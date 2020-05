L'Oroscopo del fine settimana lascia presagire 48 ore positive per la Vergine, che vive un buon recupero per quanto riguarda il fisico, anche se potrebbe affrontare delle piccole problematiche in ambito familiare. Toro agitato da situazioni legali o professionali, sereno l'Ariete, che può dedicarsi all'amore e abbandonarsi alla passione.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del weekend, sabato 9 e domenica 10 maggio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 9 e 10 maggio da Ariete a Pesci

Ariete: le stelle lasciano presagire un weekend interessante, energico e positivo. È un buon momento per quanto riguardano i rapporti con gli altri, c’è armonia nel rapporto di coppia e anche la sessualità è in recupero. Domenica 10 qualcuno potrebbe accusare un lieve calo di energie, meglio concedersi un po’ di riposo.

Toro: la giornata di sabato 9 maggio potrebbe portare qualche grattacapo al segno, impegnato da questioni legali o finanziarie da risolvere.

I nativi del segno potrebbero risentire dello stress e della stanchezza accumulata, favorendo la nascita di contrasti in amore e in famiglia. Domenica positiva, ideale per rilassarsi un po’.

Gemelli: potrebbe essere un weekend intrigante dal punto di vista sentimentale, la passione si riaccende e chi vive in coppia può abbandonarsi alle emozioni. Serenità in famiglia. Durante la giornata di domenica qualcuno potrebbe risentire di malesseri e fastidi fisici, soprattutto a gambe e braccia.

Bene il lavoro.

Cancro: durante questo fine settimana potreste dare l’impressione di occuparvi solo di voi stessi, chi vi sta vicino potrebbe accusarvi di egoismo e insensibilità. La verità è che il Cancro è stanco di occuparsi degli altri senza mai ricevere una parola di conforto quando ne ha bisogno. Le stelle consigliano di ritagliarsi qualche momento per se e cercare di riordinare i pensieri.

Leone: quelle di sabato 9 e domenica 10 maggio sono due giornate positive per il segno, qualcuno potrebbero sentirsi leggermente fuori forma, ma ottimismo e leggerezza non mancano.

È un buon momento in amore. Per chi è alla ricerca di chiarimenti, le stelle portano soluzioni e serenità. Bene il lavoro.

Vergine: il weekend potrebbe iniziare con delle tensioni a livello familiare, si tratta tuttavia di piccoli contrasti che potranno essere risolti in breve tempo. È un buon momento per quanto riguarda il fisico, le energie non mancano, così come la voglia di fare. Periodo vantaggioso per gli affari e le trattative.

Bilancia: la giornata di sabato potrebbe portare ad accordi e trattative vantaggiose per quanto riguarda il lavoro o la sfera finanziaria. È un momento di recupero in tal senso e si può ottenere molto.

Domenica invece è la giornata ideale per dedicarsi alla cura del partner e della famiglia.

Scorpione: l'oroscopo annuncia che il fine settimana inizia con delle questioni da sistemare, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle finanze, calcolate con attenzione le entrare e le uscite. È invece un buon momento per quanto riguarda l’amore, sono giornate di recupero, durante cui si può ritrovare la serenità.

Sagittario: le stelle lasciano presagire un weekend sensuale e romantico, ideale per mettere da parte i vecchi rancori ed abbandonarsi alla passione. È un momento produttivo per quanto riguarda la sfera pratica, ideale per avanzare una proposta o lanciare un progetto.

Capricorno: il coniglio delle stelle per queste 48 ore è quello di guardarsi intorno, qualcuno infatti potrebbe tentare di contrastarvi o ostacolarvi, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. È invece un momento di recupero per quanto riguarda l’amore, c’è armonia e complicità all’interno dei rapporti di coppia. Ottima la forma fisica.

Acquario: dopo una settimana non priva di tensioni e nervosismo, finalmente il segno può tirare un sospiro di sollievo e concedersi un po’ di serenità. In amore e nel lavoro regna la tranquillità, in questo momento vi sentite liberi di agire seguendo il vostro istinto e i vostri desideri.

Sono giornate di energia e grande forza per il fisico.

Pesci: la giornata di sabato 9 maggio potrebbe portare alla nascita di contrasti e discussioni, soprattutto in ambito lavorativo. Cercate di evitare le polemiche e di mantenere alta la concentrazione. Serenità ed armonia regnano in amore e lasciano presagire 48 ore interessanti e ricche di emozioni. Alti e bassi per il fisico.