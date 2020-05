Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 27 maggio, ci saranno momenti piuttosto incoraggianti per i nativi sotto il segno del Cancro, che potranno contare ancora per qualche ora sugli influssi della Luna in congiunzione, mentre Scorpione sarà decisamente più sensibile e intuitivo in amore. Leone cercherà di rilanciare la propria carriera lavorativa, mentre il Sole favorevole per l'Acquario aiuterà i nativi del segno ad avere momenti di intesa in amore e idee geniali al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 27 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 27 maggio 2020 segno per segno

Ariete: si preannuncia un miglioramento della salute per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì.

Vi sentirete decisamente in forma in questa giornata, con la voglia di impegnarvi a fare qualcosa di concreto non solo per voi. Sul fronte sentimentale infatti vi piacerà molto aiutare il partner qualora ne abbiate bisogno, al solo scopo di stare insieme e solidificare il vostro rapporto. Se siete single alcuni cambiamenti renderanno il periodo più emozionante. Nel lavoro il momento sarà piuttosto incoraggiante per cimentarsi in nuovo progetto. Voto - 8

Toro: potreste notare qualche piccola difficoltà di comunicazione in questa giornata per quanto riguarda il lavoro. Non che non siete in grado di svolgere le vostre mansioni, semplicemente non sarà facile far capire ai colleghi le vostre intenzioni.

Cercate dunque di esprimervi nel modo più chiaro. Sul fronte sentimentale la Luna e Marte in sestile dal segno del Cancro e dei Pesci, promettono piacevoli momenti con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single avrete voglia di dare e ricevere amore. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di mercoledì che vedrà il Sole e Venere in congiunzione al vostro cielo, regalandovi splendidi momenti per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Prendetevi qualche ora in più per stare con la vostra anima gemella, facendo qualcosa che possa portare nuova linfa alla vostra relazione di coppia. Se siete single mettevi in gioco per dimostrarvi delle persone valide, affiatate e movimentate. Per quanto riguarda il settore professionale state svolgendo bene il vostro lavoro, con ottimi risultati che sembrano essere promettenti per il futuro.

Voto - 8,5

Cancro: configurazione astrale che cambia per voi nativi del segno, con Mercurio che entrerà nel vostro cielo, pronto a darvi una mano soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Potrete notare risultati molto incoraggianti, che vi daranno una spinta a dare sempre di più. In amore la Luna in congiunzione e Marte in trigono dal segno dei Pesci vi aiuteranno ad avere momenti intensi ed emozionati con la vostra anima gemella. Se siete single sarà il momento adatto per ritrovare serenità e buonumore. Voto - 8,5

Leone: la situazione sarà decisamente più a vostro agio secondo l'oroscopo di mercoledì. Se nelle settimane precedenti i risultati al lavoro non sono stati esaltanti, ora inizierete a vedere piccoli miglioramenti che vi faranno ben sperare.

In amore Venere favorevole vi farà sentire teneri e gentili nei confronti della vostra anima gemella oppure di un familiare che avrà bisogno di voi. Per quanto riguarda i cuori solitari il periodo comincerà ad essere più favorevole per approcciarsi a nuove conoscenze. Voto - 8

Vergine: sul fronte sentimentale la gelosia potrebbe prendere il sopravvento nella vostra relazione di coppia. Ciò nonostante fate così solamente per avere qualche attenzione in più. Provate strade differenti. Se siete single potrebbe essere difficile instaurare un rapporto sano con gli amici, probabilmente a causa di alcuni problemi personali che v'innervosiscono. Nel lavoro non volete commettere errori per nessun motivo, cercando di concentrarvi per svolgere al meglio i vostri incarichi.

Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo di mercoledì che prevede il Sole e Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Con questo cielo in amore cercate sempre di essere spontanei e vedrete che l'affiatamento tra voi e il partner sarà soddisfacente. Se siete single le emozioni che provate nei confronti di amici e parenti sono vere, ragion per cui non permettete a nessuno di dire il contrario. Nel lavoro potrete contare su nuove occasioni e nuove possibilità che se sfruttate bene potrebbero portarvi buone notizie. Voto - 7,5

Scorpione: la posizione di Marte in trigono dal segno dei Pesci, e della Luna in trigono dal segno del Cancro, completano un oroscopo molto promettente per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale voi single, se siete stati allontanati da una persona, potreste avere l'occasione di riprendere in mano la situazione.

Per quanto riguarda le relazioni fisse sarete più sensibili nei confronti del partner, riuscendo a stabilire un ottimo legame tra voi. Nel lavoro le energie non vi mancheranno, e un po’ di fortuna vi accompagnerà a svolgere nuove iniziative. Voto - 7,5

Sagittario: periodo ancora non molto convincente per voi nativi del segno, a causa del Sole e di Venere in opposizione. In amore sarete teneri, affettuosi, attivi, ma a volte non basterà per dimostrare al partner quanto siete disposti a fare. In ogni caso, continuando su questa strada, presto dovrebbe migliorare la situazione. Abbiate fede. Se siete single se venite da una storia d'amore finita male non abbattetevi. Semplicemente voltate pagina e andate avanti.

Nel lavoro il periodo sarà convincente, nonostante qualche piccola difficoltà di comunicazione, ci saranno comunque buoni risultati. Voto - 6,5

Capricorno: la Luna in opposizione al segno del Cancro continua a mettervi i bastoni tra le ruote secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Non sarà una pessima giornata intendiamoci, semplicemente dovrete fare più attenzione al susseguirsi degli eventi. In amore riuscirete a capire molto bene i sentimenti degli altri, ciò nonostante non sfruttateli per fare leva su argomenti che potrebbero non essere dei più adatti. Se siete single spiegate bene le vostre ragioni e cercate di convincere il vostro interlocutore che non potete fare ciò che chiede.

Nel lavoro riuscirete ad ottenere qualche piccolo successo. Voto - 7

Acquario: oroscopo di mercoledì che vedrà il Sole in trigono dal segno dei Gemelli, pronto a darvi una mano soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sarà più semplice per voi riuscire a stabilire una buona intesa di coppia con il partner, soprattutto grazie al vostro temperamento calmo e gentile. Se siete single potrebbero esserci dei momenti di riflessione. Nel lavoro un po’ di tenacia e di aggressività non faranno male se volete riuscire a raggiungere il successo, soprattutto se avrete delle idee valide. Voto - 8

Pesci: periodo nel complesso stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se avrete bisogno d'aiuto da parte del partner, non esitate, magari potreste riuscire ad ottenere qualcosa in più del previsto.

Se siete single per una volta date più ascolto alle vostre emozioni. Nel lavoro la collaborazione con i colleghi potrebbe rivelarsi molto utile in questa giornata. Potrete contare sul sostegno di Marte per mostrarvi dei lavoratori tenaci e instancabili. Voto - 7,5