Nell'oroscopo della giornata di martedì 26 maggio, la Luna si troverà nel segno zodiacale del Cancro che, assieme a Marte in trigono dal segno dei Pesci, riuscirà a fare faville sia in amore che al lavoro, mentre Venere in sestile per il segno del Leone, sarà di grande aiuto per poter parlare di sentimenti. Capricorno riuscirà a far comprendere al partner o a un amico ciò che desidera, mentre Sagittario prenderà delle scelte in base alla propria disponibilità Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 26 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 26 maggio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di martedì leggermente sottotono per voi nativi del segno, considerato che la Luna si trova in quadratura dal segno del Cancro.

Non che la vostra sarà una giornata pessima, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, semplicemente fate un po’ d'attenzione a quel che fate. In amore Venere ancora in sestile vi garantisce piacevoli momenti insieme, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single provate a esprimere meglio il vostro punto di vista. Voto - 7,5

Toro: in questa giornata preferirete prendervi cura di voi stessi secondo l'oroscopo di martedì, soprattutto se siete single. Se avete una relazione di coppia invece vi piacerà molto apparire belli di fronte al partner, e cercare di fare colpo. Per quanto riguarda il lavoro qualche disaccordo con i colleghi a volte è normale, l'importante è che riusciate a comprendervi a vicenda e cercare di mandare avanti le vostre mansioni senza ulteriori problemi.

Voto - 7

Gemelli: configurazione astrale ancora soddisfacente per voi nativi del segno, grazie a Venere e Mercurio in congiunzione. In amore sarà facile per voi rendere felice la vostra anima gemella, magari passando in un negozio a farle un regalino. L'importante sarà l'effetto sorpresa e l'amore che dimostrerete.

Se siete single e dovete dire qualcosa di importante a un amico, fatelo. La sincerità sarà sempre apprezzata. Nel lavoro sarete disposti ad impegnarvi notte e giorno pur di riuscire a svolgere alla perfezione un progetto importante. Voto - 8

Cancro: oroscopo di martedì che vedrà la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, assieme a Marte in trigono dal segno dei Pesci.

Con questo cielo in amore avrete una gran voglia di romanticismo da condividere con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Una bella serata romantica fatta di candele e petali rosa sarà l'ideale. Se siete single sarete al settimo cielo al pensiero che potrete trascorrere del tempo con la persona che amate. Nel lavoro avrete modo di stringere un accordo importante, che permetterà di migliorare le vostre finanze. Voto - 8,5

Leone: oroscopo di martedì soddisfacente per voi nativi del segno, grazie al pianeta Venere in sestile dal segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale riuscirete a catturare l'attenzione della vostra anima gemella, provando a fare qualcosa che possa piacere molto ad entrambi, come parlare d'amore.

Se siete single arriverà una risposta o un segnale da parte della persona che amate. Nel lavoro i risultati cominciano a migliorare, e la cosa vi renderà molto entusiasta. Voto - 8

Vergine: con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, l'oroscopo continua a non esservi favorevole per quanto riguarda la sfera sentimentale. Entrare in sintonia con il partner non è mai stato così difficile prima d'ora. Forse prendere momentaneamente le distanze potrebbe essere una soluzione. Se siete single affrontate la realtà e convincetevi che alcune cose purtroppo non potrete mai raggiungerle. In ambito lavorativo vi renderete molto partecipi nelle mansioni di gruppo, risultando una preziosa risorsa. Voto - 7

Bilancia: oroscopo di martedì positivo per voi nativi del segno grazie a Venere e a Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli.

Sul fronte sentimentale avrete voglia di condividere piacevoli momenti con la vostra anima gemella, che possano rimanere tra i ricordi più belli della vostra storia d'amore. Se siete single un po’ di superficialità a volte non guasta, cercate solo di non essere pigri. Per quanto riguarda il lavoro state sicuramente svolgendo bene le vostre attività, e presto otterrete piacevoli soddisfazioni. Voto - 8

Scorpione: configurazione astrale ottima per voi nativi del segno, con la Luna e Marte in trigono rispettivamente dal segno del Cancro e dei Pesci. Per quanto riguarda la sfera sentimentale una certa serenità emotiva sarà perfetta per instaurare il giusto approccio con la vostra anima gemella. Se siete single attenzione a quello che dite.

Potrebbe rovinare un rapporto. Nel lavoro state per ricevere delle novità nella vostra vita, che miglioreranno la condizione economica, quindi continuate sempre a comportarvi onestamente, come avete fatto fin ora. Voto - 7,5

Sagittario: ancora una giornata no per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì. In ambito lavorativo prendete le vostre scelte con cura e soprattutto in base alla vostra disponibilità, soprattutto economica. In ambito sentimentale il vostro legame con il partner non sarà pessimo, ma dovrete continuare sulla retta via affinché si rinsaldi del tutto. Per quanto riguarda i cuori solitari non fatevi distrarre da persone o cose che potrebbero solamente ostacolarvi. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di martedì leggermente in calo per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda l'ambito lavorativo, considerato che la Luna si trova in opposizione.

Cercate di evitare gli impegni più complicati per non commettere errori di alcun tipo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece riuscirete a far comprendere al partner cosa volete dalla vostra relazione di coppia. Se siete single la vostra onestà e voglia di comunicare saranno apprezzate da chi conoscete. Voto - 7

Acquario: gli influssi del Sole, di Venere e di Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli completano un oroscopo promettente per voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale le cose stanno andando per il meglio, e per esaltare al meglio la vostra relazione di coppia, fare una piacevole sorpresa al partner, sempre che non sia per prima lui o lei a farla a voi.

Se siete single apprezzerete molto la compagnia degli amici dopo così tanto tempo. Per quanto riguarda il lavoro la vostra tranquillità vi aiuterà ad esprimere meglio le vostre competenze. Voto - 8

Pesci: il vostro cuore batte forte in questa giornata, soprattutto se siete single, probabilmente grazie alla Luna in trigono. Se siete single approfittatene per stare insieme alla persona che amate, e rafforzare il vostro legame. Se avete una relazione fissa imparerete dai vostri errori e vi farete perdonare dal partner. Per quanto riguarda il lavoro i vostri colleghi avranno molta fiducia in voi e voi cercherete di non deluderli, soprattutto considerando che Marte si trova in congiunzione. Voto - 7,5