maggio a dover probabilmente subire più di qualche difficoltà nel periodo, non potendo contare sul valido appoggio delle stelle, saranno coloro dei Gemelli e del Toro: ansiosi di appurare qualche dettaglio in merito?

Bene, a seguire vi aspetta la scaletta con le stelline quotidiane e, subito dopo, il solito appuntamento con le predizioni astrali del giorno.

Classifica stelline 8 maggio 2020

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni baciati dalla fortuna il prossimo venerdì? Bene, niente di più facile: pronta da consultare, la nostra nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo dell'8 maggio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la sestina da Ariete a Vergine. In lista d'attesa, come ogni giornata che si rispetti, i desideri di sempre da soddisfare o i soliti problemi da risolvere. Indubbiamente a nostro favore giocano un ruolo fondamentale le effemeridi sul periodo: la scaletta con le stelle indicanti la qualità della giornata in esame risulta essere la sintesi della situazione astrale di competenza dei vari simboli zodiacali.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Toro.

Oroscopo venerdì 8 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★. La giornata dell'8 maggio sarà certamente all'insegna della normalità e della calma apparente. Le previsioni del giorno indicano poche le occasioni da sfruttare nel corso del periodo: non lasciatevi sopraffare dal solito tran-tran quotidiano ma guardate con fiducia al futuro. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, sarà un venerdì abbastanza intrigante; magari un'ottimo giorno per far pace con il partner o dimenticare eventuali tensioni passate.

Comunque sia, preparatevi a trascorrere la giornata in serenità insieme a chi amate. Single, i riflettori saranno puntati sopratutto sulla famiglia, quindi mettete in primo piano la vostra buona disponibilità: se sarà totale, pertanto disposti a dare senza chiedere nulla in cambio, troverete ad attendervi numerose soddisfazioni. Nel lavoro, saprete far valere il vostro fascino convincendo chiunque sulla bontà dell'attività da voi svolta. Tutto è possibile se cercherete di dare il meglio delle vostre capacità.

♉ Toro: ★★. Questo finale di settimana per voi del Toro si prevede quasi certamente al di sotto ogni aspettativa: il periodo è stato classificato con il "ko".

Nonostante eventuali tentativi di dialogo, la diplomazia toccherà i minimi termini: per superare questo momento delicato, cercate di fare breccia sul senso di responsabilità di chi avete di fronte. In amore, non intestarditevi su cose che magari sono solamente frutto della vostra immaginazione. Moderate la vostra gelosia e cercate piuttosto di mettere al primo posto le esigenze del partner. Single, non colpevolizzatevi e non lasciatevi influenzare dalle persone vicino a voi, ma agite solamente in base alle vostre idee. Attenti, qualcuno dopo avervi esasperato con allusioni o pretese assurde, senz'altro sta già cercando di farvi passare dalla parte del torto: mantenete la calma e tutto passerà.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarà un giorno sbiadito con un Marte dispettoso (quadratura a Mercurio). In questi casi converrà tirare i remi in barca, correggere e perfezionare quello che non va bene o che non soddisfa a pieno.

♊ Gemelli: ★★★. Giornata poco reattiva soprattutto nelle situazioni impegnative. Diciamo che questa parte finale della settimana per voi Gemelli sarà da prendere con una certa calma. Venerdì, previsto dunque "sottotono", valutato nelle predizioni astrali sotto la media sufficienza, potrebbe presentarsi molto più impegnativo per i nati in prima decade. In amore, dovrete mantenere la calma e sforzarvi di sorridere anche se il rapporto col partner non dovesse procedere come nelle attese.

Portate pazienza, vedrete che molto presto (se non già da subito) le cose miglioreranno. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì invitano alla massima cautela: l'imprevisto potrebbe bussare alla vostra porta e forse rovinare gran parte dei vostri piani messi in conto alla giornata. Nel lavoro invece, in questo periodo vi attendono ancora scelte difficili. Dovete iniziare oggi stesso a prenderne qualche contromisura/decisione, se non altro per risolvere i problemi più urgenti. Studiate bene la situazione e agite con molta cautela.

Astrologia del giorno 8 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★★. Giornata di fine settimana valutata certamente in positivo. Si profilano svolte interessanti in diversi campi, soprattutto per quanti di voi sono ancora in attesa di conferme o risposte. Intanto non siate scontrosi: qualcuno intorno a voi potrebbe scambiare il vostro stato emotivo per qualcos'altro e magari tentare di approfittarne. Riguardo l'amore, l'oroscopo sulla giornata di domani indica che a tirarvi su di morale ci saranno dei segnali molto incoraggianti. L'accordo di coppia sarà perfetto, ottima anche l'intesa con la persona amata, davvero a 360°.

Single, ci potrebbero essere delle nuove emozioni nella sfera sociale, il che vi farà sentire molto bene. Magari qualcuno tra i vostri sogni più agognati, dopo un lungo periodo di fermo, potrebbe finalmente realizzarsi. Nel lavoro, anche qui buone chance e nuove idee di certo vi mancheranno. Grazie alla vostra risaputa determinazione riuscirete a perseguire al meglio ogni cosa, fino in fondo.

♌ Leone: ★★★★★. Il prossimo venerdì in calendario per tantissimi voi Leone non presenterà problemi rilevanti. Anzi, diciamo con una certa sicurezza che quasi tutto scorrerà liscio come l'olio. Grazie alla vostra intelligenza riporterete dalla vostra una questione che fino a pochi giorni fa vi aveva tenuto con il fiato sospeso...

In amore, l'oroscopo indica che il periodo sarà stabile e sereno. In tanti viaggerete sulla stessa lunghezza d'onda della persona amata, per questo trascorrerete una giornata positiva ed in perfetta armonia. Single, un incontro con qualcuno che non vedevate da tempo potrà farvi rivivere momenti emozionanti. Sarete brillanti ed affascinanti e se interessati, potrete anche progettare qualcosa da fare insieme non appena il periodo lo permetterà. Nel lavoro intanto, saprete valorizzare bene le vostre capacità di mediazione e comunicazione. Marte, speculare positivo al 95%, sicuramente favorirà alcune circostanze; queste potrebbero rivelarsi utilissime da sfruttare nei prossimi affari.

♍ Vergine: ★★★★. Venerdì giornata decisamente molto reattiva, pertanto non esente da possibili colpi di fortuna da sfruttare per i propri tornaconti. La lucidità mentale, se unita ad una prontezza di riflessi, sarà il vostro punto di forza: qualità questa indispensabile per poter gestire al meglio qualsiasi situazione. L'oroscopo di domani 8 maggio intanto consiglia in amore di agire con massima serenità. Venere, abbastanza di parte insieme alla Luna in Sagittario, rialzerà senz'altro la qualità del rapporto con il partner. Approfittatene per sotterrare eventuali asce di guerra e godervi finalmente una giornata in tutta tranquillità.

Single, da questo momento e poi ancora per qualche giorno, la Luna sembra sorridervi in modo particolare: vi sentirete delle persone nuove, rigenerate e magari anche più fortunate. Tanti di voi nativi potrebbero anche avere a che fare persone interessanti. Nel lavoro, per chiudere, attualmente state rinforzando la vostra personalità, e questo è un bene. Lentamente raggiungerete una stabile tranquillità professionale.

