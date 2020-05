L'Oroscopo del giorno 8 maggio 2020 porta in dote le previsioni zodiacali di venerdì per i segni da Bilancia a Pesci. Notizie buone o cattive in amore e nel lavoro? Scopriamolo insieme passo passo, partendo con il mettere in luce i segni migliori e quelli con presunte difficoltà nel periodo. Bene, iniziamo subito col dire che a portare una ventata di fiducia in campo sentimentale, come da titolo, sarà certamente l'ingresso della Luna in Sagittario. L'ingresso dell'Astro d'Argento nel settore del predetto segno di Fuoco avverrà alle ore 09:16 di questo venerdì: meritata la prima posizione in classifica relativa alla " top del giorno" .

Chi si dovrà accontentare invece delle cosiddette briciole, purtroppo, saranno indubbiamente gli amici Acquario, messi un po' in crisi da una giornata valutata con la sigla del "ko". Cerchiamo di capire cosa dicono di preciso le previsioni giornaliere passando direttamente alla scaletta per poi scoprire, segno per segno, cosa è esposto nell'oroscopo di venerdì 8 maggio.

Classifica stelline 8 maggio 2020

La classifica stelline quotidiana, nel contesto generata sull'oroscopo del 8 maggio, da sempre è lo strumento indispensabile per fare una valutazione generale in merito all'andamento della giornata.

Sotto la nostra lente astrale, come da titolo, i sei segni zodiacali da Bilancia a Pesci. Visto che già abbiamo dato qualche piccola anticipazione nella nostra anteprima iniziale, adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al dunque.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario - Luna nel segno ;

: Sagittario - ; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: NESSUNO

★★: Acquario.

Oroscopo venerdì 8 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★★.

Il prossimo venerdì si profila favoloso sotto tanti aspetti, in primis in quello puramente sentimentale. A dare una bella sferzata di novità al comparto relativo all'amore e al lavoro, di certo, sarà un magnifico Venere, per l'occasione in trigono a Marte, nonché il Sole in Toro, in trigono a Giove: entrambi speculari positivi all'80%. In campo affettivo dunque, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si prevede un'ottima comunicazione ed una buona profondità di sentimento come raramente successo in passato.

Tutte le cose in seno al rapporto saranno particolarmente coinvolgenti: avrete propensione per coccole e passione. Single, gli astri del momento vedono concreta la nascita di nuove storie. Ovviamente se non in questo periodo, almeno entro questa estate 2020. Invece, le previsioni del giorno nel lavoro sono in linea con le attese il periodo. Per coloro in proprio tutto in risalita; chi invece è sotto contratto, è invitato a fare qualcosa in più circa alcune collaborazioni in atto.

♏ Scorpione: ★★★★. Venerdì inizialmente sarà un po' a rilento. Volendo dare un giudizio complessivo alla giornata, diciamo che questa sarà interessata da una blanda positività con probabili piccoli sprazzi di fortuna (a spot).

Potreste rifarvi (ma di poco) durante la parte finale del pomeriggio, poi però la sera è prevista più che positiva. Ansiosi di sapere cosa dicono le stelle in merito all'amore? Ebbene, il periodo invita a prestare una certa attenzione al modo di dialogare con il partner o con la persona che vi piace. Buone prospettive se siete in cerca dell'anima gemella, a patto di non buttarsi alla cieca su ogni incontro o amicizia eventualmente disponibile. Single, l'oroscopo del giorno in parte vi sorride: come sempre sarete abbastanza socievoli e con buone idee da mettere in pratica. Potrebbe essere davvero un gran venerdì, buono per avviare nuove conoscenze (a distanza), oppure per rafforzare le amicizie esistenti.

Nel lavoro, giornata un po' indecisa tra il "cosa fare", il "quando agire" ed il "come muoversi". In questo caso potrebbe essere davvero utile seguire il consiglio di un collega.

♐ Sagittario: ’top del giorno’. Questo giorno di fine settimana lavorativa sarà da vivere, come si suol dire, a piene mani. L'oroscopo di venerdì 8 maggio per il Sagittario prevede quasi tutto "rosa": dopo un'attenta analisi sulla carta astrale del momento, visto soprattutto l'arrivo della Luna nel segno, ogni nativo è invitato ad osare qualcosina di più in amore. Di certo il periodo si annuncia positivo al 100% in tutte quelle situazioni concernenti i sentimenti con complicazioni in corso.

In coppia, quasi sicuramente, mettendo in campo un atteggiamento sincero e convinto, ogni cosa non mancherà di tornare al suo posto. Single, si preannuncia un periodo molto positivo per voi nativi. I recenti alti e bassi tendono a scemare e la vita di relazione riprende piano piano a respirare: se avete intenzione di ottenere qualcosa di più da chi sapete, senz'altro dovete iniziare a mettere in conto qualche piccolo compromesso... Nel lavoro, giocate d'anticipo su eventuali situazioni importanti, mettendo in primo piano la forza di volontà e la consapevolezza di poter riuscire.

Astrologia del giorno 8 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì è pronto: curiosi di sapere come sarà il periodo per voi Capricorno? Bene, non sarà di sicuro vincente su tutta la linea, questo è poco ma sicuro, tuttavia riuscirete a mitigare stress e nervosismo. Per fare quanto appena detto servirà solo gestire al meglio eventuali intoppi che dovessero presentarsi nel corso della giornata. In amore, conoscete bene le problematiche a cui dovete tener testa ogni santo giorno, per questo vi diciamo di non illudervi troppo in questo periodo. In coppia l'invito è alla calma e alla riflessione: sappiate dribblare con intelligenza eventuali scontri dialettici, vedrete che la giornata non mancherà di regalare, se non soddisfazioni, almeno abbastanza tranquillità.

Single, non è semplice al giorno d'oggi trovare qualcuno adatto a voi. Continuate a cercare ma senza aspettarvi nulla nell'immediato: le amicizie andranno coltivate, coccolate prima di ritenerle parte integrante del vostro cuore. Nel lavoro, l'incontro con alcuni personaggi cosiddetti "giusti" o relativo a situazioni di necessità, potrebbe sortire la possibilità di dover fare viaggi a spese dell'azienda: se così fosse, ben vengano!

♒ Acquario: ★★. Un giorno questo di venerdì messo in preventivo con il possibile, abbastanza probabile, periodo da "ko". Il vostro Marte sarà sotto stretta quadratura da Mercurio in Toro: quest'ultimo sarà la vostra "spada di Damocle", pronta a creare dissapori in ambito lavorativo o disguidi in campo sentimentale.

In amore pertanto, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, si invita alla riflessione. Soprattutto in coppia, potrebbe essere il momento adatto per chiarire eventuali malintesi pregressi. Cercate di ristabilire quella dolce armonia che sembra essere ultimamente un po' smarrita, ovviamente senza forzare troppo la mano. Il comparto affettivo invece per voialtri single non si prevede malaccio. In molti riuscirete a gettare dietro la spalle quei soliti annosi problemi allo scopo di dare una boccata d'ossigeno al cuore e alla passione. State pronti, presto troverete la felicità...

Nel lavoro invece, gli astri invitano ad una certa prudenza: potreste sudare più del dovuto cercando di ottenere qualcosa a cui puntavate da tempo. Tuttavia, il periodo non sarà avaro nell'offrire qualche buona soddisfazione.

♓ Pesci: ★★★★★. Venerdì, come da copione astrale, si annuncia splendido nella sua piena positività. A portare certezze e buona fortuna, decretando di fatto il buon andamento del periodo, sarà un prestante Nettuno (pianeta di settore) sotto positivo sestile sia da Mercurio e Sole in Toro che da Plutone e Giove in Capricorno. Secondo l'oroscopo del giorno 8 maggio, riguardo l'amore, finalmente, con un po' di fortuna, riuscirete a riportare a vostro vantaggio alcuni punti critici nel rapporto.

Visto il periodo sicuramente propizio perché non approfittare del momento per iniziare quel progetto a cui tenete in modo particolare? Per chi si dovesse trovare in una fase di contrasto con il partner o con una amicizia, consigliamo di mettere in campo molta prudenza e tanta diplomazia. Se single invece, sarete abbastanza su di giri. Nei prossimi giorni vi si potrebbe presentare finalmente l'occasione perfetta per mettersi in mostra nei confronti della persona che interessa. Nel lavoro, per chiudere, abbastanza costruttivo il periodo. Fonte di arricchimento sul lato esperienza, a giovare della giornata saranno soprattutto coloro alle prime armi: dice il saggio "Impara l'arte e mettila da parte!".