L'Oroscopo di giugno per i Sagittario si aprirà un po' sottotono. Venere in opposizione e Marte in quadratura mineranno soprattutto la sfera sentimentale e occorrerà molta calma per arginare eventuali incomprensioni che potrebbero portare a delle crisi. I single dovranno guardarsi intorno e cercare di approfondire le amicizie, anche se si sentiranno demotivati. Nella sfera professionale le cose andranno meglio, grazie all'influenza di vari pianeti benevoli che permetteranno di portare a termine tutti i progetti e favoriranno gli investimenti. Potrebbe essere proprio il mese giusto per portare avanti progetti professionali.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

A giugno novità interessanti in campo professionale per i Sagittario

Per voi amici del Sagittario il mese di giugno si aprirà con tante novità positive per quanto riguarda il settore lavorativo. Dopo due mesi d'inattività, ecco che ripartirete più forti di prima. Avrete dalla vostra parte l'influenza benevola di tanti pianeti che in questo campo vi proteggeranno. Saturno vi renderà intrepidi e la vostra autostima salirà alle stelle. Voi alla ricerca di un lavoro dovrete approfondire in modo incessante i colloqui: sicuramente qualcosa troverete. Chi di voi Sagittario vorrà concretizzare alcuni progetti tenuti in cantiere da un bel po', in questo mese di giugno dovrà aspettarsi tante novità positive.

Il Sole fino al 20 in Gemelli, e poi dal 21 in Cancro, vi potenzierà con un'energia spontanea e irresistibile: nessuno potrà fermarvi. Urano nel Toro, insieme a Giove e Plutone, darà a voi nati del segno un'energia potente che se sfruttata al massimo garantirà grandi risultati. Questo mese saranno favoriti i progetti importanti, gli investimenti e gli avanzamenti di carriera.

Nuovi progetti e nuove collaborazioni animeranno il mese di giugno, ripartirete alla grande: la parola d'ordine sarà "azione". Dovrete però agire per consolidare i vostri sogni e far sì che si realizzino al meglio, evitando di soccombere davanti alla prima avversità. Non dovrete esitare e andare dritti alla meta senza fermarvi.

Ci penserà il Sole a illuminare il vostro cammino per tutto il mese.

Amore sottotono nelle previsioni astrali dedicate al Sagittario

Il mese di giugno per voi amici del Sagittario si aprirà un po' sottotono a causa di Venere in opposizione e Marte in quadratura che potrebbero farvi sentire nervosi e annoiati nei confronti dell'amore. Dovrete fare attenzione, potreste avere delle piccole crisi o delle incomprensioni con il vostro partner. Voi in coppia dovrete essere più positivi e affrontare il tutto con coraggio e grinta. Spesso, infatti, la quadratura rappresenta uno stimolo a superare gli ostacoli che si mettono sul nostro cammino, creandoci dei problemi. Il consiglio delle stelle è quello di aprire il cuore e vivere i momenti a due con serenità e dolcezza, solo in questo modo non sorgeranno problemi o liti.

Voi amici del Sagittario single avrete in questo mese di giugno qualche noia a causa di Marte in quadratura e di Venere in opposizione. Non dovrete disperare, anche se vi sentirete annoiati, demotivati e non tutti i vostri incontri saranno all'altezza. Magari non proverete quello stimolo ad approfondire le nuove amicizie, perché per voi non saranno abbastanza interessanti, ma dovrete cercare di reagire e andare avanti con coraggio: nuove opportunità si presenteranno all'orizzonte. Magari potreste essere indecisi sul da farsi, ma Urano nel Toro vi aiuterà a scegliere la strada giusta. Siate positivi e ottimisti e godetevi ogni singolo momento della vostra vita, cercate di pensare che l'anima gemella prima o poi arriverà.