L'Oroscopo del giorno 9 maggio sottolinea la presenza della Luna nel campo del Sagittario. L'Astro d'Argento resterà nel suddetto segno di Fuoco fino alla fine della mattinata di domenica 10 maggio. Invece è ottima la posizione di Venere, docile pianeta dell'amore e dei buoni sentimenti in generale che, seppur sotto opposizione lunare, in questo weekend risentirà positivamente del trigono con Marte. Pertanto risulta molto positivo il rapporto tra Venere-Marte ai fini sentimentali: sicuramente c'è da aspettarsi un rinnovo di energie in amore a più di qualche segno.

Oroscopo, la situazione astrologica

Con uno splendido Marte favorevole all'amore, grazie all'ottimo trigono con Venere, questo sabato ritorna la voglia di amare ed essere amati. In coppia, ma anche da single come anche nelle amicizie o in famiglia, questo sabato porterà una nuova ventata di sentimentalità da sfruttare a 360°. Resta ancora stabile la presenza del Sole in Toro insieme ad Urano e Mercurio con, in bella evidenza, la congiunzione in atto tra Sole e Mercurio. Da segnalare prossimamente l'ingresso del Pianeta Marte nel segno dei Pesci, pronto ad unirsi a Nettuno già presente nel comparto.

Candidati alla massima fortuna, in primo piano in queste previsioni, gli amici nativi in Acquario e in Pesci, entrambi sostenuti in amore dalle attuali formazioni astrologiche. Scopriamo insieme cosa dicono le stelle ai segni della sestina compresa da Bilancia a Pesci analizzando l'andamento previsto per la giornata di inizio weekend: in primissimo piano i sentimenti per coppie e single, e il lavoro.

Oroscopo 9 maggio, previsioni segno per segno

♎ Bilancia: ★★★★. L'oroscopo di sabato 9 maggio indica che probabilmente sarà un giorno all'insegna della normalità più assoluta. Le previsioni zodiacali di domani prevedono in amore poche (ma discrete) occasioni da sfruttare. Non lasciatevi sopraffare dal solito tran-tran quotidiano, ok? Quella che a primo acchito potrebbe sembrare una giornata come tante, potenzialmente riserverà delle piccole sorprese.

In coppia dimostratevi sensibili e ricettivi ad eventuali esigenze del partner. Single, partirà un po' a rilento questo giorno, poi però lungo il percorso si riprenderà in meglio. Per quanto riguarda la parte sentimentale, ancora una volta dovrete disimpegnarvi, cercando di capire a chi dare credito: alla ragione o al sentimento? Le previsioni astrali invece, in merito alla parte lavorativa del periodo indicano costanza negli impegni e un pizzico di svogliatezza: visto il periodo, diciamo che ci può stare.

♏ Scorpione: ★★★. L'oroscopo per la giornata del 9 maggio preannuncia un periodo poco reattivo per quanto riguarda cose o situazioni impegnative.

Diciamo che l'inizio di questo weekend per voi del segno sarà da prendere con una certa calma. Quindi una giornata prevista "sottotono", valutata nelle predizioni astrali sotto la media sufficienza. Il periodo comunque potrebbe presentarsi molto più impegnativo per alcuni nativi in prima decade: fatevi due conti e meditate... In amore, periodo magro da prendere con le molle? Certo che si, ma non da essere disperati più del consentito: il problema sarà il riuscire a tenere bene tutto sotto controllo, ma la realtà potrebbe essere difficile da imbavagliare. Qualcosa potrebbe sfuggire di mano: in quel caso, soprattutto se in status single, i primi a perdere le staffe smarrendosi dietro mille "perché" sarete proprio voi dello Scorpione...

Invece, parlando di lavoro, l'oroscopo del giorno sul periodo indicato si annuncia soddisfacente: discrete probabilità di centrare qualche obbiettivo a cui tenete in modo particolare.

♐ Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di domani 9 maggio, indica che sarà una giornata all'insegna della positività della buona fortuna nel settore delle finanze, degli affari o nelle attività di lavoro in generale. In amore pertanto, sentimenti in stallo per via della Luna in opposizione con Venere: tranquilli, tra non molto tutto tornerà a posto. Intanto, in coppia, cercherete (se non lo steste già facendo) di mantenere in tutti i modi il buon umore, sembra però che quasi tutto a livello sentimentale giri contro di voi: tenete duro!

Single, tutto sembra andare per il giusto verso, ad esclusione dell'amore... Non fatela tragica: molto presto arriverà anche per voi una bella anima da amare, però è quasi impossibile stimare quando e come. Di sicuro c'è solo la vostra buona energia e quell'invidiata calma che solo voi del segno vi ritrovate (beati voi!). Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno 9 maggio al Sagittario indica che sarà molto facile trovare persone disposte a dare credito a idee oppure a sostenere eventuali iniziative. Giocate in anticipo le buone carte se l'avete, magari fidandovi nel correre qualche piccolo rischio (calcolato).

♑ Capricorno:★★★★★. L'oroscopo quotidiano per questo sabato indica che probabilmente andrà tutto bene. Ogni cosa in ordine, ottimamente sorvegliata da astri favorevoli. In generale si consiglia di evitare di intestardirsi su "certe" posizioni: fossilizzarsi per pura ripicca, il più delle volte non conduce da nessuna parte e, soprattutto, rende poi le persone difficili da approcciare. In amore invece, splendido periodo: sarà di certo un momento buono da sfruttare se si è in coppia, sia che il rapporto giri su alti livelli ma anche per coloro con parapiglia in corso. Single, se avete già qualcuno/a "sottomano" ma ancora non avete avuto il coraggio di farvi avanti, tranquilli: questo weekend (se lo farete), troverete immense soddisfazioni.

Per gli altri, tutto come da copione: cose/situazioni/persone evolveranno sornione, come al solito. Nel lavoro invece, gli astri preannunciano un sabato indirizzato verso la buona positività. Parte delle stelle si prevedono piene e altamente favorevoli a voi nativi e di certo questo periodo marcerà sulla strada della positività e del buon umore.

♒ Acquario: ★★★★. La giornata di sabato si presenterà docile e abbastanza facile da sottomettere: pronti a sorridere in amore? Certo che si, anche se a qualche nativo il periodo potrebbe anche riservare un po' di "fatica" in più, dalla quale ovviamente poter esimersi.

A quest'ultimi un consiglio: che ne pensate (potendo) di restare a casa soli soletti? Domani facili da vincere saranno stress, noia e stanchezza a causa di situazioni negative stagnanti: avete cercato di tenerle sotto controllo giorni addietro, purtroppo con scarso successo, ma domani ci riuscirete alla grande. In generale, l'oroscopo giornaliero vede nelle persone amate il vostro stimolo di vita, certamente l'unica e sola vostra fonte di ispirazione per il presente e per il futuro... Nel lavoro invece, tutto sommato potrebbe essere un buon fine settimana, forse un tantino faticoso per la maggior parte di voi nativi, più marcato se di seconda o terza decade.

L’attività personale altresì potrebbe segnare il passo: richiesta un poco di pazienza in più.

♓ Pesci: ★★★★. In arrivo una giornata buona, comunque interessata da poche situazioni degne di nota sia in positivo che in negativo, eccezzion fatta per il reparto sentimentale. In amore infatti, soprattutto nei riguardi della coppia a molti nativi tornerà il sorriso: cercate intanto di non esasperare eventuali parere discordanti tra di voi ed il partner, altrimenti sapete bene dove andrete a parare... Diciamo che in questo primo giorno di weekend le discussioni infinite saranno solo un ricordo: con la dolce metà riuscirete a dare un nuovo impulso al rapporto mettendo in primo piano dolcezza, sincerità e voglia di coccole infinite...

Single, sappiamo quanto siete innamorati, vi si legge in volto: allora, non createvi problemi assurdi ma iniziate seriamente e immediatamente a prepararvi per confessarlo a chi sapete. Secondo l'oroscopo del giorno 9 maggio riguardo il lavoro, per chiudere, gli astri hanno una precisazione da fare: sapete bene che state rimandando da un po' di tempo un problema abbastanza importante, vero? Occhio dunque, questo sabato potrebbe di nuovo "bussare" alla vostra porta!

Classifica stelline di sabato 9 maggio

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima seconda zodiacale, dunque il filotto compreso da Bilancia a Pesci.

Prima di passare al riepilogo della scaletta completa, d'obbligo ricordare i segni migliori in assoluto: come anticipato, in prima lista meritatamente sostenuti da astri meravigliosi, Sagittario e Capricorno con Bilancia, Acquario e Pesaci a tenere il passo dei primi in classifica.

