L'oroscopo del 21 maggio è pronto a valutare il probabile andamento della giornata di metà settimana in corso. Per i nativi del Cancro è un periodo pieno di novità, sia nel campo amoroso che lavorativo. Per le persone della Vergine non è un momento sereno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Le stelle portano un pizzico di serenità nel vostro cuore. Dopo mesi di ansia, timori e nervosismo, le coppie instabili ora possono tirare un sospiro di sollievo. Trovando un punto d’incontro, la passionalità torna a galla e i desideri di entrambi i partner finalmente possono vedere la luce del sole.

Molto presto, riuscirete a sistemare definitivamente le questioni economiche o familiari nate nei mesi scorsi. Per ora dovete affrontare i ritardi in campo lavorativo e i soldi che scarseggiano, fornitori che ritardano ad arrivare, clienti stralunati. Armatevi di pazienza, presto vedrete la luce in fondo al tunnel.

Toro – Se siete single, le occasioni per incontrare la vostra mezza mela diventano ogni giorno più probabile. I guai potrebbero iniziare se pensate di averla trovata ma la persona in questione non contraccambia i vostri sentimenti. Se chi vi piace vi dice di no non insistete, vuol dire che non è la persona giusta per voi. Guardatevi attorno perché troverete maggiore soddisfazione.

La sfera economica è in netto miglioramento e potete affrontare quelle spese che avete rimandato più spesso ma ricordatevi di non sperperare, siamo sempre nel 2020, purtroppo un anno pieno di incognite, più brutte che belle.

Gemelli – Bisticci e litigi in coppia servono per crescere e migliorare il rapporto d’amore, anche se a volte creano solo fratture difficilmente sanabili.

Voi e il vostro partner attuale potete scoprire che c’è un senso di rivalità tra di voi su un interesse reciproco o forse all'interno del circolo sociale che condividete. L'oroscopo consiglia di unire le vostre energie in un progetto significativo, piuttosto che cercare di farvi la guerra. In campo professionale ed economico preparatevi ad affrontare numerosi alti e bassi.

Previsioni di giovedì 21 maggio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Tutto potrebbe accadere in questo periodo pregno di novità. Se aspettate il grande amore dovete essere molto prudenti. Prima di decidere se è la persona giusta per voi, aspettate a conoscerla un po' meglio. Tutto questo è per evitare brutte sorprese nel futuro. Nel lavoro vi state chiedendo cosa fare per incrementare i soldi e per attirare più clienti possibili. Esaminate la vostra situazione lavorativa attuale, trovate i punti deboli e rafforzateli. Se lavorate alle dipendenze e il vostro contratto è in scadenza, non aspettate l'ultimo minuto. Chi è in cerca di lavoro, deve continuare a cercare. Come dice Leonardo Da Vinci: 'Cerca trova'.

Leone – Sembra che l’amore abbia deciso di forzare più di una certezza. La corazza che riveste il vostro cuore sta per cedere, per voi è arrivato il momento di mostrare alla persona interessata di che pasta siete davvero fatti. In apparenza sembrate severi e distaccati ma in realtà siete premurosi e passionali. Vivete attimi magici, alternati però a momenti di maggiore tensione. In campo lavorativo siete alle prese con una moltitudine di carte da controllare e questioni da risolvere. Sfruttate la vostra energia per tenere in piedi tutto ciò che avete realizzato in questi ultimi tempi.

Vergine – Sia nelle coppie ufficiali che in quelle clandestine il cielo non promette momenti sereni. Forse dovete fare i conti con richieste che non approvate completamente.

Se siete perdutamente innamorati, troverete un compromesso con la vostra dolce metà. Non è un buon periodo per inaugurare qualcosa, sarebbe meglio attendere tempi migliori ma se proprio dovete farlo, contate solo sulle vostre forse. La vostra natura previdente vi tornerà molto utile in questi tempi di crisi.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Tutto sarebbe perfetto se non ci fossero intrusioni familiari. Qualcosa potrebbe turbare la vostra pace domestica ma si tratta di una parte davvero trascurabile. Tra voi e il partner si annuncia un periodo pregno di amore e passione. L’Oroscopo consiglia di lavorare un po' di più sui bisogni della persona amata. Sul lavoro arriveranno buone notizie nei prossimi giorni.

La vostra situazione professionale oppure economica potrebbe migliorare, tenetevi pronti.

Scorpione – Ottimo periodo per incontrare la vostra anima gemella. Potreste lasciarvi andare alla passione o vivere una relazione molto amichevole, se non intendete impegnarvi in una storia seria e duratura. Soddisfate tutti i vostri desideri e portare avanti la voglia di divertirvi e di amare. Se sperate di cambiare lavoro, di guadagnare di più, di avere un impiego più solido, dovete accorciare le maniche e darvi da fare. La fortuna sarà presto vostra alleata.

Sagittario – In amore probabilmente dedicate poco tempo alla vostra dolce metà, non per mancanza di volontà da parte vostra ma per le incombenze della vita quotidiana.

La vita, soprattutto in questo periodo, è davvero stressante. Questa, però, non deve diventare una giustificazione. Trovate il tempo e il modo per stare più vicino al partner e fargli sentire il vostro affetto. Affrontare lavoro e impegni, in questo periodo, potrebbe pesarvi più del solito, forse perché risentite dello stress nati nei mesi passati o perché sul posto di lavoro c’è astio con qualche collega o superiore.

L'oroscopo di giovedì 21 maggio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In amore è un periodo che garantisce qualche incontro ma anche delusioni. Se starete attenti, se penserete prima di agire, riuscirete ad eliminare le brutte sorprese. Prima di affidare il vostro cuore a qualcun altro, dovreste approfondire la conoscenza con la persona interessata.

Un pizzico di attenzione in più non guasta. In questo periodo di crisi, temete di toccare il fondo. Non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Le stelle sono con voi in questo periodo e se ci sono problemi, li risolverete.

Acquario – In campo affettivo avete la tendenza ad agire con molta irruenza, anche in circostanze che forse avrebbero bisogno di più tatto. Nei mesi precedenti ci sono stati diversi problemi e se li avete preferito ignorarli, ora preparatevi a vivere momenti piuttosto nervosi. I disaccordi non si risolvono lanciando accuse o dando la colpa al partner per aver creato tensione tra voi due. L'oroscopo consiglia di coccolarvi a vicenda e di dedicarvi solo parole colme di affetto e di amore.

Se ci sono questioni lavorative irrisolte o se state cercando una nuova occupazione, evitate gesti impulsivi e mettete da parte rabbia e polemiche, solo in questo modo potreste trovare una soluzione a ogni vostro problema.

Pesci – Arriva o non arriva questo benedetto partner? Se state ancora aspettando l’amore della vostra vita, in questa giornata di giovedì la vostra pazienza va a farsi benedire. Arrivate anche a pensare che le stelle si prendono gioco del vostro cuore. Ebbene, se la vostra ricerca è stata infruttuosa, vuol dire che dovete cambiare metodo. Cambiare ambiente, fare nuove amicizie, essere più disponibili, più aperti e ottimisti, meno selettivi. Occhio ai battibecchi tra i colleghi di lavoro.

Un’innocente discussione potrebbe trasformarsi in un duello di potere. In campo economico siete un amministratore accorto, e in tempo di crisi sapete sempre come risolvere ogni problema.