L'Oroscopo lascia presagire un momento vantaggioso per i Gemelli, protetti da Venere e riscaldati dai caldi raggi del Sole. Anche per l'Ariete è un buon momento, si potrebbero avere ottime intuizioni in ambito lavorativo. In forma la Bilancia. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del 21 maggio 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 21 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: durante questa giornata potreste avere delle buone intuizioni, ma per far sì che queste diventino veri e propri progetti dovrete essere convincenti e persuasivi.

Toro: potrebbe essere una giornata impegnativa per i nativi del segno, alle prese con questioni bancarie o finanziarie da risolvere. Meglio non farsi prendere dallo stress e agire con cautela.

Gemelli: con Venere che protegge i sentimenti e il Sole che ricarica le energie, è un momento molto positivo per il segno. Le stelle vi proteggono e vi favoriscono in tutti i campi.

Cancro: l’oroscopo del 21 maggio lascia presagire una giornata impegnativa per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Bene il fisico. Piccole discussioni in amore.

Leone: l’ambizione vi fa da guida durante questa giornata e vi porta ad inseguire i vostri sogni più nascosti. In ambito lavorativo si può ottenere molto e anche in amore non manca la complicità e il romanticismo.

Vergine: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di dedicare maggiori attenzioni al partner e alla cura del rapporto di coppia. Durante le giornate precedenti potreste esser stati assorbiti da altre questioni, ma ora è il momento di ritagliarsi del tempo da dedicare ai sentimenti.

Bilancia: la forma fisica è ottima, é un momento di grande energia e vitalità.

Tuttavia coloro i quali hanno a che fare con questioni legali, come divorzi o separazioni, farebbero meglio a trovare una mediazione o rischiano di portarsi dietro per molto tempo delle controversie.

Scorpione: l’oroscopo del 21 maggio lascia presagire una giornata interessante per gli affari e la sfera lavorativa.

Qualcuno potrebbe mettere appunto ottime strategie. Recupero in amore.

Sagittario: la giornata di domani si presagisce alquanto impegnativa dal punto di vista lavorativo, qualcuno potrebbe dover affrontare delle problematiche o degli imprevisti. Recupero in amore.

Capricorno: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno e lo avvantaggia, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. La passione si riaccende e anche una relazione nata da poco può dimostrarsi importante. Bene il lavoro.

Acquario: è una giornata di grande energia e forza, ideale per dedicarsi alle proprie passioni o praticare dello sport. In amore continua un momento di grande serenità e armonia, le stelle vi proteggono.

Pesci: l’oroscopo del 21 maggio lascia presagire una giornata faticosa dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di malesseri fisici e calo di energia. Meglio concedersi un po’ di riposo, potrebbe essere necessario iniziare delle cure specifiche. Alti e bassi in amore e in famiglia. Bene il lavoro.