Inizia una nuova settimana per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà lunedì 1 giugno 2020. Di seguito l'Oroscopo e le previsioni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore Giove favorevole, vi permette di rimanere concentrati e di chiarire una storia del passato. Evitate di agitare troppo le acque, soprattutto in famiglia. Nel lavoro periodo che porta maggiore stanchezza, le trattative che nascono adesso possono diventare però importanti.

Toro: per i sentimenti giugno parte in maniera positiva. Giove assieme a Mercurio e Venere sono favorevoli. Nel lavoro c'è poca voglia di fare, ma alla fine dovrete comunque portare a termine un progetto.

Gemelli: a livello amoroso le storie che nascono in questa fase sono importanti e non vanno trascurate. Nel lavoro c'è una buona carica di energia, attenzione soltanto ad un po' di stanchezza nel pomeriggio.

Cancro: in amore giornata tranquilla, ci saranno anche delle occasioni da sfruttare in questi giorni. A livello lavorativo potreste avere finalmente la risposta che cercavate, Saturno non è più opposto e questo vi permette di agire meglio.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, se c'è una persona che vi interessa, è arrivato il momento di farvi sentire. Siete molto forti in questi giorni. Nel lavoro Saturno in opposizione porta qualche contrasto.

Vergine: per i sentimenti periodo in cui non è facile gestire una storia.

Situazione interessante per questioni di carattere pratico. Nel lavoro se possibile fatevi avanti, ma cercate di evitare le spese di troppo.

Astrologia del giorno per tutti i segni

Bilancia: a livello amoroso mese che parte in maniera positiva e porta buone indicazioni. Attenzione solo alle storie di lunga data, dove qualcosa potrebbe non andare.

A livello lavorativo cercate di valutare attentamente tutte le proposte che arrivano. Luna che aiuta.

Scorpione: per i sentimenti Marte positivo permette di vivere al meglio una storia. Nel lavoro nonostante il periodo non sia del tutto negativo c'è qualche incertezza in più da controllare.

Sagittario: per l'amore, il mese parte in modo interessante e vi permetterà di verificare la tenuta di un rapporto.

Nel lavoro fate le vostre richieste adesso, ma ricordate che qualche progetto sarà comunque da rivedere da qui alle prossime settimane.

Capricorno: a livello amoroso Giove continua un transito positivo nel segno e aiuta. Dovrete soltanto capire da che parte andare nei prossimi mesi. Evitate di fare le cose in modo impetuoso. Nel lavoro la tensione è alta e probabilmente alcuni accordi saranno da rivedere.

Acquario: a livello sentimentale attenzione a non farvi distrarre. Venere è favorevole, aiuta però chi è rimasto solo da tempo. Nel lavoro se c'è un problema legato ad un contratto o ad un rinnovo presto sarà risolto.

Pesci: in amore cercate di vivere con più serenità una storia. Venere è però dissonante e questo comporta qualche problema.

Nel lavoro buone prospettive si sbloccheranno a breve. Non mancheranno opportunità per nuovi progetti.