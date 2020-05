La Luna è sempre presente in Scorpione nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 8 maggio che diventa molto passionale e magnetico. L'intensità emotiva è alle stelle e lambisce anche la Vergine, Capricorno, Cancro e Pesci nelle previsioni astrali segno per segno che approfondiscono anche il transito planetario di Sole in Toro e Saturno in Acquario.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: la Luna dallo Scorpione invoglia ad approfondire di più il rapporto a due, vincendo un modo di amare troppo pigro impartito da Saturno e Marte in quadratura, che vi pone sulla difensiva.

Sigillati tra Nettuno, Sole, Urano e Mercurio di sicuro i momenti a due non mancano, occorre che apriate mente e cuore all'amore.

Toro: sentimenti e ragionevolezza entrano in conflitto con la Luna in opposizione a Mercurio nel segno che può introdurre qualche conflitto in coppia. Tendete ad aggrapparvi ai vecchi schemi ormai obsoleti, quando dovreste progredire in amore con maggiore lucidità e apertura d'animo.

Gemelli: la Luna invoglia a essere più passionali in coppia e a trovare un punto d'accordo nel modo di amare che soddisfi entrambi.

Venere nel segno sfida a fronteggiare un modo di aprirsi alle emozioni che risulta troppo cerebrale, lasciate fluire le emozioni in modo più leggero.

Cancro: usufruite degli influssi magnetici della Luna posizionata in Scorpione che fa scavare in profondità sia nell'animo vostro che in quello del partner, a caccia di sensazioni intense. Diventate più possessivi e un tantino gelosi, grazie a quest'influenza lunare che mette in stretto contatto con sensazioni intense e dirompenti.

Leone: la Luna dallo Scorpione potenzia le percezioni tanto che vi sentite ipersensibili e molto tesi emotivamente. Attenzione a questa Luna in quadratura che può farvi esercitare un eccessivo controllo sulla persona amata, proprio perché presi da una diffidenza che spesso risulta infondata.

Vergine: in coppia siate pazienti poiché Luna è dalla vostra parte e garantisce fascino e passionalità. L'amore risente sempre di una quadratura lunare che rende un po' le sensazioni irrequiete, ma l'astro d'argento diventa complice nel farvi approfondire la parte migliore della relazione a due.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vicinanza di Luna in Scorpione punta un riflettore sull'intuizione e la sensibilità, facendovi individuare un varco che conduce a una maggiore stabilità di coppia. Plutone e Giove avviano cambiamenti profondi e molto introspettivi. Siete molto seducenti e ciò non passa di certo inosservato alla persona amata.

Scorpione: Luna sempre presente nel segno si rispecchia nelle vostre acque rese un po' torbide dal vostro mistero e sprigiona un compito karmico, rigenerandovi dalle sensazioni incerte. Così avviate questa nuova rinascita in due, dove l'amore diventa più libero, magnetico e appassionato.

Sagittario: attenzione a non essere troppo rigidi in amore poiché Saturno dall'Acquario richiama al dovere e acuisce il senso di responsabilità in coppia. Anche Venere purtroppo agisce in opposizione e rende l'amore troppo distaccato e poco emotivo.

Capricorno: approfittate della presenza di Luna in Scorpione che fa ricercare emozioni intense in coppia. Siete anche molto impetuosi e mascherate alla perfezione un'aggressività latente, nascondendola dietro alla dolcezza. Ma attenzione che queste sensazioni solo all'apparenza tranquille, possono salire a galla in un attimo ed esplodere in maniera molto istintiva.

Acquario: diventate più remissivi con la quadratura che si va a formare tra Marte e Urano dal Toro che crea una discontinuità nel modo di amare. Purtroppo anche Luna è in dissonanza e potete sentirvi risentiti nei confronti della persona amata oppure per evitare noie, assumete un atteggiamento schivo e sulla difensiva.

Pesci: siete sulla buona strada per lasciarvi alle spalle alcune sensazioni passate che hanno fatto soffrire. Sole e Urano risplendono per voi dal Toro e rivoluzionano la relazione a due in maniera più intraprendente e innovativa. E' favorito il dialogo a due grazie a Mercurio vostro complice.