Le previsioni astrologiche per il mese di giugno rivelano buoni auspici per i segni zodiacali del Cancro, della Bilancia e dell'Acquario, mentre affronteranno un mese più difficoltoso i segni dello Scorpione e del Capricorno. Prosperità per il Sagittario e novità in amore per i Gemelli e per la Vergine. Vediamo in dettaglio quale sarà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per il mese di giugno.

Oroscopo mensile da Ariete a Cancro

Ariete: l'inizio mensile non sarà un inizio del tutto promettente, tuttavia grazie a Venere avrete modo di avere dei miglioramenti durante il corso del mese. Miglioramenti che dipenderanno soprattutto da voi stessi e dalla vostra capacità di affrontare gli ostacoli.

Toro: il mese di giugno sarà un mese titubante: ci saranno degli alti e bassi, le prime settimane potrebbero presentarsi alcune difficoltà soprattutto dal punto di vista sentimentale. Alcune questioni lasciate in sospeso con il vostro partner necessitano di essere chiarite al più presto.

Gemelli: costellazioni favorevoli per i Gemelli. Nel mese di giugno avrete l'opportunità di godere della buona luce delle costellazioni astronomiche. Ben presto vedrete dei miglioramenti sia in ambito professionale che in quello sentimentale. Anche per i single potrebbe essere un mese di interessanti novità.

Cancro: mese altamente favorevole per il segno zodiacale del Cancro. Avrete l'accompagnamento della Luna verso metà mese, ciò influirà positivamente sulle vostre giornate.

Anche il vostro stato d'animo e i rapporti di coppia beneficeranno dell'energia positiva lunare.

Previsioni astrologiche di giugno, da Leone a Sagittario

Leone: ultimamente, alcune preoccupazioni vi fatto stare in sovrappensiero. Spesso siete distratti e non sempre ascoltate quello che hanno da dirvi le persone che tengono a voi.

Nel mese di giugno sarebbe opportuno prendervi una pausa dai vostri pensieri negativi e concedervi solo a tutto ciò che vi trasmette positività.

Vergine: mese positivo anche per la Vergine. Il mese di giugno potrebbe significare una svolta per chi è nato sotto questo segno. Potrebbero arrivare delle avvincenti novità che potrebbero riguardare anche il fronte sentimentale, soprattutto per chi è in cerca dell'anima gemella.

Bilancia: secondo l'oroscopo di giugno, sarà un mese un po' impegnativo ma nello stesso tempo positivo. Impegnativo perché per alcuni potrebbero intensificarsi le attività lavorative per cui le vostre giornate potrebbero essere particolarmente 'piene'; d'altro canto godrete di un'ottima sintonia di coppia che si tradurrà in armonia e tranquillità con il vostro partner.

Scorpione: mese un po' sfortunato per lo Scorpione. Marte e Saturno non sono in aspetto favorevole per cui è probabile che si presenteranno alcuni inconvenienti che interesseranno sia l'ambito lavorativo sia quello privato: avrete comunque la possibilità di risolvere i vostri piccoli problemi. Forse un leggero miglioramento potrete avvertirlo verso la fine del mese.

Sagittario: mese fruttuoso per il Sagittario ma attenzione, pur rivelandosi un mese ricco e prosperoso tuttavia dovrete fare attenzione ad alcune situazioni che potrebbero sfuggirvi di mano e farvi ritrovare in una posizione opposta.

Oroscopo del mese di giugno da Capricorno a Pesci

Capricorno: mese non molto promettente per il Capricorno: alcune colpe potrebbe ricadere su di voi senza una giusta causa. Cercate di essere prevenuti sotto questo aspetto e prendete prima le vostre difese, alcune persone potrebbero tramare qualcosa a vostra insaputa. È meglio indagare prima che la verità venga a galla.

Acquario: buoni propositi per il mese di giugno. La bella stagione è ormai alle porte e questo non vi dispiace affatto, anzi.

State, inoltre, riponendo le vostre speranze su alcuni progetti che sperate di realizzare in un tempo futuro. Il mese di giugno sarà un mese fresco, pieno di novità e di buone opportunità. Non fatevele scappare.

Pesci: mese interessante anche per i Pesci. I riflettori saranno puntati soprattutto sulle giovani coppie. Il romanticismo e la passione sono aspetti che non mancheranno nel vostro rapporto, l'importante però sarà cercare di alimentarli costantemente anche quando si attraverseranno periodi più difficili.