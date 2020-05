Nell'oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 maggio troveremo la Luna entrare negli ultimi tre segni dello zodiaco, ovvero il Capricorno, l'Acquario e i Pesci, i quali vivranno delle giornate magnifiche, mentre il pianeta Mercurio preparerà il suo passaggio nel segno zodiacale dei Gemelli, portando delle belle novità sul fronte lavorativo. Per il Leone la situazione professionale sarà in recupero, considerata una configurazione astrale più favorevole, mentre l'amore di coppia per i nativi Bilancia sarà abbastanza soddisfacente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dall'11 al 17 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dall'11 al 17 maggio segno per segno

Ariete: l'oroscopo della settimana porterà con sé alcuni cambiamenti per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Arriverà il momento di cambiare marcia nella vostra relazione di coppia e cominciare finalmente a prendere la giusta direzione e far risalire l'affiatamento, soprattutto se venite da un periodo poco convincente. Se siete single il weekend sarà il momento migliore della settimana per fare conquiste. A livello professionale periodo piuttosto convincente, con lavori fatti bene e discreti guadagni. Voto - 8

Toro: durante la settimana il pianeta Mercurio abbandonerà il vostro cielo per spostarsi nel segno dei Gemelli. Sul fronte lavorativo potrete ancora sfruttare il pianeta nelle prime giornate della settimana, per cercare magari di concludere un accordo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci sarà una certa vitalità nella vostra vita di coppia, che vi permetterà di rafforzare il legame con l'amore della vostra vita, soprattutto per le relazioni nate recentemente.

I cuori solitari inizieranno a conoscere in maniera più approfondita nuove persone. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo della settimana porterà notevoli cambiamenti nella vostra configurazione astrale. Il pianeta Mercurio entrerà a far parte del vostro cielo e andrà a esaltare l'ambito lavorativo, portando notevoli miglioramenti.

L'unica cosa a cui dovrete prestare attenzione sono le spese. Va bene investire per ottenere maggiori guadagni in futuro, ciò nonostante dovrete anche risparmiare qualcosa. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere stabile continua a portare tanta freschezza nella vostra vita di coppia, dunque approfittatene per far sentire il partner un re o una regina.

Se siete single ci saranno giornate splendide per uscire e socializzare. Voto - 8,5

Cancro: settimana da dedicare al dialogo e alla socializzazione. Grazie a una buona comunicazione, avrete modo di discutere con la vostra anima gemella e magari riuscirete anche a trovare una soluzione a eventuali problemi. Insomma, sarete invasi da un'energia nuova. I cuori solitari sembrano oramai sfiduciati, soprattutto se nei scorsi mesi hanno ricevuto un netto rifiuto, ma non si può dire che non si riuscirà più ad amare. Sul posto di lavoro, grazie alla vostra incredibile determinazione, riuscirete a fare notevoli passi in avanti grazie a un vostro progetto. Voto - 8

Leone: finalmente il pianeta Mercurio non si troverà più in quadratura, ma in sestile rispetto al segno dei Gemelli, pronto a sorridervi e a riportare in auge la situazione in ambito lavorativo.

L'oroscopo annuncia una ventata di rinnovamento, volta a migliorare soprattutto la vostra situazione economica. Non abbiate paura e abbracciate il cambiamento. In amore saranno giornate tutto sommato sufficienti, ma dovrete ancora lavorare un bel po’ prima che la vostra relazione di coppia torni a splendere, ma siete sulla buona strada. Se siete single un incontro con qualcuno che non vedevate da tempo potrà farvi rivivere momenti emozionanti. Voto - 7,5

Vergine: sarà un oroscopo discreto per voi nativi del segno, ma non per questo deludente. Sul fronte sentimentale fareste meglio a evitare gelosie inutili con il partner. State vivendo un buon periodo, non rovinatelo per questioni di poco conto.

Se siete single potreste avere qualche dubbio in merito a una persona, ma vedrete che la nebbia presto passerà. Sul posto di lavoro nulla da dire, avrete ancora modo di ottenere risultati più che soddisfacenti, basterà solamente che v'impegnate come avete sempre fatto. Voto - 7

Bilancia: buone notizie in arrivo per voi nativi del segno, grazie anche al fatto che si aggiungerà il pianeta Mercurio in trigono al vostro cielo. Nel lavoro questo significherà che v'impegnerete di più per ottenere migliori risultati, non arrendendovi a eventuali ostacoli o fallimenti. In amore, secondo l'oroscopo, la vostra vita di coppia sarà molto buona grazie a Venere favorevole. Non tiratevi indietro, osate e provate a fare qualcosa di veramente carino per la vostra anima gemella.

Se siete single sarete invitati a compiere qualcosa di unico per attirare l'attenzione della persona che vi piace. Voto - 7,5

Scorpione: potrete recuperare un po’ di serenità secondo l'oroscopo della prossima settimana, soprattutto considerando il fatto che Mercurio non si troverà più in opposizione al vostro cielo. La vostra situazione lavorativa tenderà a migliorare e vedrete che vi sembrerà più semplice capire e svolgere le vostre mansioni. Sul fronte affettivo la situazione potrebbe non essere molto soddisfacente, forse per via di qualche preoccupazione sulla vostra relazione di coppia. Dovrete cercare di essere più vicini alla vostra anima gemella e mostrare il vostro amore, non solo fisicamente.

Se siete single sarete abbastanza socievoli e con buone idee da mettere in pratica, magari con un vostro amico. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo della settimana niente male per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dopo che la Luna ha portato qualche piccolo miglioramento nel weekend ormai passato. Vedrete la cosa come un trampolino di lancio per ristabilire un buon legame con il partner. I single ritroveranno stabilità e riusciranno a migliorare una situazione che recentemente è stata un po' altalenante. Nel lavoro vi piacerà molto questa fase della vostra carriera e sarete spinti a impegnarvi e a dare il meglio di voi. Voto - 8

Capricorno: la vostra settimana inizierà con la Luna in congiunzione al vostro cielo, pronta a regalarvi due giornate ottime per esaltare la vostra relazione di coppia.

Per tutto il resto ci sarà il Sole in trigono dal segno del Toro, che vi darà modo di continuare a vivere momenti niente male con il partner. Se siete single l'oroscopo vi consiglia di non discutere troppo con la vostra potenziale anima gemella, altrimenti potreste causare dei litigi. Più che soddisfacente il settore lavorativo, con Giove che continuerà anche per questa settimana a regalarvi soddisfazioni non da poco. Voto - 7,5

Acquario: il cielo sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo della settimana, con Mercurio che si sposterà in trigono rispetto al segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale, invece, ci sarà Venere a preoccuparsi della vostra relazione di coppia. Fate solamente attenzione al Sole in quadratura dal segno del Toro, che potrebbe procurarvi alcuni problemi.

I cuori solitari proveranno a puntare sul loro fascino per attirare l'attenzione. Nel lavoro il già citato Mercurio promette un interessante recupero per voi nativi del segno, anche se ancora ci sarà molto da fare prima di risalire la china, soprattutto se avete avuto dei problemi. Voto - 7

Pesci: un oroscopo della settimana che, nonostante veda la Luna in congiunzione al vostro cielo, continuerà a portare qualche problema, probabilmente a causa di Venere e di Mercurio che si troveranno in quadratura al vostro cielo. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia sarà discreta solo nel weekend. Per tutto il resto dovrete fare attenzione al vostro temperamento per non rovinare ulteriormente il rapporto con il partner.

Se siete single meglio pensare ai vostri impegni personali che all'amore. Nel lavoro sarà un periodo un po’ stressante, ma sappiate che il pianeta Marte entrerà presto in congiunzione al vostro cielo, pronto a donarvi una buona dose di energie e di vitalità, andando dunque a migliorare la situazione. Voto - 6,5