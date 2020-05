L'Oroscopo di domani, lunedì 1 giugno 2020, è pronto a svelare nel dettaglio come comincerà questo nuovo mese che darà avvio all'estate. Innanzitutto, ad incidere su queste 24 ore sarà l'aspetto della Luna in Bilancia, in fase crescente. Dopo un 2020 pesante e condito da alti e bassi, giugno prometterà una tregua e un generale miglioramento. Alcuni cercheranno di mettercela tutta partendo con il piede giusto perché il buongiorno si vede al mattino. C'è chi sarà in modalità relax come nel caso di alcuni nativi dei Pesci e chi invece si toglierà delle belle soddisfazioni come accadrà ai Cancro. Volteranno pagina i Gemelli.

Questo lunedì avrà in serbo numerose vicissitudini per tutti i simboli zodiacali.

Amore, lavoro, salute e famiglia, scopriamo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Leone - 12° in classifica - Con il tempo e i suoi imprevisti avete imparato a controllare le vostre emozioni. La vita vi ha indurito l'animo ed avete compreso che i veri amici si contano sulle dita di una mano. Questo sarà un lunedì di ripartenza: basta accampare scuse! Se avete perso il lavoro o se non siete soddisfatti di quello che avete, guardatevi attorno e lanciatevi in nuove avventure.

Non sempre la strada giusta è quella tracciata.

Capricorno - 11° posto - Scaccerete via dalla vostra vita tutti quei problemi che vi hanno afflitto in quest'ultimi mesi turbolenti. Il 2020 vi ha dato del filo da torcere ed ultimamente apparite molto stressati e stanchi. Avete bisogno di supporto e di nuovi stimoli che vi facciano riassaporare al meglio la vita.

Ebbene, in queste 24 ore accadrà qualcosa di sostanziale, ma non aspettate che le opportunità piovano dal cielo! 'La fortuna aiuta gli audaci' per cui datevi da fare.

Acquario - 10° in classifica - Niente succedere per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità.

Se volete un amore appagante, non accontentatevi del primo che passa! Questo 1° giugno sarà il giorno ideale per mettere mano ad un progetto o per farvi avanti nel lavoro oppure in amore. Le coppie, invece, proseguiranno come al solito. Occhio alla pressione che spesso vi crea dei problemi facendovi sentire poco in forma. Avete bisogno di fare una bella vacanza al mare!

Vergine - 9° posto - Con i se e con i ma non si va da nessuna parte e questo lo sapete benissimo. Dunque, cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. Anche se l'anno non è stato positivo, ha comunque portato dei grandi cambiamenti e insegnamenti. A volte occorre ricevere una bella scossa per aprire gli occhi e rimettersi in gioco.

Tutto attorno a voi è cambiato, di sicuro siete molto più maturi e forti rispetto a prima. Occhio alle offerte riservate in questa giornata, avrete modo di risparmiare del denaro.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° in classifica - C'è sempre qualcosa da imparare dalle sconfitte. Il vero fallimento si cela nell'arrendersi al primo tentativo andato male. Se qualcosa non vi riesce bene, chiedetevi cosa e come potete migliorare, dopodiché ritentateci nuovamente. Tenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive. Questo lunedì favorirà i cambi di look, quindi se da tempo volete tingervi i capelli sarà la giornata perfetta per farlo.

Ariete - 7° posto - Non esistono strade del tutto prive di ostacoli.

Ogni cosa è destinata a mutare nel tempo, perciò cercate di godervi il presente nella sua interezza. Questo lunedì vi porterà sul percorso giusto, ma tutto dipenderà da voi. Partirete con il piede giusto e questo influenzerà positivamente l'intera settimana. Da tempo c'è qualcosa che vi impensierisce o che vi blocca, ma in queste 24 ore avrete modo di alleggerire il peso grazie ad una ritrovata chiarezza mentale.

Gemelli - 6° in classifica - I rapporti di coppia o tra genitori e figli risulteranno indistruttibili e inattaccabili in queste 24 ore. Anche se negli anni ci sono stati alti e bassi, l'amore e la famiglia per voi restano preziosi. Quando l'affetto è forte, si supera qualsiasi tormenta.

L'inverno e la primavera vi hanno messo in guardia dalla vita stessa, ma da questo lunedì 1 giugno l'oroscopo invita a guardare oltre e a voltare pagina. Riscriverete un nuovo capitolo della vostra esistenza: è giunto il tempo di scoprirvi e lanciarvi nella mischia. Lasciatevi andare, non è mai troppo tardi per darsi da fare.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani 1 giugno vi vedrà in modalità relax. Alcuni, purtroppo, non potranno riposare a causa del via vai circostante. Sarete indaffarati sia in casa, magari dietro ai fornelli, che a lavoro. Comunque sia, giugno sarà un buon mese per voi. Ritroverete serenità e vi toglierete delle soddisfazioni a partire da questa avventurosa settimana. Gli incassi saranno maggiori per coloro che hanno un'attività in proprio.

Stanno per giungere delle entrate economiche che vi aiuteranno a regolare dei conti.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Sagittario - 4° in classifica - Buon lunedì, anche se detestate questo giorno della settimana. Se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, questa sarà la giornata giusta per aprirvi! Non rinviate e strappate via il cerotto: 'Via il dente, via il dolore'. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia occorrerà essere più presenti. Programmate quelle vacanze che avete in mente di fare da tanto tempo, avete bisogno di partire e resettarvi. I cuori solitari under 40 sono più interessati a fare carriera che a mettere su famiglia.

Bilancia - 3° posto - Avrete un buon lunedì.

Una sconfitta è una sconfitta solo se la si vede come tale. Fate in modo che la giornata possa concludersi in maniera serena. Quotidianamente, imparate qualcosa di nuovo e ponetevi delle sfide stimolanti. In giornata, la soluzione vincente sarà proprio dietro l'angolo ma spetterà a voi venirle incontro. In questo periodo vi occorre una spinta ma l'importante è cominciare perché, strada facendo, comprenderete nuove cose. State auspicando ad un miglioramento personale, un po' vi manca socializzare ma avete timore di commettere un errore.

Cancro - 2° in classifica - L’Oroscopo del 1° giugno dice che avrete un mese fantastico in cui riprenderete quello che vi spetta di diritto. Nelle prossime settimane, a partire da queste 24 ore, vi toglierete una marea di soddisfazioni.

State per compiere un altro anno e questo vi invita a pensare. Aspettatevi 24 ore perfette per dare inizio ai vostri progetti e per abbandonarvi al piacere, l'amore di coppia risulta invincibile e portentoso. Eventuali problemi emotivi, lavorativi od economici risulteranno finalmente in via di risoluzione. Non vi arrendete mai e questa caratteristica vi aprirà molte porte!

Scorpione - 1° posto - Le previsioni astrologiche si presentano benefiche. Dopo le ultime battute d'arresto finalmente ritroverete la carica giusta per affrontare l'intero mese di giugno. Vi aspetta un sereno lunedì, forse siete in vacanza o forse avete meno impegni del solito. Dei conti risulteranno regolati e ciò vi consentirà di respirare.

Siete in attesa di una novità e qualcosa si muoverà proprio in questa settimana! La vostra mente si sentirà meravigliosamente bene e sarete pronti ad intraprendere nuove avventure, anche sentimentali. Sorridete!