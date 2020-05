L'oroscopo di sabato 16 maggio avrà in serbo moltissime novità ed emozioni per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo: Sole e Urano in Toro, Luna e Marte in Pesci, Mercurio e Venere in Gemelli, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Saturno in Acquario.

Durante la giornata del 16 maggio: Sagittario avrà voglia di divertimento e di relax, mentre i Pesci dovranno fare attenzione nel controllo delle emozioni.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà l'oroscopo di sabato 16 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 16 maggio: Toro socievole e avventatezza per Gemelli

Ariete: avvertirete un forte cambiamento all'interno della vostra vita, forse non riuscirete a identificarne la causa, ma cercherete di cogliere la palla al balzo per cercare di rinnovare la vostra quotidianità. Anche le persone che vi saranno vicine, soprattutto il partner, si renderanno conto di un mutamento profondo e sfaccettato. L'Oroscopo suggerisce di non avere paura di rispondere a domande troppo personali: se sarete sinceri, con gli altri e con voi stessi, tutto andrà per il verso giusto. Attenzione a non trascurare occasioni che potrebbero nascondere entusiasmanti sorprese.

Toro: sarete più socievoli che mai.

Avrete voglia di parlare con persone che non sentivate da tempo, ma l'attuale situazione vi metterà i bastoni tra le ruote. Fortunatamente, videochat e messaggi vi permetteranno di restare in contatto e di esprimere, lo stesso, sentimenti sinceri. Il partner, forse, si mostrerà poco desideroso di scambiare confidenze con voi, noterete una cerca chiusura nei vostri confronti e questo vi allarmerà parecchio.

L'oroscopo suggerisce di aspettare per vedere se la situazione cambia e di provare a creare un dialogo propositivo.

Gemelli: avrete molte idee, ma non tutte saranno positive. Alcune potrebbero esporvi a un pericolo insensato e per questo sarà fondamentale che riflettiate bene sul da farsi. Il vostro desiderio d'avventura mal si sposerà con l'umore dei vostri amici, forse, qualcuno cercherà di assecondarvi per non farvi rimanere male, ma starà voi cercare di decifrare le reazioni degli altri.

Desidererete ripartire, dal punto di vista lavorativo, ma un po' di pigrizia potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.

Cancro: sarà una giornata carica d'affetto e di romanticismo. Verrete travolti da una fortissima passione verso la persona amata e tutto il resto passerà in secondo piano. Ogni battito del vostro cuore sarà un'esplosione di gioia e di positività. Forse, qualche amico, un po' invidioso, vi farà pesare questa condizione, ma non date adito a parole inutili, che potrebbero solo mettervi di cattivo umore. La cosa migliore, al contrario, sarà concentrarvi sul vostro partner e sui sentimenti positivi e sinceri che vi suscita.

Oroscopo di sabato 16 maggio: desiderio di libertà per Leone e Scorpione determinato

Leone: il vostro bisogno di indipendenza e libertà poco si legherà con il desiderio della vostra famiglia di avervi accanto. Vi sentirete controllati in ogni vostra mossa e questo vi metterà di cattivo umore. Non sopporterete le persone apprensive e tenderete a vivere ogni situazione con calma e leggerezza. Qualcuno potrebbe definirvi superficiali, ma voi vorrete vivere solo seguendo ciò che vi farà stare bene. La relazione con il partner non subirà grandi cambiamenti, potrebbero esserci delle piccole incomprensioni, ma niente d'allarmante.

Vergine: vorrete donare un po' di novità alla vostra quotidianità. La situazione che vi premerà di più sarà quella lavorativa: non sarà facile, per voi, accettare questo difficile momento.

Dovrete avere la forza di reinventarvi e di affrontare ogni ostacolo a testa alta. L'oroscopo suggerisce di non dare adito a consigli poco realizzabili, ci sarà chi vi farà credere di sapere tutto, ma che in realtà potrebbe crearvi solamente ulteriori problemi. Tutto si baserà sulla vostra capacità di saper scegliere la strada giusta e di selezionale le persone degne della vostra stima.

Bilancia: non riuscirete più a sopportare il forte senso del dovere con il quale siete cresciuti. Vorrete spezzare questa catena, che vi sta causando solo malcontento. L'oroscopo suggerisce di fare un'azione, anche piccola, per interrompere la vostra routine quotidiana e portare un pizzico di vitalità nelle vostre giornate.

Il partner, sicuramente, vi potrà aiutare in questa missione, ma non sottovalutate il supporto degli amici: si potrà rivelare più prezioso del previsto. Attenzione a non dimenticare che il troppo è come il poco!

Scorpione: non potrete fare a meno di mostrare tutta la vostra determinazione. Saprete, esattamente, quello che vorrete realizzare e non permetterete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote. L'amore avrà un ruolo secondario in questa giornata: darete considerazione al partner solo se riuscirà ad appoggiare il vostro progetto. Con gli amici, al contrario, sarete più tolleranti e tenderete ad ascoltare il loro parere con molta attenzione. L'oroscopo consiglia di non mettere troppa carne al fuoco per non creare confusione.

Previsioni astrologiche del 16 maggio: spensieratezza per Sagittario e nostalgia per Acquario

Sagittario: sarà una giornata all'insegna del divertimento. Cercherete di lasciarvi alle spalle tutte le difficoltà vissute fino a ora in modo da potervi concentrare su attività spensierate. Avrete voglia di entrare in contatti con i vostri affetti più cari, ma forse farete fatica a condividere tutte le loro idee. Vi sentirete pronti a organizzare qualcosa che possa coinvolgere amici, parenti e partner, ma non sarà facile mettere d'accordo tutti. L'oroscopo consiglia di non farvi influenzare troppo dagli altri: sarà importante mantenere calma e fermezza!

Capricorno: potreste essere particolarmente nervosi in questa giornata, non sarà un sentimento legato a un solo mativo, ma diverse cose si mescoleranno tra loro.

Forse, vi sentirete incapaci di affrontare le emozioni che vi si presenteranno: dovrete gestire diverse situazioni e fronteggiare persone non del tutto positive. L'oroscopo consiglia di rimanere fedeli alla vostra personalità e di agire, sempre, secondo il vostro pensiero. Il partner potrà costituire un aiuto importante perché saprà supportarvi e donarvi parole colme d'affetto e gentilezza.

Acquario: avrete voglia di vedere il sorriso sui volti dei vostri amici. Vi mancheranno quei momenti spensierati trascorsi insieme e l'impossibilità di andare a fare una passeggiata insieme o di bere qualcosa al bar vi butterà molto giù di morale. L'oroscopo consiglia di non smettere di essere produttivi: il modo migliore per distrarre la vostra mente sarà quello di concentrarvi su qualcosa che potrà esservi utile nell'imminente futuro.

Proverete a cercare un conforto nel partner, ma forse non sarà dell'umore giusto per entrare in empatia con voi.

Pesci: vi sentirete molto forti dal punto di vista emotivo e, finalmente, deciderete di prendere in mano la situazione, ma questo influirà negativamente sul vostro rapporto di coppia. Dovrete affrontare numerose incomprensioni, che potrebbero non avere una facile risoluzione. Sarete consapevoli di dover basare una discussione basata sul dialogo, ma la rabbia prenderà il sopravvento e, forse, direte cose che in realtà non pensate. L'oroscopo suggerisce di finire la giornata con un bagno caldo e la vostra tisana preferita.