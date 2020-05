L'Oroscopo del mese di giugno per i Pesci si aprirà con tantissime novità positive in campo professionale. Dopo un paio di mesi pieni di angoscia e preoccupazioni, ecco che a giugno le cose miglioreranno e il lavoro andrà a gonfie vele grazie all'influenza benevola di tanti pianeti e soprattutto a quella di Mercurio in trigono. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, i Pesci in coppia dovranno essere un po' più diplomatici e cercare di non creare incomprensioni con il partner, a causa dell'influenza negativa di Venere in quadratura. Verso la fine del mese le cose miglioreranno e anche i single potrebbero avere delle sorprese importanti.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Opportunità lavorative fortunate nell'oroscopo dei Pesci di giugno

Le previsioni astrali del mese di giugno per voi Pesci si apriranno con un periodo molto fortunato in campo lavorativo. Finalmente tutte le noie che avete dovuto sopportare in questi ultimi mesi saranno solo un brutto ricordo e ricchi di energia positiva come sarete, potrete ricominciare alla grande. Avrete dalla vostra anche la benevola influenza di Mercurio in trigono che aiuterà tantissimo in campo professionale. In questo mese saranno portati a termine tutti i progetti che stavano più a cuore già da tempo. Saranno inoltre favoriti gli investimenti e quindi si potrà affermare che il mese di giugno sarà un periodo veramente fortunato in campo professionale.

Chi di voi è già da un po' alla ricerca di un nuovo lavoro, dovrà attivamente fare dei colloqui perché sicuramente qualcosa troverà. Questo sarà il momento buono per osare e buttarsi a capofitto nel lavoro, per poi ottenere grandi ricompense. Saranno favoriti anche gli investimenti grazie alla benevola influenza di Marte e Nettuno in Pesci, di Urano nel Toro, di Saturno in Acquario e di Giove in sestile che vi proteggeranno con la loro benevola influenza.

Sarà un periodo veramente eccellente per il lavoro: il Sole, in Gemelli fino al 20 giugno e poi dal 21 in Cancro, regalerà una grande energia spontanea che vi farà affrontare ogni situazione con forza e determinazione.

Tanta pazienza nelle previsioni astrali dei Pesci

Il mese di giugno sarà un po' sottotono per i nati dei Pesci per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Tutta colpa di Venere in quadratura che vi farà sentire annoiati e irascibili. Chi di voi già da un po' sta portando avanti una relazione stabile, dovrà cercare di ridimensionarsi ed essere molto paziente con il proprio partner, per cercare di comunicare e poter risolvere in questo modo eventuali noie che si potranno creare. Infatti l'influenza non tanto benevola di Venere potrebbe far nascere incomprensioni o qualche piccolo diverbio. Dovrete cercare di restare calmi poiché avrete dalla vostra il Sole che cercherà di darvi quell'energia giusta per reagire e far andare le cose per il verso giusto. Verso la fine del mese tutto migliorerà poiché gli astri saranno più favorevoli a elargire fortuna in amore e vi sentirete più tranquilli.

Riuscirete finalmente a superare ogni incomprensione con il vostro partner e potrete vivere dei momenti sereni e molto belli insieme. Voi amici dei Pesci invece alla ricerca dell'amore, dovrete cercare di ponderare bene ogni conoscenza, approfondirla al meglio senza buttarvi a capofitto nell'innamoramento. Venere vi farà sentire un po' incostanti e indecisi sul da farsi, ma l'astro solare a voi benevolo regalerà una grande energia spontanea che unita alla sicurezza in voi stessi e alla grande determinazione che avrete, faranno fare la scelta giusta. Chissà che la persona giusta non sia proprio lì dietro all'angolo.