L'oroscopo del weekend del 7 e 8 marzo si tinge di sfumature intense. La Festa delle Donne incontra una Luna in Scorpione che non ama le mezze misure: porta alla luce ciò che è rimasto in ombra, accende desideri sopiti, amplifica intuizioni e rende ogni parola più carica di significato. È un fine settimana che parla di consapevolezza, di dignità, di forza interiore. Alcuni segni dovranno fare i conti con tensioni, come lo Scorpione, che prende solo 2 stelle in classifica.

Classifica e oroscopo del fine settimana 7-8 marzo 2026

⭐⭐Scorpione ♏Tutto si amplifica: emozioni, orgoglio, nervosismo.

Se desiderate serenità dovrete mettere da parte la rigidità e fare un passo verso chi vi è accanto. Le giornate possono risultare sottotono, sia in amore sia nel lavoro. Meglio evitare polemiche, soprattutto se nascono da vecchie questioni mai risolte. La forza vera, in questo weekend, sarà chiedere scusa o ammettere una fragilità. È un atto di coraggio, non di debolezza.

⭐⭐⭐Sagittario ♐Due giornate agitate sul piano sentimentale. Potrebbero nascere tensioni o discussioni inattese, specie se ultimamente avete evitato un confronto diretto. Sul fronte professionale, invece, le stelle vi sostengono: spostamenti, nuovi progetti e iniziative trovano terreno fertile. L’energia fisica non manca, ma attenzione a non usarla per alimentare contrasti.

Canalizzatela verso obiettivi concreti.

⭐⭐⭐Pesci ♓Piccole incomprensioni possono affiorare nelle coppie più giovani, dove c’è ancora bisogno di conoscersi meglio. Le aspettative rischiano di superare la realtà. Chi vive un rapporto stabile, invece, potrà contare su maggiore complicità. In ambito lavorativo il cielo è favorevole: idee e proposte possono trovare ascolto. Siate chiari nelle richieste, eviterete malintesi.

⭐⭐⭐Acquario ♒Weekend positivo per il lavoro: trattative e collaborazioni possono muovere passi interessanti. Le stelle spronano ad attaccare, non a restare in difesa. In amore, però, alcune questioni irrisolte chiedono attenzione. Non rimandate ancora un chiarimento necessario.

I single possono vivere incontri stimolanti, ma dovranno distinguere tra entusiasmo e reale compatibilità.

⭐⭐⭐⭐Leone ♌Il cuore è favorito, grazie a un cielo che sostiene il dialogo e la ricerca di equilibrio nella coppia. Se ci sono state tensioni, questo è il momento giusto per riavvicinarsi. Sul lavoro e sul piano fisico, invece, potrebbero emergere stanchezza o piccoli malesseri. Non pretendete troppo da voi stessi. Rallentare vi aiuterà a evitare irritazioni inutili.

⭐⭐⭐⭐Toro ♉La settimana vi ha messi alla prova e ora sentite il bisogno di fermarvi. Il consiglio è semplice: meno impegni, più riposo. L’amore resta in primo piano e può regalare momenti piacevoli, così come eventuali nuovi incontri.

Non sovraccaricate l’agenda. Ogni tanto la pausa è un investimento sulla serenità futura.

⭐⭐⭐⭐Cancro ♋Le stelle vi sorridono e rendono il clima affettivo più dolce. I single possono lasciarsi andare, mentre chi ha vissuto una pausa sentimentale può riaprire il cuore con maggiore fiducia. Nel lavoro, invece, meglio non forzare situazioni complicate. Piccoli ostacoli o contrasti potrebbero richiedere diplomazia. Concentratevi su ciò che vi fa stare bene.

⭐⭐⭐⭐Bilancia ♎Gli astri proteggono la sfera professionale. Per chi lavora in team o a contatto con collaboratori si aprono opportunità di confronto costruttivo. In amore si intravede un recupero nelle coppie che hanno vissuto incomprensioni. I single, però, dovranno armarsi di pazienza: non è il momento più propizio per nuove storie davvero significative.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli ♊Weekend dinamico sul fronte lavorativo. È il momento giusto per fissare appuntamenti, colloqui o concludere trattative. Le energie non mancano e sabato si prospetta particolarmente brillante. Godetevi questo slancio, perché l’inizio della settimana successiva potrebbe risultare più lento. Meglio sfruttare ora l’onda favorevole.

⭐⭐⭐⭐⭐Capricorno ♑Le stelle vi invitano ad aprire il cuore. Parlate con sincerità al partner, affrontate ciò che vi pesa e non temete di mostrarvi vulnerabili. Sono favorite anche le iniziative personali e professionali. Spostamenti e nuovi inizi possono portare soddisfazioni. L’importante è non trattenere emozioni che chiedono di essere espresse.

⭐⭐⭐⭐⭐Ariete ♈Weekend vivace, soprattutto per chi desidera ampliare la rete di contatti.

Gli influssi positivi favoriscono incontri, dialoghi e nuovi spostamenti. In amore e nei rapporti interpersonali si possono gettare basi solide. Anche sul lavoro è possibile costruire qualcosa di importante, a patto di restare concentrati e non disperdere energie.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Vergine ♍Uno dei segni più favoriti. Si riaccende la passione e la determinazione, mentre certi influssi astrali rendono possibili incontri inaspettati e ritorni sorprendenti. Anche sul piano professionale il momento è fertile: idee e progetti possono prendere forma concreta. Lasciate spazio all’imprevisto, perché potrebbe trasformarsi in un’occasione preziosa.