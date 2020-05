Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 20 maggio, assisteremo ad alcuni cambiamenti astrali per molto segni zodiacali. In particolare, il Sole transiterà nel segno d'aria dei Gemelli, che sarà particolarmente attivo in ogni settore, mentre la Luna si troverà nel segno del Toro, regalando molta fortuna soprattutto in amore. Per la Bilancia prevarranno sentimenti molto intimi e pieni di passione con la propria anima gemella, mentre Acquario lavorerà sodo per ottenere buoni risultati. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 20 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 20 maggio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo della giornata di mercoledì positivo per voi nativi del segno.

Con un'ottima Venere in sestile dal segno dei Gemelli, sul fronte sentimentale desidererete molto dalla vostra anima gemella, e sarà facile dunque far scoppiare la scintilla della passione tra voi. Se siete single potreste intromettervi nella vita amorosa altrui, ma attenzione a non farvi coinvolgere troppo. Nel lavoro attualmente godrete di grande popolarità considerati i vostri recenti successi, ma cercate di non farvi prendere dall'euforia. Voto - 8

Toro: configurazione astrale che prevede la Luna entrare nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di mercoledì, mentre il Sole abbandonerà il vostro cielo per spostarsi nel segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale godrete ancora di tanta passione, che non farà affatto male alla vostra relazione di coppia.

Se siete single potreste essere messi alla prova da un amico per dimostrare il vostro amore verso una persona in particolare. Nel lavoro potreste riuscire ad ottenere degli ottimi guadagni se riuscite a dimostrare quanto valete. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale che si arricchisce secondo l'oroscopo di mercoledì, con il Sole che si sposterà nel vostro cielo, raggiungendo i pianeti Mercurio e Venere.

In ambito sentimentale il vostro amore nei confronti del partner sarà notevolmente amplificato, grazie soprattutto alla vostra incredibile voglia di fare. Per quanto riguarda i cuori solitari, questo potrebbe essere il momento adatto per dichiararsi, soprattutto considerato che non vedete da un po’ la persona che vi piace.

Nel lavoro la comunicazione e la voglia di fare saranno le mosse vincenti per questa giornata. Voto - 9

Cancro: periodo tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno. In amore nonostante qualche piccola sbavatura, sarete teneri e gentili nei confronti della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati della terza decade. Se siete single potrebbero verificarsi le occasioni adatte per conoscere persone interessanti. Nel lavoro l'oroscopo prevede il pianeta Marte favorevole pronto a darvi una mano con le vostre mansioni. Cercate solo di non mettere troppa enfasi in ciò che fate. Voto - 7,5

Leone: l'unione astrologica si Venere e Mercurio in sestile dal segno dei Gemelli, completano un oroscopo non male per voi nativi del segno.

In amore sarete orgogliosi della vostra anima gemella, per tutto ciò che fa per voi in maniera completamente disinteressata. Se siete single potreste ritrovarvi a dire involontariamente ciò che provate verso una persona. Sul fronte lavorativo saprete tenere a bada anche chi vi andrà contro, svolgendo gli incarichi a modo vostro. Voto - 8

Vergine: Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbero mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Ciò nonostante la Luna in trigono dal segno del Toro vi darà una mano a non commettere errori. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se agirete con molta calma, riuscirete ad evitare litigi con il partner, vivendo una giornata tranquilla.

Se siete single meglio non immischiarsi in discussioni che non vi riguardano. Nel lavoro lavorare in compagnia potrebbe essere un'occasione di guadagno, ma attenzione a non causare litigi. Voto - 6,5

Bilancia: proverete sentimenti molto intimi pieni di passione secondo l'oroscopo di mercoledì, considerato che avrete il Sole e Venere in trigono dal segno di Gemelli. Sarete pieni d'amore da condividere con la vostra anima gemella, che non si tirerà indietro ad assecondare la vostra sete d'amore. Se siete single ascoltate di più il vostro cuore e non forzatevi a trovare l'amore con una persona che non vi piace. Nel lavoro sarete piuttosto competitivi, tanto da ottenere notevoli risultati. Voto - 8,5

Scorpione: con Marte in trigono dal segno dei Gemelli, l'oroscopo di mercoledì si appresta ad essere piuttosto soddisfacente per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Avrete le idee ben chiare su come svolgere le vostre mansioni, creando un'atmosfera davvero leggera e piacevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vivrete momenti tranquilli con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarete apprezzati dai vostri amici per la vostra disponibilità. Voto - 8

Sagittario: giornata poco convincente per voi nativi del segno, considerato che avrete tanti pianeti in opposizione al vostro cielo, come Venere, Mercurio e il Sole. In amore sarà dunque difficile stabilire un'intesa con la vostra anima gemella, di conseguenza, forse sarebbe il caso di limitarvi a fare l'indispensabile. Se siete single meglio evitare il contatto con persone che potrebbero solamente farvi innervosire.

Nel lavoro preferirete pensare alle vostre mansioni personali, cercando di non commettere errori. Voto - 6

Capricorno: periodo abbastanza discreto per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì. La Luna in trigono dal segno amico del Toro vi regalerà momenti piacevoli con la vostra anima gemella. Concedetevi dunque un po’ di tempo da dedicare solamente al partner. Se siete single meglio evitare le formalità in questa giornata. Coordinate il lavoro, se vi può far sentire meglio e più a vostro agio, ma ricordate che l'aiuto degli altri vi sarà quasi indispensabile, quindi non tiratevi indietro. Voto - 7

Acquario: giornata da dedicare all'ambito lavorativo con un ottimo Mercurio in trigono.

Sarete particolarmente attivi e non vi fermerete fino a quando non vedrete i frutti del vostro duro lavoro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single le vostre parole e le vostre gesta saranno di notevole conforto per un amico che avrà bisogno di voi. Se avete una relazione fissa potrebbero arrivare dei cambiamenti nella vostra storia d'amore. Voto - 7,5

Pesci: periodo sottotono per quanto riguarda la sfera sentimentale. Stabilire una buona intesa di coppia con il partner non sarà affatto facile, ma non per questo vorrà dire che ci saranno spesso litigi. Se siete single provate a fare qualcosa che spezzi la vostra routine. Per quanto riguarda il lavoro il periodo sarà convincente, grazie a Marte in trigono e a Giove in sestile, che vi aiuteranno a raggiungere i vostri risultati.

Voto - 7