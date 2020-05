L'oroscopo del mese di giugno si preannuncia estremamente spumeggiante per i nati sotto il segno del Toro, che potranno contare sul sostegno di Mercurio e Giove rispettivamente in sestile dal Cancro e in trigono dal Capricorno. Per Cancro arriveranno delle interessanti novità per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Periodo monotono in amore, ma ottimale nel lavoro, per i nativi Vergine, mentre Leone avrà la possibilità di poter gestire al meglio la propria relazione sentimentale. Di seguito le previsioni per il mese di giugno 2020, per quanto riguarda la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo giugno, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarà un giugno molto frizzante per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie soprattutto al pianeta Venere che si troverà in sestile rispetto al segno dei Gemelli. Riuscirete a godere di un ottimo affiatamento di coppia, che vi permetterà non solo di vivere bei momenti con la vostra anima gemella, ma anche di prendere delle scelte davvero importanti per quanto riguarda la vostra relazione. I single potranno contare sul sostegno di Marte, in arrivo nella seconda metà del mese, per mettere in mostra il proprio fascino e magari, con qualche uscita in più, per riuscire a fare breccia nel cuore di una persona amata. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la posizione più sfavorevole di Mercurio potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.

La vostra mente potrebbe essere "bloccata", con evidenti difficoltà nel farvi gestire correttamente le vostre mansioni. Cercate di mantenere la concentrazione e impegnatevi al massimo. Voto - 7,5

Toro: con Mercurio in sestile rispetto al segno del Cancro e Giove in trigono dal Capricorno, l'Oroscopo del mese di giugno si preannuncia scoppiettante.

Sul fronte sentimentale potrete contare sui sentimenti sinceri, profondi e genuini che provate confronti della vostra anima gemella, volti ad aumentare la fiducia reciproca e a cogliere al volo ghiotte opportunità. Per i single l'arrivo dell'estate potrebbe segnare l'inizio di nuove amicizie o amori.

Sul fronte lavorativo sarà un periodo ricco d'impegni, ma anche di tante soddisfazioni. Non perdete la speranza se vi proporranno progetti davvero lunghi, perché saranno quelli che vi daranno maggior guadagno Voto - 8,5

Gemelli: l'oroscopo del mese di giugno si rivelerà particolarmente efficace per quanto riguarda la sfera sentimentale. Gli influssi di Venere e del Sole saranno presenti per gran parte del mese, offrendo ai single svariati spunti per cercare di sedurre la potenziale anima gemella oppure per amplificare l'amore nella relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro affronterete nuove iniziative con passione e determinazione. Vi piacerà imbattervi in nuove esperienze che arricchiranno il vostro bagaglio culturale, promettendovi piacevoli guadagni e soddisfazioni.

Voto - 8,5

Cancro: periodo splendido sul fronte lavorativo, con Mercurio che entrerà a far parte del vostro cielo. A eccezione di qualche piccolo imprevisto da parte del pianeta Giove, lavorare sarà piacevole, anche perché i vostri guadagni saranno più che soddisfacenti. Se siete alla ricerca di un lavoro, magari per questa estate, forse potreste riuscire a trovare qualcosa d'interessante. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il pianeta Venere in posizione sfavorevole potrebbe causare qualche problema di coppia. Dovrete fare molta attenzione perché se avrete un atteggiamento scomodo con la vostra anima gemella, potreste causare dei facili litigi. Per i single Marte sarà favorevole, donando una certa bellezza che sfrutterete appieno: attenzione al vostro temperamento.

Voto - 7

Leone: oroscopo del mese di giugno soddisfacente. Riuscirete a gestire decisamente meglio la vostra relazione di coppia, grazie anche a Venere in sestile, che vi darà l'opportunità di prendere delle scelte molto importanti. Se siete single sarete particolarmente ottimisti e corteggiando la persona giusta potreste ricevere delle piacevoli soddisfazioni, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Se avete una relazione fissa non mancherà la passione e la voglia di vivere serate indimenticabili con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda la sfera lavorativa il periodo sarà piuttosto positivo e favorevole. Se state pensando di prendere nuove strade professionali potrebbe essere il periodo adatto, mentre se avete un lavoro fisso, e non avete intenzione di cambiare, sappiate che ci saranno piacevoli soddisfazioni in arrivo, ovviamente se sarete disposti a impegnarvi.

Voto - 8

Vergine: periodo un po’ monotono per quanto riguarda la sfera sentimentale. Gli influssi di Marte in opposizione e Venere in quadratura potrebbero rendervi poco affascinanti agli occhi del partner. Mettete in mostra le vostre abilità oratorie e intellettuali per non sfociare in spiacevoli inconvenienti in amore. Attenzione a non mostrarvi nervosi o stressati. I single dovrebbero cercare di fare un po’ di chiarezza nel proprio cuore, se vogliono davvero conquistare la persona che gli piace. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Mercurio e Giove in posizione eccellente promettono un periodo ottimale. Un po’ di fortuna e tanta voglia di mettervi in gioco saranno perfetti per portare a termine lavori anche complessi.

Se siete alla ricerca di un'occupazione fate nuovi colloqui e cercate di conoscere nuove persone che possano darvi una mano a trovarlo. Voto - 7

L'oroscopo del mese di giugno continua con la seconda sestina dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci.