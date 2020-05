L'oroscopo della giornata di giovedì 21 maggio prevede un periodo niente male per i nativi sotto il segno del Toro, che avranno dalla loro parte il pianeta Giove in trigono dal segno del Capricorno per essere attivi al lavoro, mentre Venere favorevole per i nativi Acquario regalerà intense emozioni per quanto riguarda la sfera sentimentale. Scorpione avrà una grande voglia di ripartire per quanto riguarda il lavoro, e tornare a dare il meglio, nonostante Saturno ad ostacolarlo, mentre Gemelli avrà una grande grinta sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 21 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 21 maggio 2020 segno per segno

Ariete: inizierà in maniera leggermente sottotono per voi nativi del segno la settimana, ma niente di cui preoccuparsi.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo sarà ancora ottimale, ciò nonostante fate un po’ d'attenzione al vostro atteggiamento per non avere problemi. Se siete single sarete d'animo giocoso e avrete voglia di trascorrere il vostro tempo con i vostri amici. In ambito lavorativo una splendida creatività vi porterà a lavorare al meglio delle vostre aspettative. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di giovedì tutto sommato niente male per voi nativi del segno, considerato che Giove sarà in trigono dal segno del Capricorno pronto a darvi una mano. In amore discutere con la vostra anima gemella sarà molto gratificante, permettendovi talvolta di scoprire nuovi lati della personalità della persona che amate.

I cuori solitari si sentiranno molto soddisfatti degli obiettivi che sono riusciti a raggiungere. In ambito lavorativo arriveranno dei guadagni più che discreti grazie a Giove in trigono dal segno del Capricorno. Voto - 8

Gemelli: oroscopo di giovedì pieno di soddisfazioni per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Finalmente riuscirete a portare a termine alcune mansioni che hanno richiesto tanto tempo, e potrete dedicarvi a qualcos'altro, con una notevole grinta. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere e il Sole in congiunzione al vostro cielo promettono dolci momenti con la vostra anima gemella, ma dovrete assumere l'atteggiamento adatto per ottenere il meglio.

Se siete single potrebbe essere una giornata molto fortunata, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Voto - 8

Cancro: configurazione astrale non molto convincente per voi nativi del segno, a causa di Giove in opposizione. Sul fronte lavorativo le idee non mancheranno, ma per il momento fareste meglio a non svilupparle se volete guadagnarci qualcosa in più. Sul fronte sentimentale dal partner non otterrete le risposte che vi sareste aspettati e magari arriverete anche a supporre che non vi ami come voi l'amate. Tuttavia, magari con un po’ di pazienza, e con il giusto approccio, potrete ottenere ciò che volete. Dovrete solo far credere al partner che si può fidare di voi. Se siete single se non forzate i tempi, potreste presto buttarvi in una nuova storia d'amore.

Voto - 6,5

Leone: oroscopo di giovedì sufficiente per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo sarà difficile per voi concentrarsi e riuscire a svolgere correttamente le vostre mansioni. Forse avrete bisogno di prendervi un periodo di pausa per tornare in forma. In ambito sentimentale l'appoggio del partner vi sarà molto utile durante la giornata, per cercare soprattutto di trovare una soluzione ai vostri problemi. Se siete single i tempi potrebbero essere maturi per dichiararsi alla persona che amate. Voto - 6,5

Vergine: giornata di giovedì ricca di soddisfazioni per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete ottenere tanto dalla vostra storia d'amore.

Via libera dunque al divertimento, con il partner o con gli amici, fuggendo, anche solo per un momento dai problemi della vita quotidiana. Se siete single state uscendo da un periodo di crisi, e tutto vi sembrerà a portata di mano. In ambito lavorativo ci penserà il pianeta Giove in trigono a portare fortuna, creatività e guadagni dal vostro impiego, ma soprattutto, tante soddisfazioni per voi nativi del segno. Voto - 8,5

Bilancia: oroscopo della giornata di giovedì molto buono per voi nativi del segno grazie a Venere e al Sole in trigono dal segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale sarà facile per voi stabilire un'ottima intesa di coppia con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade, regalandovi intense emozioni.

Se siete single avrete modo di rivedere i vostri amici dopo tanto tempo. In ambito lavorativo Mercurio favorevole vi darà una mano a raggiungere il successo con le vostre idee originali. Voto - 8

Scorpione: giornata di giovedì in calo rispetto alle precedenti per voi nativi del segno. In amore infatti l'affiatamento di coppia tra voi e il partner non sarà dei migliori, di conseguenza non sarà facile per voi riuscire a stabilire un legame. Forse ciò che manca alla vostra relazione è un po’ di fiducia reciproca. Se siete single la passione aleggerà intorno a voi, ma dovrete trovare qualcuno con cui condividerla. In ambito lavorativo avrete tanta voglia di ripartire, ciò nonostante ancora non ci saranno le condizioni per poterlo fare.

Bisognerà avere pazienza ancora per un po’. Voto - 6,5

Sagittario: l'oroscopo di giovedì annuncia qualche miglioramento per voi nativi del segno, ma nulla veramente importante. Sul fronte lavorativo, qualche piccolo miglioramento vi metterà di buon umore, ma soprattutto fiduciosi verso una veloce ripresa. In ambito sentimentale il buon umore potrebbe contagiare anche la vostra anima gemella, e sarà tutto da guadagnare per quanto riguarda l'affiatamento di coppia. Se siete single provate a conoscere meglio la persona che vi piace, ma soprattutto siate meno timidi. Voto - 7

Capricorno: giornata piena di soddisfazioni per quanto riguarda l'ambito lavorativo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì.

Con Giove dalla vostra parte otterrete grandi soddisfazioni, soprattutto grazie all'impegno e alla passione che metterete nelle vostre mansioni. In amore l'oroscopo annuncia piacevoli momenti tra voi e la vostra anima gemella. Avrete carta bianca su come gestire al meglio la vostra relazione di coppia, e saprete esattamente cosa fare. Se siete single sarà il caso di dare una svolta alla vostra vita quotidiana. Voto - 8

Acquario: sarete particolarmente in forma secondo l'oroscopo di giovedì, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, con Saturno dalla vostra parte. Infatti sarete sempre voi a prendere iniziativa e a svolgere bene i vostri incarichi, riuscendo talvolta a stupire i vostri colleghi.

In amore Venere in posizione favorevole vi regalerà intense emozioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single il vostro cuore potrebbe iniziare a battere forte alla vista della persona che vi piace molto. Voto - 8

Pesci: un atteggiamento insofferente in amore potrebbe non essere la soluzione più adatta per la vostra relazione di coppia. Nonostante l'oroscopo annuncia il pianeta Venere in quadratura al vostro cielo, cercate comunque di essere romantici con il partner. In fondo non vi ha fatto nulla di male. Se siete single meglio evitare le delusioni in amore considerato il vostro umore attualmente instabile. Nel lavoro sarà per voi un onore gestire alcuni incarichi di prestigio, ma dovrete saperli gestire al meglio per ottenere concreti risultati.

Fortunatamente il pianeta Marte sarà al vostro fianco. Voto - 6,5