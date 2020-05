Nel corso della giornata di lunedì 8 giugno 2020 i segni di terra, in particolare il Capricorno e la Vergine, avranno una mole di lavoro non indifferente che li terranno occupati decisamente a lungo.

Il Leone avrà un carico altrettanto oneroso, ma contrariamente agli alti segni, questo sarà ricco di aspettative e progetti da realizzare.

A seguire, le previsioni astrologiche segno per segno della giornata.

Litigi per il Cancro

Ariete: gli investimenti che deciderete di fare in questa giornata saranno decisamente ottimi e con qualche accorgimento più fantasioso farete anche una sorpresa al vostro partner che sicuramente gradirà parecchio.

Toro: avrete dei ricordi non proprio piacevoli che riaffioreranno all'improvviso e che potrebbero turbarvi al punto da apparire molto scontrosi e polemici. Un po' di relax in più non dovrebbe guastare.

Gemelli: l'intesa con il partner vi sarà di grande aiuto nel caso vogliate maturare in modo significativo la vostra relazione, portandola a uno 'stadio' successivo come una probabile convivenza.

Cancro: qualche litigio non sarà eccessivamente grave grazie alla vostra decisione di non essere troppo irascibili, soprattutto con quegli argomenti che potrebbero anche essere totalmente ignorate.

Leone: vi sveglierete colmi di energie e voglia di fare, e avrete in mano una carta relativamente vincente proprio grazie a una determinazione nuova.

Sarà in ballo anche molta competitività.

Vergine: avrete molti più impegni e molto più lavoro, sia a a casa che al di fuori di essa. I momenti di svago sia in solitaria che con gli amici purtroppo non saranno in agenda, in questa giornata.

Buonumore per Scorpione

Bilancia: teneri ed estremamente dolci, non soltanto avrete una complicità con il partner alquanto simbiotica, ma avrete anche un occhio di riguardo per i colleghi evidentemente in difficoltà.

Scorpione: avrete un buonumore da far invidia che vi darà una carica nuova per le questioni burocratiche e che vi darà maggiore creatività sull'aspetto pratico dell'ambito professionale.

Sagittario: dovrete fare appello a tutta la vostra calma e al vostro autocontrollo, perché questa giornata inizierà con doveri e spese a cui far fronte senza poter procrastinare o rinunciare del tutto.

Capricorno: i progetti saranno letteralmente 'baciati' dalla fortuna di Giove che sarà preponderante anche per le persone di questo segno ancora alla ricerca di un lavoro. Arriveranno delle novità decisamente sostanziose.

Acquario: sarete molto dediti al lavoro, alle vostre ambizioni di stampo professionale ma anche attenti alle esigenze delle persone che vi stanno attorno e soprattutto che lavorano con voi in squadra.

Pesci: vi sentirete piuttosto smarriti sul posto di lavoro, questo perché avrete dei cambiamenti in atto che non avrete il tempo necessario per assimilare e rendere più 'confortevoli' per voi stessi.