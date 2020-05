L'Oroscopo di martedì 26 maggio approfondisce i transiti planetari fortunati, elargendo dei consigli utili per l'amore e per afferrare al volo alcune opportunità preziose per la sfera lavorativa. Intrigante il trigono di Marte e Luna che produce un'energia dirompente, altalenante per le emozioni poiché combattuta tra la sensibilità e l'irritabilità. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Marte in Pesci nell'oroscopo di martedì

Ariete: la Luna non è nella posizione migliore per l'amore e può causare tensioni e sprigionare indecisione. Ma Marte è dalla vostra parte e garantisce tanta forza di volontà nel portare avanti i desideri, cercando di concretizzarli con fiducia e ottimismo.

Si prevedono buone possibilità di chiudere attività fruttuose per il lavoro.

Toro: l'influsso della Luna dal Cancro e di Marte dai Pesci risulta positivo per voi. Insieme a Urano, questa situazione astrale dà il via a un approfondimento più dinamico dell'amore. Nuove energie che acquistano intensità sono tutte da incanalare nel verso giusto per concretizzare anche i progetti lavorativi con successo.

Gemelli: la vivacità che vi è consona non manca mai e siete più disinvolti in amore, con gli astri nel segno che rendono gli affetti versatili e leggeri. Mercurio promette nuovi incontri o l'approfondimento di conoscenze che possono diventare qualcosa di più. Attenzione a Marte e Nettuno in quadratura che creano nervosismi in ambito lavorativo.

Cancro: la Luna diventa molto accogliente nel segno e nutre i sentimenti, sprigionando un istinto materno che fa proteggere le persone amate con grande bontà d'animo. State seminando sensazioni profonde in amore per raccogliere i frutti in futuro e siete chiamati a dare un taglio con il passato, aprendovi anche alle novità lavorative più promettenti per voi.

Leone: la vostra simpatia e il vostro fascino non passano di certo inosservati e Mercurio promette intriganti sorprese in amore. Siate quindi più concilianti con gli altri, vincendo un atteggiamento talvolta troppo testardo e nocivo per l'amore. Alti e bassi sul lavoro, dove dovete aprirvi di più a una comunicazione produttiva.

Vergine: c'è un mondo interiore da riequilibrare e Marte in opposizione con Nettuno quasi sfida a tenere testa a un atteggiamento molto altalenante nei confronti dell'amore. Difficile gestire al meglio quest'energia dirompente che rende suscettibili a tratti. La Luna dal Cancro cerca di mitigare il tutto con la sensibilità e in ambito professionale è favorito il lavoro creativo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Giove e Plutone dal Capricorno consigliano di avere maggiore fiducia in voi stessi. Così potete vincere anche una quadratura di Luna che rende le sensazioni un po' troppo nostalgiche e malinconiche. Ritrovate nuova energia quindi poiché Venere e Sole splendono per voi e insieme a Mercurio promettono grandi novità in amore.

Buono il lavoro.

Scorpione: Marte e Nettuno dai Pesci, se da un lato producono sensualità e grande sensibilità, dall'altro subiscono l'influenza di una Luna che causa irrequietudine. La voglia di fare è tanta. Nascondete internamente quest'ansia che fa male, poiché dirompente, e cercate di trovare un obiettivo per nutrire l'anima invece di creare insoddisfazione. Cercate di incanalarla al meglio nelle sfere vitali. Il lavoro è in netto miglioramento.

Sagittario: il clima è equilibrato in famiglia e viene mitigato dall'influsso favorevole di Saturno che regola gli affetti in maniera prudente e razionale. In ambito lavorativo, cercate di non innervosirvi se alcuni colleghi vi stuzzicano. In amore, Urano introduce intriganti novità dinamiche e sensazionali.

Capricorno: attenzione a una figura femminile che può fare il doppio gioco, fingendosi amica ma cercando poi di seminare zizzania. State in guardia e attenzione a non lasciarvi prendere da alcuni sbalzi d'umore che possono essere nocivi per l'amore. Marte dai Pesci carica di energia vitale che deve essere scaricata nel verso giusto, per rigenerarvi e aprire nuovi orizzonti promettenti per l'amore e per il lavoro.

Acquario: se Plutone molto vicino a voi, poiché posizionato in Pesci, amplia il campo d'azione introducendo nuove possibilità, Saturno restringe il tutto con il suo rigore severo. Ma non temete, i cambiamenti sono alle porte e avvengono in maniera impercettibile e graduale. Nuove strutture consapevoli devono essere coltivate attraverso un'evoluzione interiore che risulta benefica per tutti i settori vitali.

Pesci: la Luna dal Cancro approfondisce una sensibilità che fa male poiché troppo ricettiva e difficile da manovrare con Marte e Nettuno nel segno. Passate da un'eccessiva indifferenza a un'estrema irritabilità poiché pervasi da questa energia difficile da incanalare al meglio. La Luna punta un riflettore sui vostri bisogni e consiglia di lasciare alle spalle le sensazioni passate.