L'Oroscopo di giugno è pronto a svelare come saranno amore, soldi e lavoro nel mese che chiude le porte alla primavera e fa spazio all'estate. Fino al 20 giugno, il Sole continuerà a soggiornare nella casa dei Gemelli, ma da domenica 21 giugno ogni cosa prenderà un'altra piega con l'ingresso di Sole e Luna in Cancro. Saranno dei giorni importanti e pieni di voglia di vivere. Esploderanno le emozioni, le passioni e i progetti. Qualcuno avrà modo di staccare la spina e partire sia per un piccolo viaggio fuori porta che per una vacanza al mare. La pelle risulterà più abbronzata, gli abiti più freschi e la gioia di molti segni sarà incontenibile.

Scopriamo le previsioni delle stelle degli ultimi sei segni dalla Bilancia ai Pesci.

Previsioni per Bilancia e Scorpione

Bilancia - Giugno sarà per voi un mese ricco di amore e di tanta voglia di fare. Sarete impegnati in alcune attività produttive e non vi annoierete. Qualcuno intraprenderà un'emozionante relazione che potrebbe rivelarsi duratura. Cercate di non essere pressanti con il partner di sempre, la fiducia è importante. Qualche nativo della Bilancia avrà modo di staccare la spina dopo mesi e mesi di durissimo lavoro. I più fortunati partiranno per le vacanze al mare, infatti l'oroscopo svela che sarà il mese migliore per concedersi una gita. Buone notizie per chi ha perso un'entrata economica o un lavoro, giugno porterà nuove opportunità e interessanti occasioni da cogliere al volo.

Le serate saranno altamente intense e speciali, ritroverete la forma fisica anche se dovrete ancora smaltire qualche chilo. Quella trasformazione interiore ed esteriore che portate avanti da inizio maggio, finalmente si completerà. Ne uscirete completamente cambiati e migliorati. La fortuna vi sorriderà.

Scorpione - Le previsioni astrologiche rivelano che sarà un mese altamente passionale. Il vostro fascino sarà stellare e farete tante conquiste. Se siete in coppia dovrete prestare attenzione a non provocare gelosie nel partner. Rivedrete dei parenti alla lontana o persone care che vivono a chilometri di distanza.

Gioiranno anche coloro che stanno insieme da qualche mese o che devono convolare a nozze. Giugno porterà feste, divertimento e tanta voglia di stare al centro dell'attenzione. Entro la fine del mese succederà qualcosa di sorprendente. Rivoluzionatevi interamente, cambiate look e colore di capelli. Siete rimasti troppo tempo chiusi in casa a vivere di preoccupazioni, per tale ragione tutte le emozioni sopite esploderanno visibilmente nelle settimane di giugno. Shopping al centro commerciale.

L'Oroscopo di giugno per Sagittario e Capricorno

Sagittario - Il mese di maggio ha portato assestamento generale. Prossimamente ci saranno un paio di questioni economiche da rivedere e sistemare. Sarete al centro di un sostanziale cambiamento e potrete ripartire da zero facendo tabula rasa.

In questo mese imparerete nuove cose, amplierete le vostre passioni e vi concederete molte uscite. Avrete addosso la sensazione e la voglia di recuperare il tempo perso. Sarà possibile riallacciare quei contatti persi e fare nuove amicizie. Nella vita bisogna sempre guardare avanti altrimenti si rischia di andare a sbattere. Dunque, lasciatevi il passato alle spalle e concentratevi sul presente, solo così potrete costruire un futuro prosperoso. Chi ha lavorato anche durante il periodo di lockdown finalmente potrà staccare la spina e prendersi una meritata vacanza.

Capricorno - L'oroscopo vi vedrà, nel complesso, trascorrere un'estate di tregua. Qualche giornata di sottotono sarà da mettere in conto, ma nulla di preoccupante.

Saprete cavarvela piuttosto bene. Nel lavoro non mancheranno complimenti ed elogi, siete un segno che da l'anima per riuscire nelle cose. Avrete un buon cielo astrale anche se, dal 21 giugno, il Sole entrerà nel Cancro e potrebbe recarvi dei disagi. Guardatevi alle spalle dai falsi amici, tagliate i ponti con i soggetti negativi. Chi ha in programma un trasferimento, non vedrà l'ora di poter cominciare una nuova vita altrove. Giugno sarà il mese delle partenze e degli arrivi. Rinnoverete il vostro guardaroba e cambierete il mobilio. Possibili ristrutturazioni in atto, arriveranno anche degli ottimi guadagni! Chi non lavora dovrà accettare una proposta anche a part-time. I cuori solitari avranno delle serate passionali.

Le previsioni astrologiche per l'Acquario e Pesci

Acquario - Eredità, patrimoni, immobili, soldi, questi temi scottanti torneranno in ballo durante il mese di giugno. L'oroscopo invita a stare in guardia dai parenti serpenti e dai colleghi chiacchieroni. Sarete nel pieno di una trasformazione interiore, infatti, non avrete più voglia di condurre la medesima vita di prima. Giugno vi cambierà ulteriormente, se c'è qualcosa che bolle in pentola allora sarà meglio attuarla in questo mese perché a luglio e agosto potrebbero verificarsi degli intoppi agghiaccianti. Le coppie giovani avranno voglia di mare, sole e divertimento, ma in vista del prossimo inverno sarà meglio non lasciare nulla in sospeso.

Le coppie sposate o conviventi prenderanno delle decisioni sostanziali, finalmente sarà possibile compiere un passo in più. Bene la carriera, ma allacciate nuovi contatti. Prenderete parte a degli eventi ma cercate di non abbuffarvi.

Pesci - Avrete modo di recuperare terreno e di rimettervi in pari. Con la persona del cuore sarà possibile improvvisare un viaggio o un piccolo party. Ancora non ve la sentirete di cantare vittoria e di gettare la maschera e farete davvero bene ad essere prudenti. Cercate di non perdere la testa altrimenti ne pagherete le conseguenze nel prossimo autunno-inverno. Nel lavoro dovrete cambiare qualcosa ma troverete la vostra strada e potrete realizzarvi per conto vostro.

Un affare immobiliare vi consentirà di respirare, giugno sarà il mese della vostra rinascita ma dovrete fare ogni cosa con calma e perfezione. Il successo si nasconde nei dettagli. Vi capiterà di sbagliare e di perdere la pazienza ma non dovrete tirarvi indietro. Solo insistendo sarà possibile arrivare al traguardo e sorridere alla vita.