Le previsioni astrologiche in relazione alla prossima settimana, quella che andrà dal 25 al 31 maggio, rivelano buone prospettive per il segno zodiacale del Toro e della Vergine. Settimana meno incoraggiante per il segno zodiacale del Leone e della Bilancia. Complicazioni in arrivo per lo Scorpione con opportunità in arrivo per il Sagittario. Vediamo in dettaglio quali saranno le previsioni dell'Oroscopo per la prossima settimana.

Oroscopo dal 25 al 31 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete: settimana incerta quella dell'Ariete. Avrete bisogno ancora di qualche chiarimento: quelli che avete ottenuto finora non sono sufficienti.

Qualcuno potrebbe parlarvi alle spalle e tramare a vostra insaputa. Fate attenzione a chi dimostra atteggiamenti sospetti.

Toro: settimana ricca di iniziative e di prosperità. Il segno del Toro sarà accompagnato da Marte nella prossima settimana, dunque sarete travolti da nuove ispirazioni e soprattutto da "voglia di fare". Prendete spunto dalle vostre aspettative e sfruttate le vostre buone qualità.

Gemelli: qualcuno potrebbe essere segretamente innamorato di voi ma non si trova nelle giuste circostanze per dichiararsi apertamente. Per chi è ancora in cerca dell'amore, in arrivo buoni auspici per la prossima settimana: qualche nuova conoscenza potrebbe rivelarsi un futuro o una futura compagna di vita.

Cancro: sorprese in arrivo per la prossima settimana. Un nuovo amore o una buona notizia ridarà tono al vostro umore. Anche in ambito professionale potrebbero esserci alcuni cambiamenti positivi.

Previsioni astrologiche da Leone a Sagittario

Leone: incertezze per il futuro. Siete molto ambiziosi ma non avete avuto ancora la possibilità di concretizzare i vostri progetti.

Anche dal punto di vista sentimentale, state vivendo ancora una situazione barcollante. Le vostre decisioni giocheranno un ruolo fondamentale su ciò che volete ottenere in tempi futuri. Settimana di perplessità e priva di tono.

Vergine: Luna in buona Luce per la Vergine. Un rapporto, un'amicizia sta maturando: state iniziando un processo di cambiamento dal punto di vista affettivo.

Vi affezionate facilmente ma difficilmente cedete la vostra fiducia. Per questo necessitate ancora di tempo.

Bilancia: qualche litigio potrebbe compromettere la vostra stabilità di coppia. La settimana prossima potrebbe essere una settimana di litigi. Fate attenzione a non mettere "benzina sul fuoco": cercate piuttosto di risolvere le questioni in modo più diplomatico.

Scorpione: complicazioni in arrivo nella prossima settimana. Il vostro partner forse sta attraversando un momento difficile, cercate di essere più apprensivi e meno precipitosi nelle conversazioni.

Sagittario: settimana ricca di opportunità per il Sagittario. Qualche probabilità potrebbe esserci sul fronte lavoro. Se si presenteranno delle buone occasioni, valutatele bene e se saranno alla vostra portata non lasciatele scappare.

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio da Capricorno a Pesci

Capricorno: siete alla ricerca di serenità ma soprattutto volete a tutti i costi mantenere la pace. Le piccole discussioni, prive di importanti motivazioni, vi creano disturbo e spesso preferite tralasciare il superfluo. Ricordate, però, che, a volte, quello che per voi è insignificante può essere importante per qualcun'altro.

Acquario: settimana non del tutto negativa per l'Acquario. Alcune situazioni con il vostro partner necessitano di essere chiarite e sistemate. Spesso vi sentite trascurati e non sempre vi sentite felici. Nella prossima settimana qualche miglioramento arriverà soprattutto verso il weekend.

Pesci: una persona a cui tenete particolarmente potrebbe nascondervi qualcosa di importante.

Cercate nei prossimi giorni di indagare a fondo, prima o poi "tutti i nodi arriveranno al pettine".