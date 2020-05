L'oroscopo del mese di giugno preannuncia un periodo piuttosto interessante per i nativi sotto il segno dell'Acquario, che potranno contare ancora per un bel po’ di tempo sul pianeta Venere in trigono dal segno dei Gemelli, mentre Bilancia sarà particolarmente soddisfatta della propria relazione sentimentale, con i single che faranno interessanti conoscenze. Pesci riuscirà ad ottenere qualche piccolo successo sul posto di lavoro, anche se con gran fatica, così come Sagittario dovrà fare attenzione a possibili imprevisti sul posto di lavoro, causati da Mercurio in opposizione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di giugno 2020 per quanto riguarda la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo giugno 2020, seconda sestina

Bilancia: oroscopo del mese di giugno ottimo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno, considerato che avrete il pianeta Venere che formerà un ottimo trigono dal segno amico dei Gemelli. La vostra relazione di coppia sarà molto intrigante e vivrete momenti di puro romanticismo con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i cuori solitari invece Giove in quadratura dal segno del Capricorno non promette amori sinceri. Potreste anche riuscire a imbattervi in una nuova relazione d'amore, ma dovrete saperne prendere cura.

Non dubitate delle vostre capacità dunque e amate la vostra potenziale anima gemella con tutto l'amore che avrete dentro. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo il periodo sarà piuttosto discreto, ma Mercurio che passerà in quadratura dal segno del Cancro, potrebbe portare qualche piccolo calo nei vostri guadagni.

Abbiate sempre fiducia e grande passione del vostro lavoro e cercate di non mollare mai. Voto - 7,5

Scorpione: nonostante il pianeta Venere non sarà in posizione favorevole, l'oroscopo del mese di giugno potrebbe riservarvi qualche piccolo piacere nella vostra relazione di coppia. Intendiamoci, non ci saranno ogni giorno litigi con il partner, ma nemmeno vivrete sempre momenti felici, ad eccezione di qualche caso.

Inoltre, non tiratevi indietro se avete dei progetti interessanti da proporre, perché questi andranno avanti abbastanza bene. Se siete single sarà un periodo pieno di riflessioni per voi nativi del segno. Cercherete di fare chiarezza nella vostra mente e nel vostro cuore, preparandovi al meglio per corteggiare la persona che vi piace, e magari con un po’ di fortuna, potrebbe riuscire a diventare la vostra anima gemella. Nel lavoro il trigono di Mercurio con il segno del Cancro prometterà grandi soddisfazioni, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Fate colloqui, proponete progetti particolari, date il meglio di voi e vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di giugno non particolarmente entusiasmante per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che avrete il Sole e Venere in opposizione al vostro cielo.

Non aspettatevi dunque un affiatamento di coppia alto, anche perché parlare di sentimenti alla vostra anima gemella non sarà tra i vostri interessi durante il mese. Per quanto riguarda i cuori solitari l'oroscopo consiglia di mantenere il rapporto con gli amici e in particolare con la persona che segretamente amate, ma non cercate di affondare il colpo in questo periodo se volete evitare figuracce. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo le cose procederanno meglio del mese scorso, ma anche qui nulla di particolarmente esaltante. Certo, i miglioramenti li noterete fin da subito, ma sarà ancora presto prima di parlare di una chiara e netta ripresa. Voto - 6,5

Capricorno: il pianeta Venere non sarà in ottima posizione nel vostro cielo secondo l'oroscopo del mese di giugno, ma potrete contare su un buon Marte in sestile dal segno dei Pesci, oltre che al caro Giove in congiunzione al vostro cielo ormai da un po’ di tempo.

Sul fronte sentimentale potrete mettere in mostra il vostro fascino se siete single, e vedrete che riuscirete ad attirare l'attenzione di qualcuno. Se avete una relazione stabile, sarà un periodo discreto, con piacevoli momenti insieme alla vostra anima gemella, e qualche piccolo malinteso. Sul fronte lavorativo la mancanza di idee potrebbe farsi sentire in questo periodo dove tutti vorrebbero godersi il Sole, di conseguenza potrebbe essere una buona idea entrare a far parte di lavori di gruppo per cercare di avere qualche spunto interessante. Voto - 7

Acquario: ottimo oroscopo di giugno per voi nativi del segno, con il Sole e Venere in trigono dal segno dei Gemelli che vi daranno notevole supporto soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

L'amore fioccherà nella vostra relazione di coppia, portando tanti bei momenti da vivere insieme alle persone che amate, in particolare nella prima metà del mese. Se siete cuori solitari uscire e frequentare nuovi posti, magari in compagnia dei vostri amici potrebbe essere una buona idea in quanto potreste essere notati. Sul fronte professionale potrete contare sull'appoggio di Saturno, pronto a darvi una mano a rendere un po’ più piacevole il vostro impiego. Arriveranno tante mansioni da svolgere che potrebbero garantirvi grandi soddisfazioni e voi non vi tirerete indietro per far sì che si rivelino un successo. Voto - 8,5

Pesci: il vostro oroscopo non sarà grandioso per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che il pianeta Venere continuerà a mettervi i bastoni tra le ruote.

Limitatevi a fare l'indispensabile in compagnia del partner, in quanto sarà difficile mantenere un buon affiatamento di coppia, e di conseguenza il rischio di causare dei litigi sarà piuttosto alto, soprattutto nella prima parte del mese. Se siete single e dovreste riuscire a imbattervi in una nuova storia d'amore, dovrete dimostrare di essere all'altezza della persona che avete scelto di avere al vostro fianco se volete che questa storia duri. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo riuscirete ad ottenere qualche successo lavorativo, che vi permetterà di ottenere discreti guadagni da investire in qualcosa che possa facilitare la vostra vita quotidiana. Voto - 6,5